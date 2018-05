Palát dvěma rychlými góly zařídil výhru, mezi střelci byl i Hertl

Po otevíracím zápase série 2. kola Východní konference, ve kterém Boston triumfoval 6:2 i díky čtyřem asistencím průběžného lídra kanadského bodování play off Davida Pastrňáka, převzali otěže hokejisté celku Tampa Bay. V pondělí ve druhém domácím startu srovnali stav výhrou 4:2 a ve středečním třetím pokračování již v bostonské aréně TD Garden uspěli dokonce 4:1 a vedou tak 2:1 na zápasy.

U obou výher Lightning sehrál klíčovou roli Ondřej Palát. Rodák z Frýdku-Místku nejprve bilancí (1+1) zařídil pondělní rozdílovou trefu a formu si přenesl i do dalšího duelu (20:28, 2+0, +2, 3 střely), po němž byl zvolen první hvězdou. Poprvé na sebe Palát upozornil už ve 2. minutě. Po chybě obránce Matta Grzelcyka vybojoval puk v útočném pásmu Tyler Johnson a rychlou předávkou uvolnil na levém kruhu českého útočníka, jenž akci bez váhání zakončil.

Podruhé se hosté radovali ve 4. minutě. Na brankáře Tuukku Raska pálili v rychlém sledu obránci Dan Girardi a záhy také Victor Hedman, jehož pokus ze vzduchu přesně tečoval všudybyl Palát. Bruins se vrátili zpět do hry v 15. minutě využitou přesilovkou Patrice Bergerona, kterému asistovali Rick Nash a David Pastrňák (19:55, 0+1, +/-: 0). Pro posledně jmenovaného to tak byl již 19. bod v play off a znova se osamostatnil na čele kanadského bodování.

V 17. minutě ale obrana Bostonu nechala dorážet Anthony Cirelliho z bezprostřední blízkosti brány jeho předchozí střelu a Tampa tak znova vedla o dvě trefy. Skóre následně vydrželo bez změny až do samotného závěru řádné hrací doby, kdy hosté zásluhou Stevena Stamkose trefili prázdnou bránu při snaze Bruins o snížení hrou bez brankáře. Po Palátovi byl druhou hvězdou zvolen brankář vítězů Andrej Vasilevskij, jenž pochytal 28 z 29 střel Bostonu. Kromě zmiňovaného Pastrňáka se jej marně pokoušel překonat i David Krejčí (16:42, -1, 2 střely).

O jeden zápas dále jsou již hokejisté San Jose a Vegas, kteří ve středu odehráli už čtvrtý duel a stav série je po něm srovnán 2:2. Stalo se tak po domácím triumfu Sharks 4:0, za kterým nakročili již dvěma zásahy ze zahajovací třetiny. V 16. minutě si z rohu kluziště vybruslil do střelecké pozice Marcus Sörensen a pouhých šest vteřin před prvním odchodem do kabin podruhé překonal Marc-Andre Fleuryho střelou přes obránce Joonas Donskoi.

Bodování play off 1. Pastrňák (Boston) 10/19 (5+14)

2. Guentzel (Pittsburgh) 9/18 (8+10)

3. Crosby (Pittsburgh) 9/17 (8+9)

4. Marchand (Boston) 10/15 (4+11)

5. Ovečkin (Washington) 9/13 (8+5)

...

23. Krejčí (Boston) 10/9 (2+7)

28. Palát (Tamba Bay) 8/8 (4+4)

33. Hertl (San Jose) 8/7 (5+2)

V 26. minutě přišla slavná chvíle českého útočníka domácích Tomáše Hertla (18:58, 1+0, +1, 3 střely), jenž z brankoviště dorazil do sítě puk po předchozí akci Mikkela Boedkera. Byla to už jeho pátá trefa v probíhajícím play off a zámořští novináři jej zvolili druhou hvězdou zápasu po bezchybném brankáři Martinu Jonesovi. Ten si čisté konto vysloužil 34 zákroky.

Poslední slovo zápasu si ještě vzal v 52. minutě Joe Pavelski, když využitou přesilovkou zvyšoval na finální rozdíl čtyř branek. Serie tak bude pokračovat v pátek na ledě Vegas, za které bojuje i český útočník Tomáš Nosek (11:23, -1, 1 střela).

Výsledky:

Boston Bruins Boston Bruins : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 1:4 (1:3, 0:0, 0:1) Góly:

14:12 Bergeron (Pastrňák, Marchand) Góly:

01:47 Palát (T. Johnson, Strålman)

03:19 Palát (Hedman, Girardi)

16:43 Cirelli (Gourde, McDonagh)

59:19 Stamkos (J. T. Miller, Hedman) Sestavy:

T. Rask (Chudobin) – McAvoy, Chára (C), K. Miller, Krug, McQuaid, Grzelcyk – Pastrňák, Bergeron (A), Marchand – Rick Nash, Krejčí (A), DeBrusk – Backes, Riley Nash, Heinen – Acciari, Kuraly, Wingels. Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Girardi, Hedman, Strålman, McDonagh, Sergačjov, Coburn – Kučerov, Stamkos (C), J. T. Miller – T. Johnson, B. Point, Palát (A) – Gourde, Cirelli, Killorn – Callahan (A), Paquette, Kunitz. Rozhodčí: Joannette, McCauley – Amell, Shewchyk Počet diváků: 17 565 Stav série: 1:2