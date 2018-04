Voráček asistoval u vyrovnání série, druhou výhru slaví Winnipeg

Obhájci posledních dvou Stanley Cupů z Pittsburghu vstoupili do play off ve velkém stylu, když ve středu i díky hattricku kapitána Sidneyho Crosbyho přejeli Philadelphii vysoko 7:0. Kdo ovšem očekával jednoznačnou záležitost i v odvetě, zůstal překvapen. Penguins sice soupeře přestříleli 35:20, skóre ale tentokrát vyšlo jednoznačně pro hosty 1:5.

První změna skóre Pensylvánského derby se odehrála těsně před prvním odchodem do kabin. V čase 19:23 obránce Shayne Gostisbehere využil přesilovou hru. Ze druhé dvacetiminutovky pak uběhlo jen 47 vteřin, když si smolař zápasu Kris Letang před bránou srazil do vlastní sítě nahození Seana Couturiera. Právě Letang následně zamířil předčasně do kabin po kolizi s Claudem Girouxem, ve třetí třetině se ale klíčový bek Penguins do akce vrátil.

Do třetího dějství tak vstupovali hosté za dvoubrankového vedení a opět jim vyšel nástup. V 42. minutě se Travis Konecny prodral přes soupeře po pravém křídle a pohlednou individuální akci dokázal zakončit gólem. V 46. minutě pak ještě na konci rychlé přesilovkové kombinace zakončoval do odkryté klece Nolan Patrick. Asistenci si připsal i Jakub Voráček (17:25, 0+1, +1, 4 střely).

Nulu na kontě brankáře Philadelphie Briana Elliotta, jenž dostal důvěru i přes střídání Petrem Mrázkem v předchozím duelu po páté inkasované brance, vymazal až v 56. minutě Patric Hörnqvist. Drama se ale nekonalo a v čase 59:44 navíc trefil přes celou délku kluziště prázdnou bránu hostující bek Andrew MacDonald. Výhru slavil i obránce Radko Gudas (21:47, +1, 1 střela), jenž na ledě strávil třetí nejdelší čas z hostujícího mužstva. Domácí Dominik Simon byl i podruhé jen mezi nehrajícími náhradníky.

Výsledky:

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) Góly:

28:41 T. Myers (Roslovic, Chiarot)

47:42 Stastny (Byfuglien, Laine)

49:24 Copp (Little, Roslovic)

57:58 Laine (Ehlers, T. Myers) Góly:

59:15 Parise (M. Koivu, Brodin) Sestavy:

Hellebuyck (S. Mason) – Trouba, Morrissey, Byfuglien (A), Morrow, T. Myers, Chiarot – Wheeler (C), Scheifele (A), Connor – Laine, Stastny, Ehlers – Armia, Little, Roslovic – B. Tanev, Lowry, Copp. Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Dumba, Brodin, Spurgeon, Soucy, Prosser, Seeler – Niederreiter, E. Staal (A), Zucker – Mikael Granlund, M. Koivu (C), Parise (A) – Coyle, Cullen, Greenway – Winnik, J. Eriksson Ek, M. Foligno. Rozhodčí: Sutherland, Furlatt – Brisebois, Kovachik

Vegas Golden Knights : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 1:1 (1:0, 0:1, 0:0 - -:-) Góly:

14:47 Tuch (Marchessault, Schmidt) Góly:

35:55 LaDue (Phaneuf, Amadio) Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – Schmidt, McNabb, Theodore, Engelland, C. Miller, Merrill – R. Smith (A), W. Karlsson, Marchessault – Neal (A), Haula, Tuch – Carpenter, Eakin, Tatar – Carrier, Bellemare (A), Nosek. Sestavy:

Quick (J. Campbell) – Martinez, Fantenberg, LaDue, Phaneuf, Folin, Gravel – D. Brown (A), Kopitar (C), Pearson – Toffoli, J. Carter (A), Rieder – Lewis, Kempe, Clifford – T. Mitchell, Amadio, N. Thompson. Rozhodčí: Pollock, St. Laurent – Gibbs, MacPherson