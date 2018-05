Simon bodoval u důležité výhry Pittsburghu, sérii srovnal i Nashville

Hokejisté Pittsburghu po dvou navazujících porážkách čelili složité situaci. Pokud by nezvládli ani čtvrteční čtvrtou partii série 2. kola play off Východní konference, čelili by v sobotu na ledě Washingtonu již případnému vyřazení. S vědomím důležitosti zápasu do něj oba tábory vstoupily opatrněji a hlavně s defenzivními úkoly, což nakonec více svědčilo domácím Penguins. Po výsledku 3:1 tak zvládli srovnat stav série na 2:2 na zápasy.

Hlavní hvězdou byl člen elitní formace domácích Jake Guentzel, jenž za asistencí kapitána Sidneyho Crosbyho vstřelil dvě branky a přeskočil tak na čele kanadského bodování play off českého šikulu z Bostonu Davida Pastrňáka.

Vše podstatné se odehrálo ve druhé dvacetiminutovce. Jako první udeřili domácí v 30. minutě. Crosby z pravého křídla našel mezi kruhy ve střelecké pozici českého útočníka Dominika Simona (14:01, 0+1, +1, 1 střela), jenž na místo zakončení ještě chytře prostrčil puk mezi obránci do předbrankového prostoru. Tam čekal připravený Guentzel a z bezprostřední blízkosti překonal Bradena Holtbyho. Pro 23letého rodáka z Prahy to byl v rámci šestého startu v play off třetí bod za další asistenci.

Krátce na to se ovšem právě střelec Guentzel provinil faulem a Washington nabídnutou výhodu proměnil ve vyrovnávající gól. Z mezikruží se prosadil T.J. Oshie. Podruhé do kabin ale Penguins nakonec přeci jen odcházeli za vedení. V 38. minutě se totiž po zmatcích v brankovišti hostů prosadil Jevgenij Malkin poté, co dorazil za čáru volný puk pod ležícím Holtbym po své předchozí střele do tyče.

Ve třetí třetině Capitals na vyrovnání nedosáhli a v poslední minutě pak inkasovali ještě potřetí. Do prázdné klece přidal svůj druhý gól večera produktivní Guentzel.

„Bylo to skoro jako odehrát rozhodující zápas číslo sedm,“ řekl po zápase zámořským novinářům autor rozdílové trefy Malkin, jenž se svými spoluhráči tentokrát dokázal vymazat svého krajana v dresu Washingtonu Alexe Ovečkina. Ten se teprve potřetí z dosavadních 107 startů kariéry v play off NHL nedostal ani jednou ke střele na bránu. Bez bodu a střeleckého pokusu utkání odehráli také Michal Kempný (16:52, +/-: 0) a Jakub Vrána (12:23, +/-: 0).

Výsledky:

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Nashville Predators Nashville Predators 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Góly:

59:09 Laine (Stastny) Góly:

17:20 Hartman

34:36 P. K. Subban (F. Forsberg, Johansen) Sestavy:

Hellebuyck (S. Mason) – Morrissey, Trouba, Enström, Byfuglien (A), Chiarot, T. Myers – Connor, Scheifele (A), Wheeler (C) – Ehlers, Stastny, Laine – B. Tanev, Lowry, Little – Hendricks, Copp, Armia. Sestavy:

Rinne (Saros) – Josi (C), Ellis (A), Ekholm, P. K. Subban, Irwin, Y. Weber – F. Forsberg, Johansen (A), Arvidsson – Hartnell, Turris, C. Smith – Sissons, Bonino, Watson – Salomäki, Fisher, Hartman. Rozhodčí: Sutherland, Furlatt – Cormier, Murphy Stav série: 2:2