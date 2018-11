Pastrňák je znovu lídrem střelců NHL, gól slavili i Vrána s Faksou

S dvanácti zásahy pod sebou Pastrňák v tabulce kanonýrů NHL po pondělí nechal pět 11gólových střelců: Patricka Kanea z Chicaga, colorádské duo Gabriel Landeskog - Nathan MacKinnon, Švýcara Timo Meiera ze San Jose zářícího po boku Tomáše Hertla a veterána Alexe Ovečkina z Washingtonu.

Výhrou 2:1 z prodloužení nad Dallasem dokázal Boston odčinit sobotní prohru fotbalovým výsledkem 0:1 od ligového lídra z Nashvillu. Domácí měli střeleckou převahu 35:25 a obrana Stars navíc dokázala před Antonem Chudobinem, jenž v minulých sezonách působil v roli dvojky právě u Bostonu, zblokovat dalších 13 pokusů.

Jako první ale v zápase udeřili hostující Stars, které už ve 4. minutě poslal do vedení Radek Faksa (18:11, 1+0, +1, 2 střely). Český centr při hře v oslabení zatáhl puk do útočného pásma po levém křídle a přes bránícího hráče střelou z kruhu zaskočil Tuukku Raska. Dosáhl tak na svou třetí trefu sezony.

Ještě v pokračující přesilovce nařízené po faulu Romana Poláka (20:06, +/-: 0, 2 střely) hrajícího jubilejní 700. utkání kariéry však Bruins dokázali srovnat. Patrice Bergeron si našel puk v rohu kluziště a vybídl mezi kruhy číhajícího Pastrňáka (21:09, 1+0, -1, 1 střela), jenž neváhal a osamostatnil se mezi střelci soutěže.

Hubené skóre 1:1 pak vydrželo až do poslední minuty nastavení, kdy domácí zužitkovali další početní převahu. David Krejčí (19:04, 0+1, +/-: 0) z pozice obránce našel před bránou Brada Marchanda, jenž dokázal rozhodnout.

Hokejisté Washingtonu přivítali na svém ledě Edmonton a za úkol měli ukončit sérii dvou porážek po výsledcích 4:6 z Montrealu a 3:4 po prodloužení v Dallasu. Trenéři obhájců Stanley Cupu mírně zamíchali sestavou, když elitní formaci Jevgenije Kuzněcova a kapitána Alexe Ovečkina na místo Jakuba Vrány doplnil český reprezentant s ruskými kořeny Dmitrij Jaškin (13:39, +/-: 0, 1 střela).

Výsledky a české zářezy: Boston - Dallas 2:1PP (Pastrňák 1+0, Krejčí 0+1 - Faksa 1+0), NY Islanders - Montreal 3:4PP, Arizona - Philadelphia 2:5 (za hosty Voráček 0+1), Washington - Edmonton 4:2 (za dom. Vrána 1+0), Pittsburgh - New Jersey 1:5.

Vrána (8:09, 1+0, +2, 1 střela) naopak putoval na jeho post ve čtvrtém útoku. Paradoxně to byl ale právě 22letý rodák z Prahy, kdo i přes malé vytížení ve 3. minutě otevíral skóre duelu. Devante Smith-Pelly jej z rohu kluziště našel volného mezi kruhy a Vrána vstřelil svou 4. trefu sezony. Čtvrtý útok Capitals navíc neřekl své poslední slovo, když při dalším střídání v 6. minutě zvyšoval na 2:0. Tentokrát se radoval Smith-Pelly za asistence Travise Boyda.

Oilers vrátil do hry kontaktní brankou z přesilovky v 11. minutě hvězdný Connor McDavid, na což v 29. minutě kontroval T.J. Oshie. A když se hosté opět dostali do kontaktu akcí Leona Draisaitla, využil pro změnu přesilovou hru Ovečkin. Jeho trefa z 34. minuty tak uzavřela střelecký výčet duelu, ve kterém se nejvyšším počtem zblokovaných střel blýskl český obránce domácích Michal Kempný (20:35, +2, 6 zblokovaných střel).

Do výsledkové krize se propadá Pittsburgh, jenž po posledním domácím nezdaru 1:5 s New Jersey padl už celkově počtvrté v řadě. Pondělní utkání v PPG Paints Areně se řadilo do akce „Hockey Fights Cancer“ a jeho hlavním hrdinou se symbolicky stal útočník Devils Brian Boyle, jenž v nedávné době překonal zákeřnou leukémii.

33letý člen čtvrté formace New Jersey, hrající bez Pavla Zachy odeslaného na farmu, nasázel svůj premiérový hattrick kariéry v NHL a byl jasnou první hvězdou. Po boku kapitána Sidneyho Crosbyho v elitní formaci Penguins znova nastoupil český útočník Dominik Simon (15:54, +/-: 0, 2 střely), bodovat ale nedokázal. Jako jediný brankáře Devils Keitha Kinkaida překonal obránce Jamie Oleksiak.

I ve svém čtvrtém venkovním přestavení v rámci tripu po kluzištích soupeřů z Pacifické divize dokázali hokejisté Philadelphie bodovat. Na výhry 3:2 z Anaheimu, 5:2 z Los Angeles a těsné prohry 3:4 po prodloužení ze San Jose v pondělí Flyers navázali vítězstvím 5:2 nad Arizonou.

To vše dokázali i přes patálie s brankáři poté, co Michala Neuvirtha doplnila na marodce i jednička Brian Elliott. Coyotes vychytal díky 35 zákrokům Calvin Pickard a ze střídačky mu kryl záda Alex Lyon. Třemi body 2+1 se blýsk kapitán Claude Giroux, český reprezentant Jakub Voráček (16:13, +/-: 0) si zapsal jednu asistenci. S pěti střeleckými pokusy se v daném ohledu mezi nejaktivnější hráče zápasu zařadil obránce vítězů Radko Gudas (17:36, +1, 5 střel).

Výsledky:

New York Islanders New York Islanders : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 3:4N (3:1, 0:1, 0:1 - 0:0) s.n.0:1 Góly:

04:04 Cizikas (Pelech, Johnston)

07:44 Filppula (Komarov)

14:58 Cizikas (Clutterbuck) Góly:

05:59 Drouin (Domi, Juulsen)

35:36 Domi (Drouin, Armia)

47:43 Lehkonen (Juulsen, Kotkaniemi)

Armia Sestavy:

Greiss (Lehner) – Pulock, Leddy, Mayfield, Hickey, Boychuk, Pelech – Jo. Bailey (A), B. Nelson, Lee (C) – Eberle, Barzal, Beauvillier – Komarov, Filppula, Ladd – Clutterbuck (A), Cizikas, Johnston. Sestavy:

Niemi (Price) – Petry (A), Jo. Benn, Juulsen, Reilly, Mete, Ouellet – Gallagher (A), Danault, Tatar – Hudon, Domi, Drouin – Armia, Kotkaniemi, Lehkonen (A) – A. Shaw, Peca, Deslauriers. Rozhodčí: Hebert, Schlenker – Sericolo, Gibbs Počet diváků: 9402

Arizona Coyotes : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Góly:

21:14 Galchenyuk (Ekman-Larsson, Keller)

54:04 Grabner (Pánik, Connauton) Góly:

12:34 Giroux (Couturier, Gostisbehere)

19:10 Gostisbehere (Giroux, Konecny)

37:05 Couturier

46:35 Giroux (Simmonds)

58:11 Lindblom (Patrick, Voráček) Sestavy:

Kuemper (Raanta) – Demers, Ekman-Larsson (C), Oesterle, Connauton, Hjalmarsson (A), Goligoski – Keller, Galchenyuk, Pánik – Fischer, Stepan (A), Perlini – Hinostroza, Richardson, Grabner – Cousins, D. Strome, Crouse. Sestavy:

Pickard (Lyon) – Hägg, Provorov, Gostisbehere, Folin, Gudas, Sanheim – Konecny, Couturier (A), Giroux (C) – Voráček, Patrick, Lindblom – Simmonds (A), Weal, Weise – Aube-Kubel, Lehterä, Laughton. Rozhodčí: McIsaac, Skilliter – Murray, Devorski Počet diváků: 13 719

Washington Capitals Washington Capitals : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 4:2 (2:1, 2:1, 0:0) Góly:

02:44 J. Vrána (Boyd, Smith-Pelly)

05:44 Smith-Pelly (Boyd)

28:11 Oshie (Bäckström, Carlson)

33:09 Ovečkin (Carlson, Kuzněcov) Góly:

10:24 McDavid (Klefbom, Nugent-Hopkins)

30:41 Draisaitl (A. Larsson, Nugent-Hopkins) Sestavy:

Copley (Holtby) – Niskanen, Orlov, Carlson (A), Kempný, Bowey, Djoos – Jaškin, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Oshie, Bäckström (A), Stephenson – Connolly, Eller, Burakovsky – Smith-Pelly, Boyd, J. Vrána. Sestavy:

Talbot (Koskinen) – A. Larsson, Klefbom, Russell, Nurse, Benning, Garrison – Caggiula, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Chiasson, Draisaitl, Rieder – Puljujärvi, R. Strome, Lucic (A) – Kassian, Brodziak, Khaira. Rozhodčí: Nicholson, St. Laurent – Daisy, Berg Počet diváků: 18 506

Boston Bruins Boston Bruins : Dallas Stars Dallas Stars 2:1P (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0) Góly:

05:18 Pastrňák (Bergeron, DeBrusk)

64:32 Marchand (Krejčí, Krug) Góly:

03:54 Faksa Sestavy:

T. Rask (Halák) – Carlo, Chára, Krug, J. Moore, Kampfer, Lauzon – Pastrňák, Bergeron, Marchand – DeBrusk, Krejčí, Nordström – Bjork, Backes, Heinen – Acciari, Kuraly, Wagner. Sestavy:

Chudobin (Bishop) – J. Klingberg, Lindell, R. Polák, Heiskanen, Honka, Heatherington – Janmark, Seguin, D. Shore – Ničuškin, Spezza, Ja. Benn – Pitlick, Faksa, Comeau – Dowling, Dickinson, G. Smith.

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New Jersey Devils New Jersey Devils 1:5 (1:2, 0:2, 0:1) Góly:

09:24 Oleksiak (Määttä, Guentzel) Góly:

02:24 Butcher (J. Anderson, Dea)

12:27 Boyle (Lovejoy, Dea)

27:38 Boyle (Palmieri, Butcher)

39:40 Boyle (Hall, Butcher)

40:19 Zajac (Severson, Ma. Johansson) Sestavy:

M. Murray (41. DeSmith) – Letang (A), Dumoulin, Riikola, Määttä, Oleksiak, J. Johnson – Simon, Crosby (C), Guentzel – Kessel, Malkin (A), Hagelin – Hörnqvist, Sheahan, Rust – Sprong, Cullen, D. Grant. Sestavy:

Kinkaid (Schneider) – Vatanen, Müller, Severson, A. Greene (C), Lovejoy, Butcher – Palmieri, Hischier, Hall (A) – Wood, Zajac (A), Ma. Johansson – Stafford, Seney, Coleman – J. Anderson, Dea, Boyle. Rozhodčí: Joannette, South – Gibbons, Kovachik Počet diváků: 18420