Nečas s Hertlem slavili výhry, brankář Mrázek zůstal na střídačce

Jak hráči Columbusu, tak Caroliny nastoupili v pátek ke druhému zápasu ve dvou dnech. Domácí Blue Jackets po čtvrteční výhře z prodloužení v Detroitu a Hurricanes přicestovali pro změnu po porážce z nastavení od Islanders. V jejich bráně dostala před Petrem Mrázkem tentokrát přednost posila z Toronta, Curtis McElhinney. V premiéře v novém dresu se 35letý gólman blýskl 31 zákroky proti 32 střelám, za což jej zámořští novináři zvolili první hvězdou u výsledku 1:3.

Rozdílovou branku zařídil v 27. minutě útočník Sebastian Aho, jenž navíc ve třetím dějství asistoval i u pojistky Micheala Ferlanda. Jediný český účastník zápasu, útočník Caroliny Martin Nečas (11:05, +/-: 0, 1 střela), se bodově neprosadil a čeká tak na svůj premiérový zápis začínající kariéry v NHL. Domácí Lukáš Sedlák byl stejně jako v prvním zápase sezony jen mezi nehrajícími náhradníky Columbusu.

Po domácím nezdaru s Anaheimem si hokejisté San Jose připsali první body nové sezony, když na ledě Los Angeles nejprve uhráli remízu 2:2 a v prodloužení pak dokonce uzmuli i druhý bod díky trefě Kevina Labanca.

Sharks byli blíže výhře už v řádné hrací době, když odskočili Kings do dvougólového trháku. Skóre otevřel v 10. minutě Timo Meier tečí rány beka Marc-Edouarda Vlasice. Podruhé bylo na hostující střídačce veselo ve 14. minutě, když se i ve druhém startu sezony prosadil z pravého kruhu přesně zakončující Evander Kane.

Los Angeles vrátil do hry kontaktní trefou ještě před prvním odchodem do kabin Anže Kopitar, jenž si zpracoval tečovanou střelu obránce Dereka Forborta a dorážel puk do odkryté brány. Z podobné pozice pak srovnával na 2:2 na startu druhého dějství Tyler Toffoli, jenž trestal ztrátu puku San Jose v obranném pásmu.

Smírné skóre pak vydrželo až do třetí minuty nastavení, kdy si Kevin Labanc nabruslil před bránu na přihrávku Logana Couturea. Po parádní individuální akci zakončené gólovou střelou z prvního zápasu proti Anaheimu tentokrát zůstal bez bodového zápisu český útočník vítězů Tomáš Hertl (19:38, -1, 2 střely). Z pozice nehrajícího náhradníka zápas sledoval obránce Radim Šimek.

Výsledky NHL:

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Góly:

12:58 Dubinsky (D. Savard) Góly:

01:43 Martinook (Svečnikov)

26:33 Aho (T. Teräväinen, Ferland)

45:30 Ferland (Aho) Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – D. Savard, Werenski, Nutivaara, R. Murray, Kukan, Clendening – Atkinson (A), Dubois, Panarin – Bjorkstrand, Wennberg, N. Foligno (C) – J. Anderson, Dubinsky, Jenner (A) – Duclair, Riley Nash, Milano. Sestavy:

McElhinney (Mrázek) – D. Hamilton, Slavin, Faulk (A), de Haan, Pesce, T. van Riemsdyk – T. Teräväinen, Aho, Ferland – Williams (C), J. Staal (A), Foegele – Zykov, Nečas, B. McGinn – Svečnikov, Wallmark, Martinook. Rozhodčí: Nicholson, McCauley – Smith, Tobias Počet diváků: 18306