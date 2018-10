Frolík se vrátil do sestavy a vystřílel Calgary výhru nad Bostonem

Do sezony vstoupil Michael Frolík až jako člen čtvrté formace Calgary a nakonec se dostal i do role nehrajícího náhradníka. Ve středu jej však nový kouč Bill Peters vrátil do druhého útoku k Mikaelu Backlundovi a Matthew Tkachukovi, se kterými válel v předchozích letech a český reprezentant hned zazářil.

Výsledky a české zářezy Washington - Rangers 4:3PP, Montreal - St. Louis 3:2, Calgary - Boston 5:2 (Frolík 2+0 - Krejčí a Pastrňák 0+1), Anaheim - Islanders 4:1.

Se dvěma vstřelenými góly (16:07, 2+0, +3, 3 střely) byl hlavní postavou u výhry 5:2 nad Bostonem. Navíc moc nechybělo a mohl dosáhnout i na hattrick, v 26. minutě ale z brejku v oslabení gólmana Tuukku Raska potřetí nepokořil. Ovšem popořadě, v danou chvíli totiž domácí Flames vedli už 4:1.

Poprvé se skóre měnilo v 6. minutě. Parádní akcí se uvedla staronová druhá formace Calgary. Tkachuk v levém kruhu z otočky našel mezi kruhy Backlunda, který místo střely ještě poslal puk na pravé křídlo a Frolík trefoval odkrytou bránu Bostonu. V 16. minutě udeřila i elitní formace domácích, svou 100. trefu v NHL oslavil šikula Johnny Gaudreau. Jen o pár vteřin později se pro změnu ze své první branky v soutěži radoval finský obránce Juuso Välimäki - 3:0.

V 18. minutě se chvíli z osmého zásahu sezony radoval David Pastrňák (19:55, 0+1, -1, 3 střely). Trenér Peters ale využil možnosti trenérské výzvy a rozhodčí po přezkoumání videa kvůli ofsajdu gól odvolali. Regulérní branky tak Bruins dosáhli až ve druhé třetině, kdy David Krejčí (17:44, 0+1, +/-: 0, 1 střela) našel před bránou Mikea Smitha útočníka Patrice Bergerona.

Jen o minutu později ale chybu v rozehrávce od Pastrňáka v útočném pásmu rychle potrestali přihrávající Backlund a zakončující Frolík - 4:1. Prosadit se aktivní Pastrňák dokázal až v 34. minutě, kdy byl na začátku akce zakončené Bradem Marchandem. Více už ale hosté vyprodukovat nedokázali a poslední slovo v zápase patřilo opět Calgary. V 60. minutě skóre uzavíral trefou do prázdné klece Tkachuk.

