Vegas v defenzivní sérii vyřadilo LA, Washington slaví první výhru

Hokej

Zvětšit fotografii Brett Connolly, Lars Eller a Brooks Orpik oslavují vítěznou trefu Washingtonu proti Columbusu. | foto: AP

dnes 7:46 7:17

Mezi největší překvapení NHL letos rozhodně patřily výsledky nováčka z Vegas, který postoupil do play off po rekordním bodovém zisku v historii rozšiřovacích týmů. Golden Knights se však nezastavili ani v bojích o Stanley Cup, když v prvním kole smetli Los Angeles nejrychlejším možným způsobem 4:0 na zápasy. Rozhodující bitvu v úterý vyhráli na ledě soupeře fotbalovým výsledkem 1:0. Zpátky do hry se dostal Washington po úspěchu 3:2 po prodloužení nad Columbusem a krok od postupu je Winnipeg.

Aktualizujeme Vstoupit do diskuse

Z posledních sedmi ročníků NHL vybojovali hokejisté Los Angeles hned dvakrát Stanley Cup (2012 a 2014). Bohaté zkušenosti však proti rozjetému nováčkovi z Vegas v play off zužitkovat v žádném případě nedokázali a po hladkém výsledku 0:4 na zápasy se poroučí z vyřazovacích bojů jako vůbec první celek. Golden Knights, kteří v defenzivní sérii všechny čtyři výhry slavili po nejtěsnějším jednogólovém rozdílu (1:0, 2:1PP, 3:2 a 1:0), tak pokračují ve svém doslova pohádkovém vstupu do nejslavnější hokejové ligy světa. Postupový gól v úterý na ledě Kings nováčkovi trefil navíc stylově obránce Brayden McNabb, který před sezonou opustil právě LA v rámci rozšiřovacího draftu. První hvězdou ale McNabb vyhlášen nebyl. Přednost dostali oba gólmani, domácí Jonathan Quick (kryl 20 z 21 střel) a především bezchybný Marc-Andre Fleury. Na svou druhou nulu probíhajícího play off potřeboval 31 zákroků. Zkušený gólman uhájil svou 66. výhru kariéry ve Stanley Cupu, díky čemuž se osamostatnil na 11. příčce dané historické tabulky od legendárního Dominika Haška. Ve druhém kole se Vegas, v jehož dresu slavil postup i český útočník Tomáš Nosek (13:10, +/-: 0), poměří s vítězem série mezi San Jose a Anaheimem. Ta nabírá rovněž jasný vývoj, když Sharks i díky produktivitě Tomáše Hertla (2+1) vedou už 3:0 na zápasy. Výsledky: Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Washington Capitals Washington Capitals 2:3P (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0, 0:1) Góly:

31:18 Dubois (Panarin, S. Jones)

44:12 Panarin (Atkinson) Góly:

25:52 Niskanen (Ovečkin, T. Wilson)

34:43 Carlson (Bäckström, Ovečkin)

88:59 Eller (Connolly, Smith-Pelly) Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – Werenski, S. Jones, Cole, D. Savard, R. Murray, Nutivaara – Panarin, Dubois, Atkinson – Jenner, N. Foligno, Vanek – Calvert, Dubinsky, J. Anderson – Milano, Letestu, Bjorkstrand. Sestavy:

Holtby (Grubauer) – Orlov, Niskanen, Kempný, Carlson, Orpik, Djoos – Ovečkin, Kuzněcov, T. Wilson – J. Vrána, Bäckström, Oshie – Connolly, Eller, Smith-Pelly – Chiasson, Beagle, Stephenson. Rozhodčí: O'Halloran, Rehman – MacPherson, Gibbs Stav série: 2:1 Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Vegas Golden Knights 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Góly:

Góly:

24:04 McNabb (R. Smith, W. Karlsson) Sestavy:

Quick (J. Campbell (A)) – Doughty, Muzzin, Martinez, Fantenberg, Folin, Phaneuf – D. Brown (C), Kopitar, Iafallo – Toffoli (A), J. Carter, Pearson – Lewis, Kempe, Rieder – T. Mitchell, Clifford, N. Thompson. Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – McNabb, Schmidt, Theodore, Engelland (A), Merrill, C. Miller – R. Smith (A), W. Karlsson, Marchessault – Tuch, Haula, Neal – Carpenter, Eakin, Perron (A) – Carrier, Bellemare, Nosek. Rozhodčí: Charron, Watson – Amell, Shewchyk Počet diváků: 18 422 Stav série: 0:4 Minnesota Wild Minnesota Wild : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Góly:

Góly:

19:32 Scheifele (Connor, Morrissey)

59:49 Scheifele (Wheeler, Copp) Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Brodin, Dumba, Seeler, Spurgeon, Soucy, Prosser – Niederreiter, E. Staal (A), Mikael Granlund – Zucker, M. Koivu (C), Greenway – Ennis, Cullen (A), Coyle – M. Foligno, J. Eriksson Ek, Winnik. Sestavy:

Hellebuyck (S. Mason) – Morrissey, Trouba, Morrow, Byfuglien (A), Chiarot, Poolman – Connor, Scheifele (A), Wheeler (C) – Ehlers, Stastny, Laine – Copp, Little, Roslovic – B. Tanev, Lowry, Armia. Rozhodčí: Kozari, Pochmara – Sericolo, Racicot Stav série: 1:3