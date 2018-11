Obránce Fowler vystřílel oslabenému Anaheimu výhru hattrickem

Kromě dlouhodobých absencí střelců Corey Perryho a Ondřeje Kašeho Anaheimu v nedělní domácí partii proti Columbusu chyběl i zraněný kapitán Ryan Getzlaf. Výpomoc v ofenzivě tak na sebe vzal obránce Cam Fowler, jenž pro Ducks dvěma zásahy ve druhé třetině otočil průběžné skóre z 0:1 na 2:1.

Poprvé skóroval v 30. minutě po parádní stahovačce a přihrávce Rickarda Rakella. V 39. minutě pak zakončoval ze své tradiční pozice na modré čáře. Nejtěsnější vedení si domácí udrželi až do poslední minuty řádné hrací doby.

Blue Jackets, kteří do zápasu tentokrát nenasadili mezi náhradníky zařazeného českého forvarda Lukáše Sedláka, ovšem dokázal srovnat. Časomíra se zastavila na 59 minutách a 28 vteřinách, když se stejně jako Fowler podruhé prosadil Pierre-Luc Dubois. Před bránou Johna Gibsona dorážel volný puk po předchozí ráně beka Setha Jonese.

Z prodloužení ale uběhlo jen dalších 36 vteřin hry. Útočník Adam Henrique zatáhl puk po levém křídle do hloubky útočného pásma a vybídl ke střele křižným pasem na pravém kruhu číhajícího Fowlera. Ten završil své střelecké představení - 3:2 pro Anaheim.

Po pátečním debaklu 2:9 od Buffala čekala na hokejisty Ottawy těžká zkouška v podobě konfrontace s průběžným lídrem Východní konference z Tampy. Los tedy Senators příliš nepřál, přesto s favorizovaným soupeřem nebyli daleko od výhry.

Lightning měli střeleckou převahu 45:25, byli to ale domácí kdo šel do vedení jako první. V otevírací třetině si vybudovali dvougólový náskok díky využitým přesilovkám Bobby Ryana a Maxime Lajoie. Po trefách z úvodu druhé a třetí třetiny ovšem srovnali na 2:2 Cedric Paquette a Mathieu Joseph.

Když pak v 56. minutě vrátil vedení na stranu Ottawy Cody Ceci, dostal Tampu hrající nadále bez zraněného Ondřeje Paláta zpátky do hry využitou přesilovkou z času 59:33 Brayden Point. Stejný hráč se navíc prosadil i v následném prodloužení. Už po 14 vteřinách hry asistoval u vítězné branky Yanni Gourdeho.

Už třetí výhru za sebou uhráli hokejisté Rangers. Po dvou venkovních triumfech 4:3 po nájezdech nad San Jose a 3:2 po nájezdech nad Anaheimem uspěli i v domácí Madison Square Garden, když v neděli potěšili fanoušky výsledkem 3:1 nad Buffalem.

Zkušený brankář Henrik Lundqvist pochytal 39 z 40 střel Sabres v sestavě i s Vladimírem Sobotkou (12:41, +/-: 0). O výhře New York rozhodl vydařeným nástupem do druhého dějství. V krátkém sledu se během 21. minuty prosadili Neal Pionk a Jimmy Vesey, jenž po následném snížení Conora Shearyho v 59. minutě do prázdné klece pečetil finální podubu skóre. Výhru Rangers slavil i člen čtvrtého útoku Filip Chytil (9:53, -1, 2 střely).

Výsledky:

New York Rangers New York Rangers : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Góly:

20:41 Pionk (Naměstnikov, Zibanejad)

21:00 Vesey (B. Howden, Fast)

58:09 Vesey (Skjei) Góly:

46:07 Sheary (Mittelstadt) Sestavy:

H. Lundqvist (Georgijev) – DeAngelo, Skjei, M. Staal, Pionk, Shattenkirk, Br. Smith – Zuccarello, Zibanejad, Naměstnikov – Bučněvič, K. Hayes, Kreider – Fast, B. Howden, Vesey – Lettieri, Chytil, Spooner – C. McLeod. Sestavy:

C. Hutton (Ullmark) – McCabe, Ristolainen, Dahlin, C. Nelson, Scandella, Bogosian – Skinner, Eichel, Pominville – Sheary, Mittelstadt, S. Reinhart – Rodrigues, Sobotka, Okposo – Berglund, Jo. Larsson, Girgensons. Rozhodčí: Lambert, Watson – Nansen, Racicot

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 3:2P (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0) Góly:

29:09 Fowler (Rakell, Montour)

38:26 Fowler (Lundeström, Sherwood)

60:36 Fowler (Henrique, Silfverberg) Góly:

23:33 Dubois (Jenner, S. Jones)

59:28 Dubois (Dubinsky, S. Jones) Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Fowler (A), Welinski, Ja. Larsson, H. Lindholm, M. Pettersson, Montour – Cogliano, Kesler (A), Silfverberg – Rakell, Henrique (A), Åberg – Sherwood, Lundeström, Eaves – Street, Carrick, Gibbons. Hlavní trenér: Randy Carlyle. Sestavy:

Korpisalo (Bobrovskij) – Werenski, S. Jones (A), R. Murray, Nutivaara, Harrington, D. Savard – Panarin, Dubois, Atkinson – N. Foligno (C), Jenner (A), J. Anderson – Bjorkstrand, Wennberg, Duclair – Riley Nash, Dubinsky, Hännikäinen. Hlavní trenér: John Tortorella. Rozhodčí: Ghislain Hebert, Francis Charron. Čároví: Shandor Alphonso, Trent Knorr Počet diváků: 16727

Ottawa Senators Ottawa Senators : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:4P (2:0, 0:1, 1:2 - 0:1) Góly:

04:55 B. Ryan (Mark Stone, Chabot)

14:49 Lajoie (Dzingel, Bødker)

55:16 Ceci (Tierney, Mark Stone) Góly:

20:38 Paquette (Callahan, McDonagh)

43:04 Joseph (Cirelli, Strålman)

59:35 B. Point (T. Johnson, McDonagh)

60:14 Gourde (B. Point, McDonagh) Sestavy:

C. Anderson (Condon) – Chabot, DeMelo, Ceci, Borowiecki, Jaroš, Lajoie, Ch. Wideman – Mark Stone, Duchene, Dzingel – B. Ryan, Tierney, Pyatt – Bødker, White, Pääjärvi – N. Paul, M. McCormick. Sestavy:

Domingue (Vasilevskij) – Girardi, Koekkoek, Strålman, McDonagh, Coburn, Sergačjov – Kučerov, Stamkos, J. T. Miller – T. Johnson, B. Point, Gourde – Joseph, Cirelli, Killorn – Callahan, Paquette, Erne. Rozhodčí: St. Pierre, Furlatt – Cameron, Galloway Počet diváků: 11 364