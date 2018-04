Crosby režíroval výhru Pittsburghu, Voráček jednou asistoval

Favorizovaný Pittsburgh šel po přesunu série do Philadelphie za smírného stavu 1:1 na zápasy poprvé do vedení v 11. minutě, když se po výpadu zpoza brány prosadil aktivní Sidney Crosby. Rozhodující trhák hosté předvedli na startu druhého dějství, kdy Briana Elliotta postupně překonali v přesilovkách Derick Brassard s Jevgenijem Malkinem a krátce na to zvyšující Brian Dumoulin.

Mezi třetí a čtvrtou trefou obhájců posledních dvou Stanley Cupů uběhlo jen pouhých pět vteřin. Přesně tak málo stačilo Crosbymu k vyhranému buly nad Claudem Girouxem, úprkem do útočného pásma a přihrávce do střelecké pozice na Dumoulina. Nulu na kontě Matta Murrayho umazal až v 34. minutě Travis Sanheim, jemuž na modrou čáru nabíjel Jakub Voráček (20:24, 0+1, +1, 2 střely). Další gól ale Flyers nepřidali a ve třetí třetině navíc ještě jednou inkasovali. Pátý puk za záda Elliotta dostal Justin Schultz, Penguins tak využili už třetí přesilovku zápasu.

První hvězdou nemohl být vyhlášen nikdo jiný, než čtyřbodový kapitán Pittsburghu Crosby. S celkovými sedmi zápisy je druhým nejproduktivnějším mužem dosavadního průběhu play off za bostonskou kometou Davidem Pastrňákem, jenž má už devět bodů.

Výsledky:

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) Góly:

33:42 Sanheim (Voráček, Patrick) Góly:

10:25 Crosby (Hörnqvist)

22:48 Brassard (Kessel, Letang)

26:48 Malkin (Letang, Crosby)

26:53 Dumoulin (Crosby)

47:08 J. Schultz (Malkin, Crosby) Sestavy:

Elliott (Mrázek) – Provorov, Gostisbehere, Sanheim, MacDonald, Manning, Gudas – Giroux, Couturier, M. Raffl – Lindblom, Patrick, Voráček – Konecny, Filppula, Simmonds – Laughton, Lehterä, Read. Sestavy:

M. Murray (DeSmith) – Dumoulin, Letang, Määttä, J. Schultz, Oleksiak, Ruhwedel – Guentzel, Crosby, Rust – Hagelin, Malkin, Hörnqvist – Aston-Reese, Brassard, Kessel – Sheary, Sheahan, Kühnhackl. Rozhodčí: Dwyer, Rooney – Nansen, Devorski Počet diváků: 19 955

Washington Capitals Washington Capitals : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Minnesota Wild Minnesota Wild : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Dumba, Brodin, Spurgeon, Seeler, Prosser, Soucy – Mikael Granlund, E. Staal, Zucker – Niederreiter, M. Koivu, Parise – Coyle, Cullen, Greenway – Winnik, J. Eriksson Ek, M. Foligno. Sestavy:

Hellebuyck (S. Mason) – Trouba, Morrissey, Byfuglien, Morrow, T. Myers, Chiarot – Wheeler, Scheifele, Connor – Laine, Stastny, Ehlers – Roslovic, Little, Copp – Armia, Lowry, B. Tanev.