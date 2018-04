Plekancův gól nestačil, výhru Bostonu režírovali Pastrňák s Krejčím

V pondělí se Toronto vrátilo zpět do hry o postup, když Boston před svými fanoušky přehrálo 4:2 a ubránilo skvěle hrajícího Davida Pastrňáka, jenž kanadský celek vyřídil v úvodních dvou partiích v součtu devíti kanadskými body (4+5). Ve čtvrtečním druhém představení v aréně Air Canada Centre již ale opět kralovali Bruins a Pastrňák (18:49, 0+2, +1, 2 střely) u toho hrál opět hlavní roli, přestože mu kvůli zranění v elitní formaci chyběl oblíbený centr Patrice Bergeron.

Český útočník, kterého během týdne na čele tabulky produktivity play off s devíti zápisy dotáhli Sidney Crosby (5+4) z Pittsburghu a Nikita Kučerov (4+5) z týmu Tampa Bay, se blýskl dvěma asistencemi a režíroval tak vítězství 3:1. Stejným poměrem Bruins vedou i v celé sérii a o svém postupu již můžou rozhodnout v sobotu na domácím ledě.

Poprvé se Pastrňák prosadil už po 28 vteřinách hry od zahajovacího buly, když zatáhl puk do útočného pásma a přes Kevana Millera jej dostal až k Torey Krugovi. Ten od modré čáry trefil prostor nad pravým ramenem Frederika Andersona - 0:1.

Následně ale udeřil jiný Čech. V 8. minutě se dostal k zakončení z prostoru mezi kruhy domácí Tomáš Plekanec (15:09, 1+0, +/-: 0, 1 střela) a mohl slavit svou premiérovou trefu v dresu Toronta po březnovém přestupu z Montrealu. Během 17 startů v závěru základní části si připsal dvě přihrávky a ve čtyřech duelech proti Bostonu má zatím blanci 1+1.

Smírný stav pak vydržel až do závěru druhé dvacetiminutovky. V 37. minutě se do brejku 2 na 1 utrhli Pastrňák s Bradem Marchandem. Prvně jmenovaný po pravém křídle zatáhl puk do útočného pásma a vybídl ke střele do odkryté části brány svého parťáka. Třetí gól Bruins padl téměř po totožné akci jako rozdílová trefa. Hosté se znova vyřítili do brejku 2 na 1. Rozdílem bylo pouze, že po pravém křídle puk zatáhl David Krejčí (13:07, 0+1, +1) a za záda přemísťujícího se Andersena jej dopravil Jake DeBrusk.

Kromě Plekance, jenž byl zámořskými novináři vyhlášen třetí hvězdou zápasu za Pastrňákem a Tukkou Raskem (pochytal 31 z 32 střel), v sestavě Maple Leafs nechyběl i obránce Roman Polák (12:41, -1, 2 střely).

Výsledky:

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Washington Capitals Washington Capitals 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Góly:

46:22 Jenner (J. Anderson) Góly:

06:16 T. Wilson (Kuzněcov)

29:19 Oshie (Ovečkin, Carlson)

42:49 Ovečkin (Kuzněcov, T. Wilson)

57:41 Kuzněcov Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – Werenski, S. Jones, Cole, D. Savard, R. Murray, Nutivaara – Panarin, Dubois, Atkinson – Jenner, N. Foligno, Vanek – Calvert, Dubinsky, J. Anderson – Milano, Letestu, Bjorkstrand. Sestavy:

Holtby (Grubauer) – Orlov, Niskanen, Kempný, Carlson, Orpik, Djoos – Ovečkin, Kuzněcov, T. Wilson – Stephenson, Bäckström, Oshie – Connolly, Eller, Smith-Pelly – J. Vrána, Beagle, Chiasson. Rozhodčí: Charron, Watson – Murray, Gibbons Stav série: 2:2