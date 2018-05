Ovečkin rozhodl trefou z 59. minuty, Winnipeg dal sedm gólů Nashvillu

Poměr střel ve třetí partii série mezi Pittsburghem a Washingtonem byl vyrovnaný 22:22. Rozhodčí vylučovali shodně v šesti případech na obou stranách. Zásadní rozdíl byl jen ve skóre poté, co hosté vstřelili o gól navíc a po výsledku 3:4 tak odskočili dvojnásobným obhájcům Stanley Cupu do trháku 1:2 na zápasy. V dalším duelu v domácí PPG Paints Aréně tak Penguins již budou muset zabrat, jinak pojedou zpátky do hlavního města USA již s hrozbou vyřazení.

Z diváckého pohledu byla nejzajímavější druhá třetina, ve které padlo pět branek a skóre se přelévalo ze strany na stranu. Capitals poslal poprvé do vedení v přesilovce z 21. minuty produktivní bek John Carlson, jenž trestal vyloučení uzdraveného navrátilce do sestavy Jevgenije Malkina. V 25. minutě srovnal díky teči střely obránce v play off skvěle hrající Jake Guentzel a krátce na to v početní převaze ze své pozice před bránou vývoj otočil důrazný Patric Hörnqvist.

Radost v táboře domácích ale trvala jen do 32. minuty, kdy srovnal na 2:2 Chandler Stephenson. Těsně před druhým odchodem do kabin ovšem znova udeřila elitní formace Pittsburghu, který nakonec přeci jen vydobyl zpátky vedení. Guentzel, jenž tak zaznamenal druhý bod večera a s 18. zápisy dotáhl na čele produktivity Davida Pastrňáka z Bostonu, nahrával a kapitán Sidney Crosby trefil svou 8. branku v play off - 3:2.

Do třetí třetiny Penguins nastoupili s defenzivní taktikou ve snaze udržet vedení. Hostující Capitals měli v dané fázi střeleckou převahu 3:10 a dokázali z ní vytěžit obrat. V 46. minutě nejprve vyrovnával tvrdou střelou obránce Matt Niskanen a počtvrté brankáře Matta Murrayho pokořil v čase 58:53 Alex Ovečkin. Společně s Nicklasem Bäckströmem se dostal do přečíslení 2 na 1 a poosmé v play off slavil vstřelený gól až díky dorážce své předchozí střely do tyče - 3:4.

Ovečkin (1+1) byl následně zvolen první hvězdou duelu před parťákem Bäckströmem (0+3) a pittsburghským tahounem Guentzelem (1+1). Češi, domácí Dominik Simon (5:58, -1) a vítězné duo Jakub Vrána (10:21, +/-: 0, 1 střela) - Michal Kempný (17:41, +/-: 0, 2 střely), tentokrát nebodovali.

Stejně jako obhájci posledních dvou Stanley Cupů z Pittsburghu se do nevýhodné pozice 1:2 na zápasy dostali i vítězové letošní základní části z Nashvillu poté, co v úterý nezvládli svůj první start v play off na kanadském ledu. Winnipeg je po divokém průběhu nakonec porazil 7:4, přestože po první třetině hosté nabyli tříbrankového vedení.

Bodování play off 1. Guentzel (Pittsburgh) 9/18 (8+10)

2. Pastrňák (Boston) 9/18 (5+13)

3. Crosby (Pittsburgh) 9/17 (8+9)

4. Marchand (Boston) 9/15 (4+11)

5. Ovečkin (Washington) 9/13 (8+5)

...

21. Krejčí (Boston) 9/9 (2+7)

38. Hertl (San Jose) 7/6 (4+2)

45. Palát (Tamba Bay) 7/6 (2+4)

78. Plekanec (Toronto) 7/4 (2+2)

Do úvodního trháku Predators dostali veterán Mike Fisher, v přesilovce skórující ofenzivní obránce P.K. Subban a Austin Watson. Ve druhém dějství si ale oba tábory role prohodily. Výraznou střeleckou převahu měli domácí Jets a vytěžili z ní dokonce čtyři zásahy znamenající obrat skóre na 4:3.

Do střelecké listiny se zapsali Paul Stastny a obránci Jacob Trouba a dokonce dva zásahy slavící Dustin Byfuglien. Nashville se vrátil do hry brankou na 4:4 z 48. minuty, kdy v početní převaze uspěl Filip Forsberg. Závěr řádné hrací doby si ovšem podmanil domácí forvard Blake Wheeler. V 56. minutě zařídil dorážkou z přesilovky rozdílový gól a v čase 59:09 se do prázdné klece trefil podruhé. Hosté pokračovali při hře bez brankáře a poslední slovo tak patřilo v čase 59:29 ještě Brandonu Tanevovi.

Hned tři hráči domácích Jets si v zápase vylepšili statistiky třemi zápisy. Kromě Wheelera s Byfuglienem (oba 2+1) se dařilo i Stastnému (1+2).

Výsledky:

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Washington Capitals Washington Capitals 3:4 (0:0, 3:2, 0:2) Góly:

24:33 Guentzel (J. Schultz, Crosby)

26:49 Hörnqvist (Malkin, Kessel)

36:27 Crosby (Guentzel, Letang) Góly:

20:48 Carlson (Bäckström, Ovečkin)

31:04 Stephenson (Oshie, Bäckström)

45:06 Niskanen (Orlov, T. Wilson)

58:53 Ovečkin (Bäckström) Sestavy:

M. Murray (DeSmith) – Dumoulin, Letang (A), Määttä, J. Schultz, Oleksiak, Ruhwedel – Guentzel, Crosby (C), Hörnqvist – Simon, Malkin (A), Rust – Aston-Reese, Sheahan, Kessel – Kühnhackl, Brassard, Sheary. Hlavní trenér: Mike Sullivan. Sestavy:

Holtby (Grubauer) – Kempný, Carlson, Orlov (A), Niskanen, Orpik, Djoos – Ovečkin (C), Kuzněcov, T. Wilson – Stephenson, Bäckström, Oshie – Connolly, Eller, Smith-Pelly (A) – J. Vrána, Beagle, Chiasson. Hlavní trenér: Barry Trotz. Rozhodčí: Kevin Pollock, Francois StLaurent. Čároví: Greg Devorski, Ryan Gibbons Počet diváků: 18634 Stav série: 1:2