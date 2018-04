Vegas sedmi góly deklasovalo San Jose, Pittsburgh uspěl ve Washingtonu

Otevírací zápas série 2. kola Západní konference mezi Vegas a San Jose byl rozhodnut už v průběhu první třetiny poté, co si domácí nováček soutěže během 12. minut vypracoval čtyřgólové vedení. Oba celky nastupovaly po krátkém odpočinku, když mohly načerpat síly po rychlých postupech 4:0 na zápasy. Vegas nejkratším možným způsobem v defenzivně laděné sérii vyřadilo Los Angeles a San Jose nedalo šanci Anaheimu.

Více energie však ve čtvrtek měli rozhodně hráči Golden Knights, kteří po raketovém nástupu z první třetiny nakonec triumfovali vysoko 7:0 a vytvořili si tak nový klubový rekord a zároveň i přebili černý zápis soupeře. Sharks dosud datovali nejhorší porážku z play off v klubové historii k ročníku 1995, kdy padli 0:6 s Detroitem.

V předchozích bojích s Los Angeles přitom nováček soutěže na sedm vstřelených gólů potřeboval v součtu všechny čtyři duely (1:0, 2:1PP, 3:2 a 1:0). Ofenzivní explozi domácí odstartovali v 5. minutě, kdy se v rozmezí 26 vteřin prosadili Cody Eakin a Erik Haula. V 7. minutě slavil třetí branku Jonathan Marchessault a ve 12. minutě se v přesilovce zapsal mezi střelce Alex Tuch.

Naděje Sharks na možný zvrat hned v úvodu druhé třetiny vymazal pátým gólem obránce Shea Theodore, jenž navíc poslal gólmana Martina Jonese předčasně na střídačku. Ani náhradník Aaron Dell ale neuhájil čistý štít, když je v závěrečném dějství v početních převahách překonali ještě Colin Miller a James Neal. Suverénní výhru slavil i český útočník Tomáš Nosek (12:38, +/-: 0, 1 střela). První hvězdou byl zvolen gólman domácích Marc-Andre Fleury, jenž bezchybný výkon doložil 33 zákroky. V letošním play off uhájil už třetí nulu. Tomáš Hertl (19:03, -2, 4 střely) prověřil jeho pozornost čtyřmi střeleckými pokusy, na ledě byl ovšem jen u dvou obdržených branek.

Stejně jako Fleury ve čtvrtek slavili i jeho bývalí spoluhráči, se kterými v předešlých dvou letech vybojoval Stanley Cup. Pittsburgh totiž po těsné výhře 3:2 vstoupil úspěšně do série 2. kola Východní konference na ledě Washingtonu.

V souboji dvou velkých ligových hvězd Alexe Ovečkina a Sidneyho Crosbyho (oba v zápase měli bilanci 1+1) se tak stejně jako v předešlých ročnících dostává do výhody kanadský hokejista. Ještě na startu třetí třetiny tomu ale nic nenasvědčovalo, když domácí Capitals po rychlých gólech z nástupu do třetin vedli 2:0.

Bodování play off 1. Crosby (Pittsburgh) 7/15 (7+8)

2. Guentzel (Pittsburgh) 7/15 (7+8)

3. Pastrňák (Boston) 7/13 (5+8)

4. Ovečkin (Washington) 7/10 (6+4)

5. Kučerov (Tampa Bay) 5/10 (5+5)

...

13. Krejčí (Boston) 7/8 (2+6)

46. Hertl (San Jose) 5/4 (3+1)

55. Plekanec (Toronto) 7/4 (2+2)

61. Palát (Tamba Bay) 5/4 (1+3)

Skóre doznalo první změny pouhých 17 vteřin od zahajovacího buly, když Ovečkin chytrým pasem našel za obranou soupeře najetého krajana Jevgenije Kuzněcova. Ten ze samostatného úniku napálil poskakující puk nad lapačku Matta Murrayho. Hubený stav 1:0 vydržel až do úvodu třetí hrací části, kdy v čase 40:28 opět udeřil Ovečkin. S 49 gól nejlepší kanonýr základní části se řítil do útočného pásma v přečíslení 2 na 1 a vzal odpovědnost sám na sebe. Prudkou střelou z levého kruhu do horního rohu brány nalezl svůj cíl - 2:0.

Penguins, kteří v utkání postrádali zraněné útočníky Jevgenije Malkina a Carla Hagelina, ve 43. minutě vrátil do hry přesnou tečí střely od obránce Patric Hörnqvist. Vyrovnání pak na sebe nenechalo dlouho čekat. Běžela 46. minuta, když rozjetí hosté zakombinovali v útočném pásmu a na konci akce byla přesná střela kapitána Crosbyho z pravého kruhu. Domácí Ovečkin všemu jen přihlížel z bezprostřední blízkosti, velkého rivala ale v zakončení nedokázal ubránit.

Také u rozhodující akce duelu sehrál klíčovou roli Crosby. V 48. minutě od levého mantinelu nahazoval puk na Bradena Holtbyho a před bránou změnil jeho směr tečující Jake Guentzel. Obrat skóre, na který potřebovali jen 4 minuty a 49 vteřin, si Penguins i díky několika skvělým zákrokům Murrayho již nenechali vzít, výhru tak mohl slavit i český útočník Dominik Simon (12:16, +/-: 0, 2 střely). Ten se po předchozích dvou startech proti Philadelphii, kdy alternoval v elitní formaci za zraněného Hörnqvista, tentokrát představil ve druhém útoku na místo Hagelina.

V dresu domácích se jen skromné role dostalo ve čtvrté formaci forvardovi Jakubu Vránovi (5:52, +/-: 0), naopak hodně vytížený byl obránce Michal Kempný (20:41, +/-: 0, 2 střely). Jakub Jeřábek stejně jako v 1. kole figuroval pouze mezi nehrajícími náhradníky.

Výsledky:

Washington Capitals Washington Capitals : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:3 (1:0, 0:0, 1:3) Góly:

00:17 Kuzněcov (Ovečkin, T. Wilson)

40:28 Ovečkin (T. Wilson, Orlov) Góly:

42:59 Hörnqvist (J. Schultz, Guentzel)

45:20 Crosby (Guentzel, Hörnqvist)

47:48 Guentzel (Crosby) Sestavy:

Holtby (Grubauer) – Kempný, Carlson, Orlov, Niskanen, Orpik (A), Djoos – Ovečkin (C), Kuzněcov, T. Wilson – Stephenson, Bäckström (A), Oshie – Connolly, Eller, Smith-Pelly – J. Vrána, Beagle, Chiasson. Hlavní trenér: Barry Trotz. Sestavy:

M. Murray (DeSmith) – Dumoulin, Letang (A), Määttä, J. Schultz, Oleksiak, Ruhwedel – Guentzel, Crosby (C), Hörnqvist (A) – Simon, Sheahan, Kessel – Sheary, Brassard, Rust – Aston-Reese, Rowney, Kühnhackl. Hlavní trenér: Mike Sullivan. Rozhodčí: Brad Meier, Dan O'Halloran. Čároví: Michel Cormier, Brian Murphy Počet diváků: 18506 Stav série: 0:1