Rittich podržel Calgary 44 zákroky, Kämpf s Ruttou bodovali za Chicago

Hokejisté Calgary v neděli nastoupili na ledě Madison Square Garden, kde nad Rangers nezvítězili dlouhých osm let, v bráně s náhradníkem Davidem Rittichem. Ten ovšem znova potvrdil, že se při absenci jedničky Mikea Smitha fanoušci Flames nemají čeho obávat.

Český gólman, jenž se radoval z výhry v obou letošní startech od úvodní minuty, postupně po třetinách domácím zlikvidoval 12, 13 a 19 střel. V celkovém součtu zastavil 44 z 45 ran a stanovil si nové osobní maximum v NHL. O čisté konto jej připravil jen jediný úspěšný střelec New Yorku Mika Zibanejad, jenž v 47. minutě při přesilovce snižoval třígólovou ztrátu ranou z levého kruhu pod horní tyč.

Výsledky a české zářezy Chicago - Tampa Bay 3:6 (Kämpf 1+0, Rutta 0+2 - Palát 0+1), Rangers - Calgary 1:4 (host. brankář Rittich kryl 44 střel a jen jednou inkasoval), Anaheim - Buffalo 2:4.

O gólovou produkci Calgary se podepsali dva dvougóloví střelci Garnet Hathaway a Johnny Gaudreau, jenž tak dosáhl na jubilejních 300. bodů kariéry. Michael Frolík (16:35, +/-: 0, 1 střela) tentokrát za vítěze nebodoval.

Mnoho nechybělo a mohli proti sobě nastoupit čeští gólmani. Jedničce New Yorku Henriku Lundqvistovi (22 zákroků proti 26 střelám) totiž na střídačce kryl záda z farmy povolaný Marek Mazanec. Čtyřmi pokusy prověřil svého krajana Ritticha mladík v útoku Rangers Filip Chytil (15:31, +/-: 0, 4 střely).

Výhrou hostů skončila i další nedělní partie mezi Chicagem a Tampou, která si odvezla dvoubodový zisk po skóre 3:6. Hosté měli střeleckou převahu 55:35 a svého soupeře drtili zejména ve druhé dvacetiminutovce, kdy si vytvořili 33 ran. Stanovili tím nové maximum NHL od sezony 1997/98, od níž se počítají střely po všech třetinách.

Celkový součet 55 ran je rovněž novým týmovým rekordem Lightning, za které se v útoku dařilo především Braydenu Pointovi (1+2) s Nikitou Kučerovem a Victorem Hedmanem (oba 1+1). Ve vydařené druhé části, z níž Tampa vytěžila tři góly se prosadil i český útočník Ondřej Palát (14:48, 0+1, +2, 1 střela). Po jeho pasu využil v 33. minutě Yanni Gourde přesilovou hru.

Za domácí byli vidět útočník David Kämpf (11:08, 1+0, -1, 2 střely) a obránce Jan Rutta (17:27, 0+2, +1, 1 střela). Prvně jmenovaný v 56. minutě korigoval výsledek svou první trefou sezony. Rutta nastřeloval do útočného pásma a po odrazu od rozhodčího se puk dostal do prostoru mezi kruhy, kde si jej našel Kämpf a přesnou střelou jej poslal nad vyrážečku náhradního gólmana hostů Louise Dominguea. Pro Ruttu šlo už o druhou přihrávku večera, když ve 12. minutě poslal do brejku Alexandra Fortina.

Výsledky:

New York Rangers New York Rangers : Calgary Flames Calgary Flames 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Góly:

46:41 Zibanejad (Pionk, Zuccarello) Góly:

17:00 J. Gaudreau (Monahan)

32:21 Hathaway (Jankowski)

34:55 J. Gaudreau (Giordano)

58:07 Hathaway Sestavy:

H. Lundqvist (Mazanec) – Skjei, Pionk, M. Staal, Br. Smith, McQuaid, Shattenkirk – Kreider, Zibanejad, Fast – Chytil, K. Hayes, Zuccarello – Bučněvič, B. Howden, Vesey – Lettieri, C. McLeod, Naměstnikov. Sestavy:

Rittich (M. Smith) – Giordano, Brodie, Hanifin, R. Andersson, Välimäki, Mi. Stone – J. Gaudreau, Monahan, E. Lindholm – Tkachuk, Backlund, Frolík – S. Bennett, D. Ryan, Neal – Dubé, Jankowski, Hathaway. Rozhodčí: O'Rourke, Lambert – Alphonso, Driscoll

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:6 (1:1, 0:3, 2:2) Góly:

11:40 Fortin (Rutta, Keith)

55:17 Kämpf (Rutta, Davidson)

56:12 Schmaltz (P. Kane, Seabrook) Góly:

03:21 Kučerov (Hedman)

24:22 Cirelli (B. Point, McDonagh)

32:07 Gourde (Palát, B. Point)

34:01 B. Point (Kučerov)

50:03 Hedman (J. T. Miller, Girardi)

57:55 Callahan (J. T. Miller) Sestavy:

C. Ward (Crawford) – Jokiharju, Keith (A), Seabrook (A), E. Gustafsson, Rutta, Davidson – Kahun, J. Toews (C), DeBrincat – P. Kane, Anisimov, Schmaltz – Saad, Kämpf, Kunitz – Martinsen, Krüger, Fortin. Sestavy:

Domingue (Vasilevskij) – Girardi, Hedman, Strålman (A), McDonagh (A), Sergačjov, Coburn – Stamkos (C), B. Point, Gourde – Kučerov, T. Johnson, Palát – Joseph, Cirelli, Killorn – Callahan, Paquette, J. T. Miller. Rozhodčí: McCauley, Brenk – Gawryletz, Marquis