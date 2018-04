Palát s Pastrňákem byli u tří gólů. Bodovali i Krejčí, Vrána a Hertl

První měření sil mezi Bostonem a Torontem, druhým a třetím celkem Atlantické divize z dlouhodobé části sezony, se změnilo v jednoznačnou záležitost. Domácí Bruins po vyrovnaném úvodu měli nakonec střeleckou převahu 40:27 a zvítězili jasně 5:1. Velkou zásluhu na tom měli oba čeští útočníci Bostonu, David Pastrňák (16:02, 1+2, +1, 4 střely) a David Krejčí (17:35, 1+1, -1, 2 střely).

Prvně jmenovaný byl dokonce vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Poprvé se prosadil v 6. minutě, když v přesilovce asistoval u otevírací branky Brada Marchanda. Toronto, v sestavě s českou dvojicí Roman Polák (18:51, +/-: 0, 2 střely) - Tomáš Plekanec (10:07, -1), srovnalo v 17. minutě díky Zachu Hymanovi.

Stav 1:1 se pak měnil až v 36. minutě, když Bruins využili další přesilovku. Za přispění Krejčího se prosadil David Backes. Těsně před druhým odchodem do kabin přidal pojistku aktivní Pastrňák, jenž pálil švihem do horního rohu brány z vrcholu pravého kruhu.

Český šikula přidal ještě třetí bod v 48. minutě poté, co ze samostatného úniku zakončoval v těžké pozici do tyče a puk následně ze vzduchu sklepl za Frederika Andersena dojíždějící Sean Kuraly. Na finálních 5:2 stanovil skóre v 52. minutě Krejčí, jenž uspěl po nahození z ostrého úhlu. Puk se dostal do sítě odrazem od brusle či betonu brankáře Andersena.

Stejně jako Boston naplnili v úvodním startu v play off roli favorita rovněž hokejisté Tampy Bay. S New Jersey si v domácím prostředí vítěz Východní konference ze základní části poradil 5:2. Po třech vynechaných zápasech se do sestavy Lightning vrátil kapitán Steven Stamkos, v ofenzivě se však prosazovali jiní.

Dvěma body se blýskli Yanni Gourde a Tyler Johnson (oba 1+1) a dokonce u tří branek figuroval český útočník Ondřej Palát (16:07, 1+2, +1, 3 střely), jehož zámořští novináři zvolili třetí hvězdou večera. Gólově se rodák z Frýdku-Místku prosadil v 15. minutě, kdy otevíral skóre zápasu. V 20. minutě pak asistoval u trefy Johnsona a v 22. minutě pro změnu u využité přesilovky Gourdeho.

Za stavu 3:0 pro Tampu se však hosté v sestavě s Pavlem Zachou (14:42, -1) probudili a zásluhou produktivity Taylora Halla (1+1) se dostali do kontaktu. Alex Killorn a Nikita Kučerov však ve třetí třetině přidali za Lightning pojistky a nedopustili žádné drama.

Hokejisté Washingtonu neudrželi nadějné vedení 2:0 a následně ani 3:2 a v úvodním zápase play off nakonec podlehli Columbusu 3:4 po prodloužení. Vítěz Metropolitní divize šel v úvodu střetnutí do trháku díky dvěma využitým přesilovkám v podání Jevgenije Kuzněcova. Ruský reprezentant trestal faul Joshe Andersona, jenž byl rozhodčími vykázán do kabin za naražení Michala Kempného na mantinel (4:04, +/-: 0, 1 střela). Český bek pro zranění hlavy utkání nedohrál.

Jediným střelcem druhé hrací části byl ale hostující Alexander Wennberg a na startu třetí třetiny se v přesilovce prosadil ještě Thomas Vanek, za stavu 2:2 se tak rázem začínalo od znova. V 46. minutě Capitals vrátil vedení Devante Smith-Pelly, jemuž asistoval Jakub Vrána (6:58, 0+1, -1, 1 střela). Hosté nicméně znova dokázali odpovědět, když v 56. minutě potrestal vyloučení Andre Burakowského obránce Seth Jones.

Za stavu 3:3 se tak šlo do prodloužení, které v 67. minutě uťal ruský útočník Columbusu Artěmij Panarin. Zraněný Lukáš Sedlák do zápasu nezasáhl, za Washington kromě zmiňovaného Vrány a Kempného bojoval i obránce Jakub Jeřábek (13:17, -1). Blue Jackets stejně jako domácí v zápase přišli o některé opory, když pro zranění nedohrál střelec ze druhé třetiny Wennberg a rovněž kapitán Nick Foligno.

Stejně jako Columbus uloupili venkovní výhru rovněž hokejisté San Jose, když si v úvodním měření sil s Anaheimem poradili výsledkem 3:0. Vše podstatné se odehrálo ve druhé třetině, kdy Sharks nastříleli všechny své branky.

Svůj premiérový start ve vyřazovacích bojích dvěma góly ozdobil Evander Kane. U první trefy z přesilovky z 28. minuty si asistenci připsal i český útočník hostů Tomáš Hertl (19:11, 0+1, +/-: 0, 4 střely). Pod třetí branku se podepsal ofenzivní obránce San Jose Brent Burns. Gólman Martin Jones na čisté konto potřeboval 25 zákroků. Ve dvou případech jej ohrozil i český forvard Ducks Ondřej Kaše (13:27, -1, 2 střely).

Po čtyřech výhrách ze vzájemných soubojů ze základní části přidali favorizovaní hokejisté Nashvillu nad Coloradem i pátý triumf při vstupu do play off. Vítěz Prezidentovy trofeje si před svými fanoušky nakonec poradil po skóre 5:2. Průběh zápasu byl ovšem vyrovnaný a hostující Avalanche během první i druhé třetiny dokonce drželi průběžné vedení. Do třetí třetiny se vstupovalo za smírného stavu 2:2, který ovšem dvěma góly rozsekl útočník Predators Filip Forsberg. V 59. minutě navíc přidal ještě finální pojistku Colton Sissons.

Výsledky:

Nashville Predators Nashville Predators : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) Góly:

23:16 Watson (Sissons, Johansen)

28:50 C. Smith (Johansen)

46:08 F. Forsberg (Josi, Arvidsson)

52:10 F. Forsberg

58:03 Sissons (Watson) Góly:

06:36 Zadorov (Rantanen, MacKinnon)

24:51 Comeau (Söderberg, Nieto) Sestavy:

Rinne (Saros) – Josi (C), Ellis (A), Ekholm, P. K. Subban, Jemelin, Irwin – F. Forsberg, Johansen (A), Arvidsson – Fiala, Turris, C. Smith – Sissons, Bonino, Watson – Salomäki, Fisher, Hartman. Sestavy:

J. Bernier (Hammond) – Zadorov, Barrie, Nemeth, Girard, Barberio, Warsofsky – Landeskog (C), MacKinnon (A), Rantanen – Andrighetto, Jost, Kerfoot – Nieto, Söderberg, Comeau (A) – G. Bourque, Compher, C. Wilson. Rozhodčí: Meier, Walsh – Miller, Gibbons

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : San Jose Sharks San Jose Sharks 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) Góly:

Góly:

27:07 E. Kane (Pavelski, Hertl)

33:51 E. Kane (Pavelski, Dillon)

35:15 Burns (Meier) Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Manson, H. Lindholm, Beauchemin, Montour, M. Pettersson, Welinski – Rakell, Getzlaf, Perry – Cogliano, Kesler, Silfverberg – N. Ritchie, Henrique, O. Kaše – Vermette, D. Grant, J.T. Brown. Sestavy:

M. Jones (Dell) – P. Martin, Burns, Vlasic, Braun, Dillon, DeMelo – E. Kane, Pavelski, Donskoi – Hertl, Couture, Bødker – Meier, Tierney, Labanc – Sörensen, Fehr, M. Karlsson. Rozhodčí: Hebert, O'Rourke – Racicot, Sericolo Počet diváků: 17 174

Washington Capitals Washington Capitals : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 3:4P (2:0, 0:1, 1:2 - 0:1) Góly:

17:52 Kuzněcov (Bäckström, Carlson)

18:21 Kuzněcov (Bäckström, Carlson)

45:12 Smith-Pelly (J. Vrána, Carlson) Góly:

24:48 Wennberg (Jenner, Vanek)

41:31 Vanek (Dubois, Panarin)

55:34 S. Jones (Panarin, Atkinson)

66:02 Panarin (Cole, Dubois) Sestavy:

Grubauer (Holtby) – Kempný, Carlson, Orlov, Niskanen, Orpik (A), Jeřábek – Ovečkin (C), Kuzněcov, T. Wilson – Burakovsky, Bäckström (A), Oshie – J. Vrána, Eller, Smith-Pelly – Connolly, Stephenson, Chiasson. Hlavní trenér: Barry Trotz. Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – Werenski, S. Jones (A), Cole, D. Savard, R. Murray, Nutivaara – Panarin, Dubois, Atkinson – Jenner (A), Wennberg, Vanek – Bjorkstrand, N. Foligno (C), J. Anderson – Dubinsky, Letestu, Calvert. Hlavní trenér: John Tortorella. Rozhodčí: Trevor Hanson, Marc Joannett. Čároví: Trent Knorr, Jonny Murray Počet diváků: 18506

Boston Bruins Boston Bruins : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) Góly:

05:28 Marchand (Krug, Pastrňák)

35:43 Backes (Krejčí, McAvoy)

39:22 Pastrňák (Marchand, Bergeron)

47:41 Kuraly (Chára, Pastrňák)

51:29 Krejčí (DeBrusk, Krug) Góly:

16:52 Hyman (Co. Brown, Rielly) Sestavy:

T. Rask (Chudobin) – McAvoy, Chára (C), K. Miller, Krug, McQuaid, Grzelcyk – Pastrňák, Bergeron (A), Marchand – Rick Nash, Krejčí (A), DeBrusk – Backes, Acciari, Heinen – Wingels, Kuraly, Schaller. Sestavy:

Andersen (McElhinney) – Hainsey, Rielly (A), N. Zajcev, Gardiner, R. Polák, Dermott – W. Nylander, Matthews, Hyman – Marner, Kadri, Marleau – Co. Brown, Bozak (A), J. van Riemsdyk – Kapanen, Plekanec, Komarov (A). Rozhodčí: O’Halloran, Rehman – Amell, Shewchyk Počet diváků: 17 565