Hertl dal další gól a míří za postupem, uspělo i New Jersey a Toronto

Hokej

Zvětšit fotografii Tomáš Hertl přijímá gratulace od svých spoluhráčů ze San Jose. | foto: AP

dnes 7:08

Drtivým výsledkem 8:1 se hokejisté San Jose i díky další brance Tomáše Hertla dostali v sérii s Anaheimem už do vedení 3:0 na zápasy. Naopak dramatizují se ostatní série. Snížení na 1:2 na zápasy v pondělí slavily celky New Jersey, Colorada a Toronta, za které jednou asistoval Tomáš Plekanec. Průběžný lídr bodování play off NHL David Pastrňák z Bostonu po předchozím šestibodovém výkonu tentokrát vyšel naprázdno.

Připravujeme podrobnosti. Výsledky: New Jersey - Tampa Bay 5:2 (stav série 1:2), Toronto - Boston 4:2 (za dom. Plekanec 0+1, stav série 1:2), Colorado - Nashville 5:3 (stav série 1:2), San Jose - Anaheim 8:1 (za dom. Hertl 1+0, stav série 3:0). Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Boston Bruins Boston Bruins 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) Góly:

17:05 J. van Riemsdyk (Bozak, Rielly)

23:49 Marleau (Marner, Rielly)

34:47 Matthews (W. Nylander, Hyman)

56:25 Marleau (Marner, Plekanec) Góly:

23:06 McQuaid (Schaller, Kuraly)

26:19 Chára (Kuraly, Holden) Sestavy:

Andersen (McElhinney) – Rielly (A), Hainsey, Gardiner, N. Zajcev, Dermott, R. Polák – Hyman, Matthews, W. Nylander – Marleau (A), Plekanec, Marner – J. van Riemsdyk, Bozak (A), Co. Brown – A. Johnsson, D. Moore, Kapanen. Hlavní trenér: Mike Babcock. Sestavy:

T. Rask (Chudobin) – Krug, K. Miller, Chára (C), McAvoy, Holden, McQuaid – Marchand, Bergeron (A), Pastrňák – DeBrusk, Krejčí, Rick Nash – Heinen, Riley Nash, Backes (A) – Schaller, Kuraly, Acciari. Hlavní trenér: Bruce Cassidy. Rozhodčí: Brad Meier, Ian Walsh. Čároví: Michel Cormier, Brian Murphy Počet diváků: 19663 Stav série: 1:2 New Jersey Devils New Jersey Devils : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 5:2 (0:0, 1:1, 4:1) Góly:

32:24 Hall

44:03 Butcher (Hall, Palmieri)

52:55 Noesen (Hall, A. Greene)

59:02 Coleman

59:22 Lovejoy Góly:

20:42 Killorn (Kučerov, Stamkos)

40:38 Stamkos (Kučerov, Killorn) Sestavy:

Schneider (Kinkaid) – A. Greene (C), Vatanen, J. Moore, Severson, Butcher, Lovejoy – Hall (A), Hischier, Palmieri – Ma. Johansson, Zacha, Maroon – Coleman, Zajac (A), Noesen – Wood, Boyle, Stafford. Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Hedman (A), Girardi, McDonagh, Strålman (A), Coburn, Sergačjov – J. T. Miller, Stamkos (C), Kučerov – Palát, B. Point, T. Johnson – Killorn, Cirelli, Gourde – Kunitz, Paquette, Conacher. Rozhodčí: Jean Hebert, Dan O'Rourke – Jonny Murray, Trent Knorr Počet diváků: 16 514 Stav série: 1:2 San Jose Sharks San Jose Sharks : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 8:1 (1:1, 4:0, 3:0) Góly:

03:44 Couture (Bødker)

21:15 Donskoi (E. Kane)

23:41 Sörensen (Donskoi)

33:43 Fehr (Sörensen, M. Karlsson)

36:49 Hertl (Pavelski, Couture)

50:04 Pavelski (Meier, Donskoi)

57:16 E. Kane (Vlasic, Couture)

59:36 Tierney (Meier, Labanc) Góly:

13:40 Rakell (Montour, Getzlaf) Sestavy:

M. Jones (Dell) – Braun, Burns (A), DeMelo, Dillon, P. Martin, Vlasic – Bødker, Couture (A), Donskoi – Fehr, Hertl, E. Kane – M. Karlsson, Labanc, Meier – Pavelski (C), Sörensen, Tierney. Sestavy:

Gibson (41. R. Miller) – Beauchemin, H. Lindholm, Manson, Montour, M. Pettersson, Welinski – J.T. Brown, Cogliano, Getzlaf (C) – D. Grant, Henrique, Chimera – O. Kaše, Kesler (A), Perry (A) – Rakell, N. Ritchie, Silfverberg. Rozhodčí: Kevin Pollock, Francois StLaurent – Kiel Murchison, Scott Cherrey Stav série: 3:0 Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Nashville Predators Nashville Predators 5:3 (3:0, 1:1, 1:2) Góly:

01:50 Comeau (Söderberg, Nieto)

13:24 G. Bourque (Nemeth, Compher)

18:07 MacKinnon (Landeskog)

24:25 MacKinnon (Landeskog, Rantanen)

58:24 Landeskog (Rantanen, Barberio) Góly:

30:23 Johansen (F. Forsberg, Ellis)

47:12 Sissons (Josi, Ellis)

58:45 Watson Sestavy:

J. Bernier (Hammond) – Barrie, Zadorov, Barberio, Nemeth, Warsofsky, Siemens – Rantanen, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Andrighetto, Kerfoot, Jost – Comeau (A), Söderberg, Nieto – G. Bourque, Compher, C. Wilson. Sestavy:

Rinne (25. Saros) – Ellis (A), Josi (C), P. K. Subban, Ekholm, Irwin, Jemelin – Arvidsson, Johansen (A), F. Forsberg – C. Smith, Turris, Fiala – Watson, Bonino, Sissons – Hartman, Fisher, Salomäki. Rozhodčí: Furlatt, Sutherland – Kovachik, Brisebois Počet diváků: 18087 Stav série: 1:2