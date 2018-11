Frolík v závěru trefil Calgary výhru, mezi střelci byli i Simon a Frk

Už třetí výhru za sebou díky velkému obratu oslavili hokejisté Calgary. Po venkovních úspěších 3:1 v Torontu a 2:1 po prodloužení v Buffalu ve čtvrtek potěšili své vlastní fanoušky po přestřelce 6:5 s Coloradem.

Hosté přitom po dvou třetinách odcházeli do kabin za nadějného vedení 1:4. Elitní útok Avalanche okupující místa v první desítce bodování ligy Landeskog (1+0, -3), MacKinnon, Rantanen (oba -3) však tentokrát na místo dalších bodů sbíral především záporné zápisy do tabulky +/-. Flames nastoupili do třetí třetiny ve velkém stylu a ovládli ji 5:1, díky čemuž otočili i celý zápas.

U tří gólů kanadského celku asistoval Matthew Tkachuk a tři zápisy (1+2) měl i kapitán Mark Giordano. Ten nejdůležitější gól, který byl nakonec v zápase rozdílovým, ale vstřelil v 55. minutě český reprezentant Michael Frolík (15:59, 1+0, +3, 3 střely). Při brejku 2 na 1 jej na pravém křídle našel produktivní Tkachuk. 30letý kladenský rodák, jenž čeká na svou jubilejní 200. asistenci kariéry v NHL, si tak vylepšil sezonní bilanci na 6+0. Gólman David Rittich tentokrát zůstal na střídačce a kryl záda jedničce Mikeu Smithovi (21 zákroků proti 26 střelám).

Po nezdarech z úvodních sedmi startů v sezoně se hokejisté Detroitu začínají pomalu zvedat a odpoutali se na dně Východní konference od beznadějně poslední Floridy. O všem svědčí aktuální série tří vítězství za sebou. Po Dallasu 4:2 a Columbusu 5:3 naposledy Red Wings dotáhli do úspěšného konce i konfrontaci s New Jersey po výsledku 4:3.

Teprve počtvrté v nové sezoně dostal v útoku Detroitu šanci Martin Frk (10:13, 1+0, -1, 2 střely) a za důvěru trenérů se odvděčil otevírací brankou z 8. minuty. V přesilové hře jej od modré čáry našel na levém kruhu Mike Green a český bombarďák ranou příklepem nedal uzdravenému Cory Schneiderovi šanci. Jednička New Jersey nastoupila do svého prvního zápasu sezony poté, co jí při zranění v úvodních devíti startech nahradil Keith Kinkaid.

O všem podstatném se rozhodovalo až ve třetí třetině, v jejímž úvodu hosty poslal do trháku 1:2 využitou přesilovkou bek Sami Vatanen. Na 2:2 však záhy na to srovnával rovněž za přesilovky Michael Rasmussen a pro změnu při hře v oslabení následně uspěli Justin Abdelkader a Trevor Daley. Posledně jmenovaný trefil prázdnou bránu Devils, kteří v čase 59:56 ještě korigovali skóre zásluhou Marcuse Johanssona. Český centr Pavel Zacha (12:30, +/-: 0, 1 střela) čeká i po desátém zápase nadále na první bod sezony.

Povýšení do elitní formace Pittsburghu po bok hvězdného Sidnyho Crosbyho je okamžitě vidět na jeho produktivitě. Český útočník Dominik Simon (17:12, 1+0, +/-: 0, 2 střely) skóroval i ve druhém zápase po přesunu v sestavě. Těšit jej ale nemohly výsledky, když v obou případech Penguins nakonec podlehli Islanders. V úterý na domácím ledě po skóre 3:6 a naposledy ve čtvrtek v New Yorku 2:3 po nájezdech.

V penaltovém rozstřelu proti Thomasi Greissovi neuspěli jak Jevgenij Malkin, tak Crosby. Jediným úspěšným exekutorem byl domácí útočník Josh Bailey. Stejný hráč na Matta Murrayho navíc vyzrál i v řádné hrací době, když v 35. minutě proměnil samostatný únik při hře v oslabení a srovnal průběžný stav na 1:1. Vymazal tak trefu Dominika Simona, jenž v 7. minutě otevíral brankový výčet dorážkou předchozí střely Jakea Guentzela.

Obránce Roman Polák (13:58, +/-: 0, 2 střely) slavil s Dallasem těsný venkovní výsledek 1:2 proti svým bývalým spoluhráčům z Toronta. V sestavě vítězů nechyběl ani centr Radek Faksa (16:45, +/-: 0). U obou gólů Stars v podání Jamie Benna a Devina Shorea asistoval Tyler Seguin. Po zranění lídra ofenzivy Maple Leafs Austona Matthewse tým padl už podruhé za sebou.

Naopak úspěšný večer prožil jiný kanadský celek. Montreal si před svými fanoušky vyšlápl po skóre 6:4 na obhájce Stanley Cupu z Washingtonu. Canadiens, za které opět nenastoupil zraněný Tomáš Plekanec, uspěli díky třem trefám ze třetí třetiny. Dvěma zásahy se za domácí blýskli útočníci Brendan Gallagher a 18letý finský nováček Jesperi Kotkaniemi, pro kterého to byly premiérové trefy v NHL. Rozdílový gól zařídil až v čase 59:38 Max Domi a o pouhé dvě vteřiny později výsledek pojišťoval do prázdné klece Joel Armia. Vytvořili tak nový rekord NHL.

Také Capitals měli ve svém středu dva dvougólové střelce. Po gólové smršťi Canadiens z poslední minuty tedy alespoň korekci skóre v zápase zařídili kapitán Alex Ovečkin a bývalý centr Montrealu Lars Eller. Jednu asistenci si připsal člen prvního útoku Washingtonu Jakub Vrána (15:21, 0+1, +/-: 0, 3 střely), bez bodu naopak zůstali Dmitrij Jaškin (8:22, -1) a bek Michal Kempný (21:41, -1, 3 střely).

Výsledky:

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Nashville Predators Nashville Predators 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) Góly:

34:21 Koekkoek (Killorn, Cirelli) Góly:

06:02 Turris (Ekholm, Järnkrok)

19:53 Josi (Johansen, Ellis)

56:42 Järnkrok (Johansen)

57:36 Salomäki (Hartman, Turris) Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Strålman, McDonagh, Girardi, Koekkoek, Sergačjov, Coburn – Kučerov, Stamkos, J. T. Miller – T. Johnson, B. Point, Gourde – Joseph, Cirelli, Killorn – Callahan, Paquette, Erne. Sestavy:

Rinne (Saros) – Josi, Ellis, Ekholm, P. K. Subban, Irwin, Y. Weber – F. Gaudreau, Johansen, F. Forsberg – C. Smith, Turris, Järnkrok – Hartman, Sissons, Fiala – Salomäki, Bonino, Grimaldi. Rozhodčí: Rehman, Meier – Gibbs, Kovachik Počet diváků: 19092

San Jose Sharks San Jose Sharks : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Góly:

11:50 Labanc (Couture, Vlasic) Góly:

16:30 Duclair (R. Murray, Wennberg)

29:15 S. Jones (Duclair, Sedlák)

38:40 N. Foligno (Nutivaara)

58:59 J. Anderson Sestavy:

Dell (M. Jones) – Burns, J. Ryan, E. Karlsson, Dillon, Braun, Vlasic – Pavelski (C), J. Thornton (A), Meier – Labanc, Couture (A), Hertl – Donskoi, Suomela, E. Kane – M. Karlsson, Goodrow, Sörensen. Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – S. Jones (A), Werenski, Nutivaara, R. Murray, D. Savard, Harrington – Atkinson, Dubois, Panarin – J. Anderson, Jenner (A), N. Foligno (C) – Duclair, Wennberg, Bjorkstrand – Hännikäinen, Riley Nash, Sedlák. Rozhodčí: Hebert, McCauley – Alphonso, MacPherson Počet diváků: 15 879

Calgary Flames Calgary Flames : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 6:5 (0:0, 1:4, 5:1) Góly:

26:34 Backlund (Tkachuk, Giordano)

40:47 E. Lindholm (Giordano, Monahan)

45:21 Monahan (Hanifin, D. Ryan)

50:52 Neal (J. Gaudreau, Välimäki)

53:47 Giordano (Backlund, Tkachuk)

54:54 Frolík (Tkachuk, Brodie) Góly:

23:22 Kameněv

25:12 Dries (Barrie, Kerfoot)

31:04 C. Wilson (Dries, Cole)

36:41 Söderberg (G. Bourque)

58:57 Landeskog (C. Wilson, Kerfoot) Sestavy:

M. Smith (Rittich) – Giordano (C), Brodie, Hanifin, Hamonic, Välimäki, R. Andersson – J. Gaudreau, Monahan (A), E. Lindholm – Tkachuk, Backlund (A), Frolík – S. Bennett, Jankowski, Neal – Hathaway, D. Ryan, Dubé. Hlavní trenér: Bill Peters. Sestavy:

Varlamov (Grubauer) – Girard, E. Johnson (A), Cole, Barrie, Zadorov, Barberio – Landeskog (C), MacKinnon (A), Rantanen – C. Wilson, Kameněv, Kerfoot – Nieto, Söderberg, Calvert – Daňo, Dries, G. Bourque. Hlavní trenér: Jared Bednar. Rozhodčí: Chris Rooney, TJ Luxmore. Čároví: Trent Knorr, Lonnie Cameron Počet diváků: 17317

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Góly:

20:18 Caggiula (Nugent-Hopkins, McDavid)

39:23 Garrison (Rieder)

46:49 Caggiula (Khaira, Benning)

50:38 Chiasson (Rieder, Draisaitl) Góly:

Sestavy:

Koskinen (Talbot) – A. Larsson, Klefbom, Russell, Nurse, Benning, Garrison – Caggiula, McDavid, Nugent-Hopkins – Chiasson, Draisaitl, Rieder – Puljujärvi, R. Strome, Lucic – Kassian, Brodziak, Khaira. Sestavy:

C. Ward (Crawford) – Jokiharju, Keith, Seabrook, E. Gustafsson, Davidson, Manning – Kahun, J. Toews, DeBrincat – P. Kane, Anisimov, Saad – Hayden, Johnson, Fortin – Schmaltz, Martinsen, Krüger – Kunitz. Rozhodčí: Kozari, South – Nagy, Baker Počet diváků: 18 347

St. Louis Blues St. Louis Blues : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) Góly:

02:02 Sundqvist (Thomas, Fabbri)

23:11 Tarasenko (Bozak, Maroon)

26:29 Sundqvist (Thomas)

34:49 Parayko (R. O'Reilly, Sanford)

51:47 Bozak (Edmundson) Góly:

06:29 Bellemare

23:34 Haula (Theodore, Tuch)

48:02 Tuch (Marchessault, W. Karlsson) Sestavy:

Allen (Ch. Johnson) – Bouwmeester, Pietrangelo, Edmundson, Parayko, Dunn, Gunnarsson – Schwartz, B. Schenn, Tarasenko – Sanford, R. O'Reilly, Perron – Maroon, Bozak, Steen – Fabbri, Thomas, Sundqvist. Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – Theodore, Engelland, McNabb, C. Miller, Holden, Hunt – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith – Tuch, Haula, Hyka – Nosek, Eakin, Carpenter – Carrier, Bellemare, Reaves. Rozhodčí: Hanson, Nicholson – Murchison, Serico Počet diváků: 16 813

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:3 (1:0, 0:1, 3:2) Góly:

07:54 Frk (Green, D. Larkin)

44:59 Rasmussen (Nyquist, Cholowski)

52:50 Abdelkader (Glendening)

59:18 Daley (D. Larkin) Góly:

34:12 Coleman (Zajac, Ma. Johansson)

43:20 Vatanen (Hischier, Zajac)

59:56 Ma. Johansson (Hall, Hischier) Sestavy:

J. Bernier (Howard) – Cholowski, Green, Ericsson, Daley, Kronwall, Jensen – Helm, D. Larkin, Mantha – Nyquist, J. de La Rose, Rasmussen – Abdelkader, Glendening, Bertuzzi – Frk, Megan, Witkowski. Sestavy:

Schneider (Kinkaid) – Müller, Vatanen, A. Greene, Severson, Butcher, Lovejoy – Hall, Hischier, Palmieri – Ma. Johansson, Zajac, Wood – Coleman, Zacha, J. Anderson – Boyle, Rooney, Dea. Rozhodčí: O'Halloran, L'Ecuyer – Pancich, Racicot Počet diváků: 18 273

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 2:5 (0:1, 2:2, 0:2) Góly:

30:04 J. Carter (Kopitar, Kovalčuk)

38:41 Kovalčuk (J. Carter, Toffoli) Góly:

17:35 Provorov (Weise, Weal)

30:53 Simmonds (Lindblom, Patrick)

34:05 Lindblom (Voráček, Patrick)

54:57 Giroux (Couturier)

56:49 Hägg (Elliott) Sestavy:

J. Campbell (Budaj) – Doughty (A), Forbort, Martinez, Muzzin, Walker, Phaneuf – D. Brown, Kopitar (C), Iafallo – Toffoli, J. Carter (A), Pearson – Lewis, Kempe, Kovalčuk – Wagner, N. Thompson, Clifford. Sestavy:

Elliott (Pickard) – Hägg, Provorov, Gostisbehere, Folin, Gudas, Sanheim – Konecny, Couturier, Giroux (C) – Voráček, Patrick, Lindblom – Simmonds (A), Weal, Weise – Aube-Kubel, Lehterä, Laughton. Rozhodčí: Schlenker, Pollock – Gawryletz, Mach Počet diváků: 18 118

Ottawa Senators Ottawa Senators : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) Góly:

06:55 Dzingel (Bødker, Ch. Wideman)

21:00 DeMelo (Chabot, Duchene)

34:47 White (Mark Stone, Chabot)

59:40 B. Ryan (Mark Stone, DeMelo) Góly:

40:59 Pominville (Eichel, Scandella)

43:55 Skinner (Ristolainen, Eichel) Sestavy:

C. Anderson (McKenna) – DeMelo, Chabot, Ceci (A), Lajoie, Jaroš, Ch. Wideman – Mark Stone (A), Duchene (A), Dzingel – B. Ryan, Tierney, Formenton – Bødker, White, N. Paul – Pääjärvi, Pyatt, M. McCormick. Sestavy:

C. Hutton (Ullmark) – Ristolainen, McCabe, Bogosian (A), Scandella, C. Nelson, Dahlin – Pominville, Eichel (C), Skinner – Okposo (A), Sobotka, Sheary – S. Reinhart, Mittelstadt, Elie – Girgensons, Jo. Larsson, Berglund. Rozhodčí: Walsh, Joannette – Nansen, Barton Počet diváků: 12857

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Washington Capitals Washington Capitals 6:4 (1:1, 2:3, 3:0) Góly:

02:29 Kotkaniemi (Armia)

20:33 Gallagher (Tatar)

23:06 Gallagher (Tatar, Danault)

56:56 Kotkaniemi (Lehkonen, Mete)

59:38 Domi (Reilly)

59:40 Armia (Danault) Góly:

06:16 Eller (Niskanen, Stephenson)

26:49 Ovečkin (Kuzněcov, J. Vrána)

28:00 Eller (Connolly)

32:54 Ovečkin (Orlov, Niskanen) Sestavy:

Price (Niemi) – Petry, Jo. Benn, Juulsen, Reilly, Mete, Ouellet – Gallagher, Danault, Tatar – Hudon, Domi, Drouin – Armia, Kotkaniemi, Lehkonen – A. Shaw, Peca, Deslauriers. Sestavy:

Holtby (Copley) – Niskanen, Orlov, Carlson, Kempný, Bowey, Djoos – J. Vrána, Kuzněcov, Ovečkin – Oshie, Bäckström, Burakovsky – Connolly, Eller, Stephenson – Smith-Pelly, Dowd, Jaškin. Rozhodčí: Watson, Lambert – Shewchyk, Murphy Počet diváků: 20 279

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : New York Rangers New York Rangers 2:3N (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0) s.n.0:2 Góly:

32:31 Silfverberg (Rakell, Getzlaf)

59:34 Rakell (Getzlaf, Fowler) Góly:

21:42 K. Hayes (B. Howden, Chytil)

34:29 B. Howden (Vesey, M. Staal)

65:00 Zuccarello Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Fowler, Welinski, H. Lindholm, Ja. Larsson, M. Pettersson, Montour – Åberg, Getzlaf (C), Rakell – Cogliano, Kesler (A), Silfverberg – Eaves, Henrique (A), Lundeström – Street, Kossila, Sherwood. Sestavy:

Georgijev (H. Lundqvist) – Skjei, DeAngelo, M. Staal (A), Pionk, Br. Smith, Shattenkirk – Naměstnikov, Zibanejad, Zuccarello – Kreider (A), K. Hayes, Spooner – Vesey, B. Howden, Fast (A) – C. McLeod, Chytil, Lettieri. Rozhodčí: Graham Skillitier, Dean Morton – Brandon Gawryletz, Ryan Gibbons Počet diváků: 16 101

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Dallas Stars Dallas Stars 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Góly:

56:51 Marleau (Tavares, Rielly) Góly:

31:55 Ja. Benn (Seguin, J. Klingberg)

44:43 D. Shore (Janmark, Seguin) Sestavy:

Andersen (Sparks) – Rielly, Hainsey, Gardiner, N. Zajcev, Dermott, Holl – Marleau, Kadri, Kapanen – Hyman, Tavares, Marner – A. Johnsson, P. Lindholm, Co. Brown – Ennis, F. Gauthier, Leivo. Sestavy:

Chudobin (Bishop) – Lindell, J. Klingberg, Methot, Heiskanen, Honka, R. Polák – D. Shore, Seguin, Janmark – Ja. Benn, Spezza, Ničuškin – Pitlick, Faksa, Comeau – B. Ritchie, Dickinson, G. Smith. Počet diváků: 18 878

New York Islanders New York Islanders : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 3:2N (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0) s.n.1:0 Góly:

34:46 Jo. Bailey (Cizikas)

50:11 Lee (Hickey, B. Nelson)

Jo. Bailey Góly:

06:17 Simon (Guentzel, Määttä)

52:02 Malkin (Letang, Kessel) Sestavy:

Greiss (Gibson) – Pulock, Leddy, Mayfield, Hickey, Boychuk, Pelech – Jo. Bailey, B. Nelson, Lee – Eberle, Barzal, Beauvillier – Komarov, Filppula, Ladd – Clutterbuck, Cizikas, M. Martin. Sestavy:

M. Murray (DeSmith) – Letang, Dumoulin, Oleksiak, Määttä, Ruhwedel, J. Johnson – Simon, Crosby, Guentzel – Kessel, Malkin, Hagelin – Hörnqvist, Cullen, Sheahan – Sprong, D. Grant, Rust. Rozhodčí: Chmielewsk, St. Pierre – Nowak, Suchánek Počet diváků: 10 910

.