Pastrňák, Hertl a Simon slavili gól, Rittich vychytal Calgary výhru

Poprvé v sezoně se do brány Caroliny postavila uzdravená jednička Scott Darling, který nahradil Petra Mrázka. Český gólman se společně z farmy povolaným veteránem Curtisem McElhinneym podíleli na vydařenému vstupu Hurricanes do sezony, když vychytali šest výher z úvodních jedenácti startů. Darling ovšem ve své premiéře další nepřidal, když po těsném výsledku 2:3 v úterý uspěl hostující Boston.

Klíčovou roli v zápase sehrály přesilové hry. Tu první využil domácí Micheal Ferland za asistence Sebastiana Ahoa, který tak přihrál na gól i ve svém 12. startu od vstupu do sezony a vyrovnal tím rekord NHL Waynea Gretzkyho a Kena Linsemana. Za Boston kontroval v 33. minutě při početní převaze David Pastrňák (22:08, 1+0, +/-: 0, 9 střel), jenž dostal puk za brankovou čáru po nastřelení o beton Darlinga pokusem z ostrého úhlu. Byla to jeho 11. trefa sezony, čímž na čele střelecké tabulky vyrovnal Patricka Kanea z Chicaga.

Domácím vrátil vedení obránce Dougie Hamilton, těsně před druhým odchodem do kabin se ale blýskl opětovným vyrovnáním Brad Marchand. Stejný hráč navíc přidal svůj druhý gól ve třetí třetině, čímž utkání rozhodl. S velkou dravostí se probil do útočného pásma po levém křídle a puk dostal do sítě po obkroužení brány zaskočeného Darlinga. Společně s Pastrňákem výhru Bruins slavil i centr David Krejčí (17:36, +/-: 0, 2 střely).

Ve skvělých výkonech pokračuje Tomáš Hertl (22:29, 1+0, +/-: 0, 4 střely) ze San Jose, jenž naposledy zařídil svým barvám vyrovnání na 3:3 proti Rangers v čase 59:58. Český reprezentant, jenž byl suverénně nejvíce vytíženým útočníkem Sharks, uspěl prudkou střelou pod horní tyč z otočky z pravého kruhu.

24letý pražský rodák tak bodoval už ve svém sedmém startu za sebou. Z jeho velké formy chtěli trenéři těžit i v rozhodujícím penaltovém rozstřelu. V něm ale Hertla vychytal Henrik Lundqvist a o výhře New Yorku nakonec ve třetí sérii rozhodl obránce Kevin Shattenkirk. Za vítězné Rangers ve čtvrté formaci operoval 19letý český mladík Filip Chytil (8:53, -1).

Podobné pocty jako Jakubu Vránovi, jenž se nedávno dočkal povýšení do elitní formace Washingtonu k Alexi Ovečkinovi, se v úterý dostalo i dalšímu českému mladíkovi. Dominik Simon (19:12, 1+0, +2, 6 střel) si totiž dobrými výkony řekl o zařazení pro změnu ke kapitánovi Pittsburghu Sidnymu Crosbymu.

Výsledky a české zářezy Buffalo - Calgary 1:2PP (host. brankář Rittich kryl 28 střel a jednou inkasoval), Pittsburgh - NY Islanders 3:6 (domácí Simon 1+0), Carolina - Boston 2:3 (za hosty Pastrňák 1+0), Columbus - Detroit 3:5, Montreal - Dallas 1:4 (za hosty Faksa 0+1), Nashville - Vegas 4:1, Edmonton - Minnesota 3:4, Arizona - Ottawa 5:1, Anaheim - Philadelphia 2:3, Tampa Bay - New Jersey 8:3, San Jose - NY Rangers 3:4SN (domácí Hertl 1+0).

Jejich spolupráce pak vedla k první brance Penguins v zápase s Islanders. Za stavu 0:2 Crosby operoval za bránou a odrazem puku o brankovou konstrukci našel na levém kruhu Simona, jenž se štěstím od brusle bránícího hráče dostal puk do sítě. Dosáhl tak na svůj druhý zásah sezony. O chvíli později navíc sám Crosby srovnal stav na 2:2.

Ve druhé hrací části ale New York potvrdil svou dobrou formu z posledních dní a dalšími třemi góly Pittsburghu znova odskočil. Dvakrát se prosadil útočník Jordan Eberle. Ostrované si nakonec odvezli dva body po výsledku 3:6 a urvali tak svou již třetí venkovní výhru v řadě.

Náhradní brankář Calgary David Rittich, jenž ve své druhé sezoně v NHL sbírá zkušenosti za Mikem Smithem, dokázal vychytat ve čtvrtém letošním startu už třetí výhru. Navíc si drží skvělé statistiky (2,08 průměr gólu na zápas a 93,9% úspěšnost zákroků). Naposledy v úterý zastavil 28 z 29 střel domácího Buffala. Jako jediný Ritticha překonal v 17. minutě kapitán Sabres Jack Eichel.

Hubený stav 1:0 pak svítil na ukazateli skóre až do poslední minuty řádné hrací doby, kdy Flames konečně dosáhli na vytoužené vyrovnání. Postaral se o něj při hře bez brankáře Matthew Tkachuk. Z následného prodloužení pak uběhly jen další tři minuty hry, když završil obrat Flames šikula Johnny Gaudreau. Domácí centr Vladimír Sobotka (16:12, -1, 1 střela) ani vítězný Michael Frolík (8:36, +/-: 0, 1 střela) se do bodových statistik nezapsali.

Hokejisté Detroitu překvapili na ledě Columbusu a po výsledku 3:5 si odvezli svou teprve třetí výhru sezony. Tříbodovou bilancí (2+1) se o to zasloužil útočník Dylan Larkin, v sestavě Red Wings figuroval i Martin Frk (7:50, +/-: 0). Stejně jako domácí Lukáš Sedlák (7:00, +/-: 0, 2 střely) ovšem nebodoval.

Montreal, v jehož sestavě stále nefiguruje zraněný Tomáš Plekanec, doma nestačil 1:4 na Dallas. Za Stars se dařilo především obránci Esa Lindellovi (1+1) a útočníkovi Devinu Shoreovi (1+2). Jednu asistenci si připsal také Radek Faksa (13:29, 0+1, +1), v obraně vítězů nechyběl Roman Polák (15:26, +2, 1 střela).

Vysokým debaklem skončila pro New Jersey konfrontace s Tampou. Domácí Lightnings, za které nenastoupil zraněný Ondřej Palát, potěšili své fanoušky triumfem 8:3. Bodové hody zažili především útočníci Brayden Point (1+4), Nikita Kučerov (2+1) a Steven Stamkos (1+2). Pozadu nezůstali ani obránci Braydon Coburn (2+0) a Ryan McDonagh (1+2). Hostující centr Pavel Zacha (14:14, -1) i po svém devátém startu nadále čeká na první bod sezony.

Finalisté posledního Stanley Cupu z Vegas podlehli favorizovanému Nashvillu, který v domácím prostředí po skóre 4:1 urval už devátou výhru z dosavadních dvanácti startů. Bez bodu ze zápasu odcházeli hostující útočníci Golden Knights Tomáš Nosek (11:55, -3, 2 střely) a Tomáš Hyka (13:28, +/-: 0). Prvně jmenovaný byl navíc se svým útokem na ledě u tří obdržených branek. Dvěma góly se za Predators blýskl forvard Ryan Hartman.

Sérii tří porážek zastavili hokejisté Philadelphie. Na ledě Anaheimu uspěli těsně 2:3. Svým druhým gólem zápasu sice v čase 57:48 domácí Ducks vrátil do hry vyrovnáním na 2:2 Pontus Aberg, jen o 23 vteřin později ale vrátil Flyers vedení mladík Nolan Patrick. Ve třetím startu za sebou zůstal bez bodu útočník Philadelphie Jakub Voráček (18:34, +/-: 0, 5 střel), v obraně vítězů operoval Radko Gudas (18:53, +/-: 0, 2 střely). Do brány se po předchozím startu uzdraveného Michala Neuvirtha vrátil Brian Elliott (23 zákroků proti 25 střelám).

Výsledky:

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 3:5 (0:3, 0:0, 3:2) Góly:

42:48 J. Anderson (Hännikäinen, R. Murray)

49:59 Nutivaara (Hännikäinen)

51:20 Dubois Góly:

01:06 Rasmussen (Vanek, Nyquist)

09:30 D. Larkin (Helm)

13:33 Mantha (D. Larkin, Kronwall)

56:36 Bertuzzi (Cholowski, Green)

59:17 D. Larkin Sestavy:

Korpisalo (14. Bobrovskij) – S. Jones, Werenski, Nutivaara, R. Murray, D. Savard, Harrington – Atkinson (A), Dubois, Panarin – J. Anderson, Jenner (A), N. Foligno (C) – Duclair, Wennberg, Bjorkstrand – Sedlák, Riley Nash, Hännikäinen. Sestavy:

Howard (J. Bernier) – Green, Cholowski, Ericsson (A), Daley, Kronwall, Jensen (A), Witkowski – Helm, D. Larkin, Mantha – Nyquist, J. de La Rose, Vanek (A) – Bertuzzi, Glendening, Abdelkader – Frk, Rasmussen. Rozhodčí: Furlatt, Syvret – Amell, Sericolo

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Boston Bruins Boston Bruins 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) Góly:

17:54 Ferland (Aho, Zykov)

38:33 D. Hamilton (J. Staal) Góly:

32:22 Pastrňák (Krug, Bergeron)

39:42 Marchand (Bergeron)

45:23 Marchand (Bergeron) Sestavy:

Darling (Mrázek) – Slavin, D. Hamilton, de Haan, Faulk (A), T. van Riemsdyk, Pesce – Foegele, J. Staal (A), Williams (C) – Ferland, Aho, T. Teräväinen – Martinook, Wallmark, Svečnikov – B. McGinn, N. Roy, Zykov. Sestavy:

Halák (T. Rask) – Chára (C), Carlo, Krug, J. Moore, Lauzon, Kampfer – Marchand (A), Bergeron, Pastrňák – Heinen (A), Krejčí, DeBrusk – Bjork, Nordström, Wagner – Donato, Kuraly, Acciari. Rozhodčí: St. Laurent, Charron – Nowak, Smith

Arizona Coyotes : Ottawa Senators Ottawa Senators 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) Góly:

04:09 Galchenyuk

06:33 Richardson (Grabner, Cousins)

15:30 Stepan (Goligoski)

28:42 Pánik

50:25 Ekman-Larsson (Keller, Galchenyuk) Góly:

28:20 Formenton (Ch. Wideman, Tierney) Sestavy:

Raanta (Kuemper) – Demers, Ekman-Larsson (C), Hjalmarsson (A), Goligoski, Oesterle, Ljubuškin – Pánik, Galchenyuk, Keller – Fischer, Stepan (A), Perlini – Hinostroza, Richardson, Grabner – Cousins, D. Strome, Crouse. Sestavy:

Condon (16. C. Anderson) – DeMelo, Chabot, Ceci (A), Lajoie, Jaroš, Wolanin, Ch. Wideman – Mark Stone (A), Duchene (A), Dzingel – B. Ryan, Tierney, Formenton – Bødker, White, Pääjärvi – Pyatt, M. McCormick. Rozhodčí: Rehlman, Pollock – Mach, MacPherson Počet diváků: 13 988

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Dallas Stars Dallas Stars 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) Góly:

43:00 Gallagher (Tatar) Góly:

21:49 Lindell (D. Shore)

27:24 Heiskanen (D. Shore, Lindell)

49:27 D. Shore (Faksa)

57:23 Radulov (Ja. Benn) Sestavy:

Price (Niemi) – Petry, Jo. Benn, Reilly, Alzner, Mete, Ouellet – Gallagher, Danault, Tatar – Lehkonen, Domi, Drouin – Armia, Kotkaniemi, Byron – Hudon, Peca, Deslauriers. Sestavy:

Bishop (Chudobin) – Lindell, J. Klingberg, Methot, Heiskanen, Honka, R. Polák – Dowling, Seguin, Radulov – Ja. Benn, Spezza, Janmark – G. Smith, Faksa, Comeau – Ničuškin, Dickinson, D. Shore. Rozhodčí: Walsh, L’Ecuyer – Baker, Berg

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : New Jersey Devils New Jersey Devils 8:3 (2:2, 3:1, 3:0) Góly:

07:30 Coburn (B. Point, Gourde)

13:30 Coburn (Paquette, Erne)

20:31 B. Point (Gourde, T. Johnson)

26:33 Kučerov (McDonagh, Stamkos)

28:08 Stamkos (Kučerov, B. Point)

43:40 T. Johnson (B. Point, McDonagh)

45:02 Kučerov (J. T. Miller, Stamkos)

45:51 McDonagh (B. Point, Gourde) Góly:

01:01 Wood (Vatanen, Müller)

05:04 Zajac (Wood)

36:47 Palmieri (Hall, Butcher) Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Koekkoek, Girardi, McDonagh, Strålman, Coburn, Sergačjov – J. T. Miller, Stamkos, Kučerov – Gourde, B. Point, T. Johnson – Killorn, Cirelli, Joseph – Erne, Paquette, Callahan. Sestavy:

Kinkaid (46. Schneider) – Müller, Vatanen, A. Greene, Severson, Butcher, Lovejoy – Hall, Hischier, Palmieri – Ma. Johansson, Zacha, Dea – Coleman, Zajac, Wood – Boyle, Rooney, Noesen. Rozhodčí: Hebert, Nicholson – Gibbs, Kovachik Počet diváků: 19 092

Nashville Predators Nashville Predators : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) Góly:

31:27 Hartman (Fiala, Josi)

32:24 Hartman (Fiala, P. K. Subban)

46:37 Järnkrok (Turris, C. Smith)

57:42 Arvidsson Góly:

17:14 R. Smith (Marchessault, Theodore) Sestavy:

Saros (Grosenick) – Josi (C), Ellis (A), Ekholm, P. K. Subban, Irwin, Y. Weber – F. Forsberg, Johansen (A), Arvidsson – Järnkrok, Turris, C. Smith – Hartman, Bonino, Fiala – Salomäki, Sissons, Rinaldo. Hlavní trenér: Peter Laviolette. Sestavy:

M. Subban (M.-A. Fleury) – Theodore, Engelland (A), McNabb, C. Miller, Merrill, Holden – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith (A) – Hyka, Haula, Tuch – Nosek, Eakin, Carpenter – Carrier, Bellemare (A), Reaves. Hlavní trenér: Gerard Gallant. Rozhodčí: Brad Meier, Reid Anderson. Čároví: Scott Driscoll, Kiel Murchison Počet diváků: 17367

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Minnesota Wild Minnesota Wild 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) Góly:

08:11 Draisaitl (Nugent-Hopkins, Klefbom)

24:10 McDavid (Russell)

33:11 Chiasson (Benning, Draisaitl) Góly:

14:08 Parise (Dumba, Niederreiter)

32:18 Spurgeon (E. Staal, Niederreiter)

38:20 E. Staal (Suter, Mikael Granlund)

54:12 Mikael Granlund (Coyle, E. Staal) Sestavy:

Talbot (Koskinen) – A. Larsson (A), Klefbom, Russell, Nurse, Benning, Garrison – Yamamoto, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Chiasson, Draisaitl, Rieder – Caggiula, R. Strome, Lucic – Kassian, Brodziak, Khaira. Sestavy:

Stalock (Dubnyk) – Dumba, Suter (A), Spurgeon, Brodin, Pateryn, Seeler – Niederreiter, E. Staal, Zucker – Mikael Granlund, M. Koivu (C), Parise (A) – J.T. Brown, Coyle, Greenway – J. Eriksson Ek, Fehr, M. Foligno. Rozhodčí: Skilliter, Luxmore – Daisy, Barton Počet diváků: 18347

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New York Islanders New York Islanders 3:6 (2:2, 0:3, 1:1) Góly:

14:24 Simon (Crosby, Dumoulin)

17:41 Crosby (Oleksiak)

41:23 Malkin Góly:

10:43 Ladd (Filppula, Pulock)

12:28 B. Nelson (Jo. Bailey, M. Martin)

29:32 M. Martin (Cizikas)

31:56 Eberle (Barzal, Leddy)

33:49 Eberle (Barzal, Pelech)

49:44 Kühnhackl (Leddy, Pulock) Sestavy:

M. Murray (32. DeSmith) – Riikola, Dumoulin, Ruhwedel, J. Johnson, Oleksiak, Määttä – Simon, Crosby (C), Guentzel – Kessel, Malkin (A), Hagelin – Hörnqvist, Cullen, Sheahan – Sprong, D. Grant, Rust. Sestavy:

Lehner (41. Greiss) – Pulock, Leddy, Mayfield, Hickey, Boychuk, Pelech – Jo. Bailey (A), B. Nelson, Lee (C) – Eberle, Barzal, Beauvillier – Komarov, Filppula, Ladd (A) – Kühnhackl, Cizikas, M. Martin. Rozhodčí: Brenk, Watson – Shewchyk, Pancich Počet diváků: 18 509

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Calgary Flames Calgary Flames 1:2P (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1) Góly:

16:30 Eichel (Pominville) Góly:

59:04 Tkachuk (E. Lindholm, Monahan)

62:40 J. Gaudreau (Giordano, Monahan) Sestavy:

C. Hutton (Ullmark) – Ristolainen, Dahlin, Scandella, Bogosian (A), C. Nelson, Beaulieu – Pominville, Eichel (C), Skinner – S. Reinhart, Mittelstadt, Sheary – Okposo (A), Sobotka, T. Thompson – Girgensons, Jo. Larsson, Berglund. Sestavy:

Rittich (M. Smith) – Brodie, Giordano (C), Hamonic, Hanifin, R. Andersson, Välimäki – E. Lindholm, Monahan (A), J. Gaudreau – Frolík, Backlund, Tkachuk (A) – Neal, Jankowski, S. Bennett – Dubé, D. Ryan, Hathaway. Rozhodčí: Hanson, McIsaac – Suchánek, Nagy

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Góly:

21:45 Åberg (Rakell, H. Lindholm)

57:48 Åberg (Fowler, Getzlaf) Góly:

03:07 Couturier (Giroux, Gostisbehere)

28:57 Provorov (Giroux, Patrick)

58:09 Patrick (Lindblom, Hägg) Sestavy:

R. Miller (Gibson) – Montour, H. Lindholm, Welinski, Fowler (A), M. Pettersson, Ja. Larsson – Rakell, Getzlaf (C), Åberg – Street, Kesler, Cogliano – Silfverberg, Steel, Henrique (A) – Gibbons, Lundeström, Blandisi. Sestavy:

Elliott (Pickard) – Hägg, Provorov, Gostisbehere, Folin, Gudas, Sanheim – Konecny, Couturier (A), Giroux (C) – Voráček, Patrick, Lindblom – Simmonds (A), Weal, Weise – Aube-Kubel, Lehterä, Laughton. Rozhodčí: Wes McCauley, Dean Morton – Shandor Alphonso, Brandon Gawryletz

San Jose Sharks San Jose Sharks : New York Rangers New York Rangers 3:4N (1:1, 0:0, 2:2 - 0:0) s.n.0:1 Góly:

03:22 Burns (Sörensen, M. Karlsson)

48:14 Meier (Burns)

59:58 Hertl (Couture, Meier) Góly:

04:21 Zuccarello (Shattenkirk)

41:13 Kreider (Skjei, K. Hayes)

50:05 Kreider (Zuccarello, Zibanejad)

Shattenkirk Sestavy:

M. Jones (Dell) – J. Ryan, Burns, Vlasic, Braun, Dillon, E. Karlsson – Meier, J. Thornton, Pavelski – Hertl, Couture, Labanc – E. Kane, Suomela, Donskoi – Sörensen, Goodrow, M. Karlsson. Sestavy:

H. Lundqvist (Georgijev) – Skjei, DeAngelo, Br. Smith, Shattenkirk, M. Staal, Pionk – Naměstnikov, Zibanejad, Zuccarello – Kreider, K. Hayes, Spooner – Vesey, B. Howden, Fast – C. McLeod, Chytil, Lettieri. Rozhodčí: Sutherland, Schlenker – Gawryletz, Gibbons Počet diváků: 17 562