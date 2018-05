Góly Hertla a Pastrňáka k výhrám nevedly, Tampa Bay je krok od postupu

Po úvodním triumfu Bostonu 6:2 nabírá série 2. kola play off Východní konference mezi Bruins a Lightning zcela opačný vývoj. Tampa Bay totiž zvítězila už potřetí v řadě a díky výsledkům 4:2, 4:1 a naposledy v pátek 4:3 po prodloužení je již pouhý krok od postupu.

Útočník Ondřej Palát (15:45, +1, 1 střela), jenž dal rozdílové góly v předchozích dvou partiích tentokrát vyšel naprázdno. O vítěznou trefu ze čtvrté minuty nastavení se postaral obránce Dan Girardi.

Stejně jako v předešlém zápase série Tampa předvedla doslova raketový nástup a dokázala skórovat už v úvodních minutách po otevíracím buly. Jako první zazářil Brayden Point, jenž se v 5. minutě skvělou individuální akcí prohnal kolem couvajícího Zdena Cháry a rychlou kličkou si obhodil brankáře Tuukka Raska. Krátce na to byli domácí dvakrát penalizováni. V dvojnásobné převaze sice Lightning neskórovali, ale své vedení nakonec navýšili za pokračujicí klasické výhody. Chára z trestné lavice mohl jen sledovat gólové oslavy po bombě z pravého kruhu od Nikity Kučerova.

Nevydařený vstup Bostonu zachraňoval v 16. minutě ve velké formě hrající David Pastrňák (18:43, 1+0, -1, 6 střel). Domácí hráli v početní převaze, když český šikula pohotově z levého kruhu zametl za záda Andreje Vasilevského padající puk po předchozí vyražené střele od Torey Kruga. Druhá dvacetiminutovka měla pouze jediného střelce a sice domácího Patrice Bergerona, který v 23. minutě další využitou přesilovkou srovnal na 2:2.

Kromě gólu v dané fázi upoutal pozornost ještě incident Brada Marchanda, jenž se po Leo Komarovi z Toronta podruhé v letošním play off snažil rozhodit soupeře olizováním v osobním souboji. Jeho cílem byl tentokrát Ryan Callahan, jenž vše po zápase okomentoval: „Je to smutné, že se snižuje až k tak zbytečným věcem. Na soustředění týmu to nemělo žádný vliv.“

V 47. minutě na sebe Marchand upozornil v mnohem lepším světle. Při hře v oslabení zatáhl puk do útočného pásma a od pravého mantinelu střílenou přihrávkou vybídl k teči Bergerona, který svou druhou trefou zápasu završil obrat skóre na stranu Bruins. Vedení nicméně domácí dlouho netěšilo. V 53. minutě v útočném pásmu skvělým napadáním vybojoval Kučerov puk na mladém obránci Charlie McAvoyovi a J. T. Miller pak z rohu kluziště pohotově vybídl k zakončení z mezikruží číhajícího Stevena Stamkose - 3:3.

Z následného prodloužení pak uběhly jen necelé čtyři minuty hry, než se po manévrech hostů v útočném pásmu z brankoviště prosadil obránce Dan Girardi. O svém postupu již Tampa Bay bude moci rozhodnout v neděli na domácím ledě.

Výsledky:

Vegas Golden Knights : San Jose Sharks San Jose Sharks 5:3 (1:0, 2:0, 2:3) Góly:

19:57 Neal (Theodore, Perron)

24:52 Tuch (R. Smith, Marchessault)

28:59 Haula (Perron, Carpenter)

48:36 Tuch (Eakin, O. Lindberg)

58:39 Marchessault Góly:

49:35 Labanc (Couture, Hertl)

51:46 Hertl (Bødker, Couture)

55:44 Bødker (Couture) Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – McNabb, Schmidt, Engelland (A), Theodore, C. Miller, Sbisa – R. Smith (A), W. Karlsson, Marchessault – Neal, Haula, Perron (A) – Tuch, Eakin, O. Lindberg – Carrier, Bellemare, Carpenter. Sestavy:

M. Jones (49. Dell) – Burns (A), J. Ryan, Braun, Vlasic, DeMelo, Dillon – Donskoi, Pavelski (C), E. Kane – Bødker, Couture (A), Hertl – Labanc, Tierney, Meier – M. Karlsson, Fehr, Sörensen. Stav série: 3:2