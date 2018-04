Hertl trefil San Jose postup, Simon asistoval u výhry Pittsburghu

Hokejisté Vegas a San Jose prošli úvodním kolem play off nejrychleji ze všech zůčastněných týmů a ve druhém kole změří síly proti sobě. Nováček byl čtyřikrát o gól lepší než Los Angeles a svůj postup stvrdil v úterý. Sharks slavili nad Anaheimem pro změnu po středečním domácím úspěchu 2:1, který trefil ve velké formě hrající Tomáš Hertl (20:12, 1+0, +1, 1 střela).

Český útočník se postupně bodově prosadil v každé ze čtyř partií vyřazovacích bojů. V otevíracím duelu jednou asistoval u výhry 3:0, druhý zápas sám rozhodl brankou na 3:2 po pohledném individuálním průniku, třetí souboj skončil kanonádou 8:1 a Hertl znova figuroval mezi střelci.

Rozhodující čtvrtou konfrontaci pak rozsoudil tečí střely obránce Marc-Eduarda Vlasice. Běžela 50. minuta a stav byl smírný 1:1, když se 24letý rodák z Prahy potřetí za sebou dokázal zapsat do kolonky střelců.

Zámořští novináři jej vyhlásili druhou hvězdou zápasu. Přednost dostal jen jeho spoluhráč z brány Martin Jones, jenž kryl 30 z 31 střel Anaheimu. Sezona tak skončila pro jiného českého útočníka Ondřeje Kašeho (14:47, +/-: 0, 2 střely). Ten se naopak po vydařené základní části, kdy si stanovil nové osobní maxima, v play off ani jednou neprosadil. Pokud by prošel výstupní kontrolou v klubu, mohl by být k dispozici reprezentaci pro blížící se šampionát v Dánsku. V širším kádru se již připravuje jeho mladší bratr David Kaše.

Výsledky

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) Góly:

04:33 Malkin (Crosby, Kessel)

14:37 Kessel (Malkin)

28:04 Letang (Guentzel)

30:56 Crosby (Guentzel, Simon)

55:46 Sheahan (Määttä, Aston-Reese) Sestavy:

Elliott (29. Neuvirth) – Gostisbehere, Provorov, MacDonald, Sanheim, Gudas, Manning – Giroux, Patrick, Voráček – Konecny, Filppula, Simmonds – M. Raffl, Laughton, Weal – Lindblom, Lehterä, Read. Sestavy:

M. Murray (DeSmith) – Letang, Dumoulin, J. Schultz, Määttä, Ruhwedel, Oleksiak – Simon, Crosby, Guentzel – Kessel, Malkin, Hagelin – Rust, Brassard, Sheary – Kühnhackl, Sheahan, Aston-Reese. Stav série: 1:3

New Jersey Devils New Jersey Devils : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) Góly:

08:23 Palmieri (Butcher, Hall) Góly:

11:30 J. T. Miller (Kučerov, Stamkos)

15:02 Kučerov (Coburn, J. T. Miller)

58:52 Kučerov (J. T. Miller) Sestavy:

Schneider (Kinkaid) – Vatanen, A. Greene (C), Severson, J. Moore, Lovejoy, Butcher – Palmieri, Hischier, Hall (A) – Maroon, Zacha, Ma. Johansson – Noesen, Zajac (A), Coleman – Stafford, Boyle, Wood. Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Girardi, Hedman (A), Strålman (A), McDonagh, Sergačjov, Coburn – Kučerov, Stamkos (C), J. T. Miller – T. Johnson, B. Point, Palát – Gourde, Cirelli, Killorn – Conacher, Paquette, Kunitz. Rozhodčí: McCauley, Peel – Nansen, Devorski Počet diváků: 16 514 Stav série: 1:3

San Jose Sharks San Jose Sharks : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Góly:

05:43 Sörensen (Burns, M. Karlsson)

49:09 Hertl (Vlasic) Góly:

47:53 Cogliano (Kesler, Silfverberg) Sestavy:

M. Jones (Dell) – P. Martin, Burns, Vlasic, Braun, Dillon, DeMelo – E. Kane, Pavelski, Donskoi – Hertl, Couture, Bødker – Meier, Tierney, Labanc – Sörensen, Fehr, M. Karlsson. Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Manson, H. Lindholm, Beauchemin, Montour, M. Pettersson, Welinski – Rakell, Getzlaf, Perry – Cogliano, Kesler, Silfverberg – N. Ritchie, Henrique, O. Kaše – Chimera, D. Grant, J.T. Brown. Rozhodčí: Furlatt, Sutherland – Brisebois, Shewchyk Počet diváků: 17 562 Stav série: 4:0