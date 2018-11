Zacha s Chytilem pokračují ve střeleckém obrození, trefili se i další

Po úvodních deseti zápasech sezony bez bodu putoval Pavel Zacha na rozehrání na farmu do nižší AHL. Po návratu s bilancí pěti asistencí ze čtyř duelů za Binghamton čekal na prolomení nuly další dva starty, následně se však gólově prosadil ve dvou navazujících duelech a nalezení formy potvrdil i v dosud posledním startu ve středu.

New Jersey na domácím ledě přivítalo Montreal a právě český útočník (17:55, 2+0, +1, 4 střely) byl se dvěma zásahy jedním z hlavních strůjců výhry 5:2. Zámořští novináři jej zvolili první hvězdou před Taylorem Hallem (1+1). Centr druhé formace Devils vstřelil obě své branky ve druhé dvacetiminutovce.

Poprvé mohl slavit v 31. minutě, když bekhendovým pokusem u pravé tyče přemísťujícího se Carey Price dostal do sítě odražený puk. V 34. minutě se pak při přesilovce Zacha dostal do úniku a z téměř totožného místa vstřelil v pořadí pátou branku New Jersey. Rozdílem bylo, že zakončoval forhendem a trefil mezírku pod rukou Price. Po bilanci 12 zápasů 0+0 si tak 21letý rodák z Brna rázem polepšil na 15 zápasů 4+0.

„Soustředím se na svou hru: bruslení, znepříjemňovat to soupeři, vyhrávat puky a chodit do brány. Spoluhráči mě zásobují skvělými přihrávkami. Už dříve jsem měl řadu šancí, teď to tam konečně napadalo. Sebevědomí mám teď určitě vyšší, než před odesláním na farmu,“ řekl Zacha.



Výsledky:

Buffalo - Philadelphia 5:2 (za dom. Sobotka 0+1), New Jersey - Montreal 5:2 (za dom. Zacha 2+0), Rangers - Islanders 5:0 (Chytil 1+0), Pittsburgh - Dallas 5:1, Washington - Chicago 4:2 (za dom. Vrána 0+2, Kempný 1+0), Carolina - Toronto 5:2, Tampa Bay - Florida 7:3, Nashville - St. Louis 4:1, Arizona - Vegas 2:3PP (za hosty Nosek 1+0), Detroit - Boston 3:2PP, Minnesota - Ottawa 6:4, Anaheim - Vancouver 4:3 (za dom. O. Kaše 1+0), Calgary - Winnipeg 6:1 (dom. brankář Rittich kryl 37 střel a třikrát inkasoval), Los Angeles - Colorado 3:7.

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 3:7 (1:2, 0:2, 2:3) Góly:

15:26 Clifford (Toffoli, Martinez)

53:14 Luff (Wagner, Doughty)

55:21 Wagner (Luff, Forbort) Góly:

11:25 Kameněv (Söderberg, Kerfoot)

16:16 MacKinnon (Rantanen, Landeskog)

31:33 Nemeth (Kerfoot, Jost)

37:49 C. Wilson (Rantanen, MacKinnon)

41:10 Barrie (Kerfoot, Jost)

42:47 Zadorov (Nieto, Kameněv)

48:24 Calvert (Barrie, Söderberg) Sestavy:

Petersen (43. Budaj) – Forbort, Doughty, Muzzin, Martinez, Phaneuf, Fantenberg – Iafallo, Kopitar, D. Brown – Kovalčuk, J. Carter, Toffoli – Hagelin, Kempe, Luff – Clifford, N. Thompson, Wagner. Sestavy:

Varlamov (Grubauer) – Girard, E. Johnson, Cole, Barrie, Zadorov, Nemeth – Landeskog, MacKinnon, Rantanen – Jost, Kerfoot, C. Wilson – Dries, Söderberg, Calvert – Nieto, Kameněv, Andrighetto. Rozhodčí: Hanson, South – Gibbons, Murchison Počet diváků: 17 840

Calgary Flames Calgary Flames : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 6:3 (5:1, 0:1, 1:1) Góly:

02:07 Dubé (Jankowski, Hathaway)

08:20 S. Bennett (Tkachuk)

11:35 Tkachuk (Brodie, S. Bennett)

14:22 Jankowski

19:13 J. Gaudreau (Monahan, Hanifin)

58:12 D. Ryan (J. Gaudreau, E. Lindholm) Góly:

00:15 B. Tanev (Copp, Lowry)

39:46 Laine (Wheeler, Byfuglien)

46:17 Laine (Byfuglien, Scheifele) Sestavy:

Rittich (M. Smith) – Giordano (C), Brodie, Hanifin, Hamonic, Välimäki, R. Andersson – J. Gaudreau, Monahan (A), E. Lindholm – Tkachuk, Backlund (A), S. Bennett – Czarnik, D. Ryan, Neal – Dubé, Jankowski, Hathaway. Sestavy:

Hellebuyck (12. Brossoit) – Morrissey, Trouba, Chiarot, Byfuglien (A), Morrow, T. Myers – Ehlers, Scheifele (A), Wheeler (C) – Connor, Little, Laine – Copp, Lowry, B. Tanev – Petan, Roslovic, Perreault. Rozhodčí: Jon McIsaac, Chris Schlenker – Steve Miller, Steve Barton Počet diváků: 17 661

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:3 (1:0, 1:1, 2:2) Góly:

10:13 Getzlaf

27:14 O. Kaše (Mahura, Silfverberg)

47:09 Henrique (Montour, Getzlaf)

50:53 Kossila (Gibbons, N. Ritchie) Góly:

24:15 D. Pouliot (Gagner)

48:07 Goldobin (Virtanen)

55:16 Horvat (Goldobin, B. Hutton) Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Manson (A), Ja. Larsson, Montour, Mahura, Welinski, M. Pettersson – O. Kaše, Getzlaf (C), Rakell – Silfverberg, Kesler, Cogliano – Åberg, Henrique (A), N. Ritchie – Sherwood, Kossila, Gibbons. Sestavy:

Markström (A. Nilsson) – Ch. Tanev (A), D. Pouliot, Gudbranson, B. Hutton, Stecher, Del Zotto (A) – Gagner, Horvat (A), Motte – Eriksson, Pettersson, Goldobin – Virtanen, Gaudette, Roussel – D. Archibald, M. Granlund, Schaller. Rozhodčí: Jean Hebert, Peter MacDougall – Bevan Mills, Mark Shewchyk

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:3P (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1) Góly:

19:08 Stepan (Chychrun)

53:11 Stepan (Galchenyuk, Keller) Góly:

25:50 Nosek (R. Smith, McNabb)

35:51 Pacioretty (Eakin, Tuch)

63:36 Pacioretty (Theodore) Sestavy:

Kuemper (Miska) – Ljubuškin, Ekman-Larsson (C), Hjalmarsson (A), Chychrun, Goligoski, Connauton – Keller, Stepan (A), Pánik – Fischer, Galchenyuk, Perlini – Hinostroza, Richardson, Grabner – Cousins, D. Strome, Crouse. Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – Schmidt, McNabb, Theodore, Engelland (A), C. Miller, Holden – R. Smith (A), W. Karlsson, Marchessault – Tuch, Eakin, Pacioretty – Hyka, Carpenter, Nosek – Reaves, Bellemare (A), Carrier. Rozhodčí: Watson, Chmielewski – Cameron, Gawryletz Počet diváků: 14 151

Minnesota Wild Minnesota Wild : Ottawa Senators Ottawa Senators 6:4 (2:0, 2:1, 2:3) Góly:

16:10 Greenway (J. Eriksson Ek, Brodin)

19:49 Dumba (Mikael Granlund, Suter)

26:00 E. Staal (Mikael Granlund, Suter)

36:03 Dumba (Greenway, Coyle)

54:02 E. Staal (Zucker, Mikael Granlund)

59:22 Fehr (Parise, M. Koivu) Góly:

32:48 Tierney (Bødker, Jaroš)

40:52 Chabot (Z. Smith)

51:32 Jaroš (Z. Smith)

52:55 White (Pyatt) Sestavy:

Dubnyk (53. Stalock) – Dumba, Suter, Spurgeon, Brodin, Pateryn, Seeler – Mikael Granlund, E. Staal, Zucker – Niederreiter, M. Koivu, Parise – Coyle, J. Eriksson Ek, Greenway – J.T. Brown, Fehr, M. Foligno. Sestavy:

C. Anderson (Condon) – DeMelo, Chabot, Ceci, Lajoie, Jaroš, Borowiecki – Batherson, Duchene, Bødker – Mark Stone, Tierney, B. Tkachuk – B. Ryan, White, Dzingel – Pyatt, Z. Smith, Pääjärvi.

Nashville Predators Nashville Predators : St. Louis Blues St. Louis Blues 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Góly:

06:14 F. Gaudreau (Bitetto, Y. Weber)

33:22 F. Forsberg

47:53 Watson

54:48 Ellis Góly:

12:39 Thomas (B. Schenn) Sestavy:

Rinne (Saros) – Ellis, Josi, Ekholm, Hamhuis, Y. Weber, Bitetto – C. Smith, Johansen, F. Forsberg – Hartman, Turris, Järnkrok – Watson, Bonino, Sissons – Fiala, F. Gaudreau, Salomäki. Sestavy:

Allen (Ch. Johnson) – Pietrangelo, Dunn, Parayko, Edmundson, Schmaltz, Bouwmeester – Tarasenko, R. O'Reilly, Sanford – Thomas, B. Schenn, Fabbri – Blais, Bozak, Perron – Sundqvist, Barbašev, Sošnikov.

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Florida Panthers Florida Panthers 7:3 (2:1, 2:1, 3:1) Góly:

00:59 Joseph

09:22 Kučerov (Hedman, J. T. Miller)

22:37 Gourde (Stamkos, J. T. Miller)

24:45 Erne (Kučerov, McDonagh)

41:30 Stamkos (Kučerov, McDonagh)

43:21 McDonagh (Stamkos, J. T. Miller)

54:25 Girardi (Hedman, Stamkos) Góly:

02:19 Brouwer (Haley, Sceviour)

38:25 Barkov (Huberdeau, Yandle)

56:25 Hoffman (Yandle, Huberdeau) Sestavy:

Domingue (Pasquale) – Hedman, Girardi, McDonagh (A), Černák, Coburn, Sergačjov – J. T. Miller, Stamkos (C), Kučerov – Gourde, B. Point, T. Johnson – Killorn, Cirelli, Joseph – Erne, Callahan (A), Paquette. Hlavní trenér: Jon Cooper. Sestavy:

Luongo (44. Reimer) – Matheson, Ekblad (A), Yandle, Petrovic, Pysyk, Weegar – Dadonov, Barkov (C), Hoffman – Huberdeau (A), McCann, Bjugstad – Hunt, Lammikko, Vatrano – Haley, Sceviour, Brouwer. Hlavní trenér: Bob Boughner. Rozhodčí: TJ Luxmore, Dean Morton. Čároví: Tyson Baker, Pierre Racicot Počet diváků: 19092

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Boston Bruins Boston Bruins 3:2P (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0) Góly:

29:48 Bertuzzi (Jensen, DeKeyser)

48:59 Athanasiou (Nyquist)

60:49 Athanasiou (Nielsen) Góly:

24:08 Forsbacka-Karlsson

46:45 Wagner (Kuraly) Sestavy:

Howard (J. Bernier) – Green, Daley, Cholowski, Kronwall (A), Jensen, DeKeyser – Mantha, D. Larkin (A), Abdelkader (A) – Athanasiou, Nielsen, Nyquist – Rasmussen, Glendening, Bertuzzi – Vanek, J. de La Rose, Frk. Sestavy:

T. Rask (Halák) – K. Miller, Grzelcyk, Clifton, Krug, Kampfer, Lauzon – Pastrňák, Krejčí, Bjork – DeBrusk, Nordström, Marchand (A) – Acciari, Forsbacka-Karlsson, Heinen – Backes, Kuraly, Wagner. Rozhodčí: O’Halloran, Nicholson – Nansen, Brisebois

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) Góly:

10:56 T. van Riemsdyk

11:18 Williams (de Haan, J. Staal)

47:45 Ferland (T. Teräväinen)

58:42 Aho

59:22 Svečnikov (Wallmark, Martinook) Góly:

15:30 Tavares

51:47 Kapanen (Dermott) Sestavy:

McElhinney (Darling) – D. Hamilton, Slavin, Faulk (A), de Haan, T. van Riemsdyk, H. Fleury – T. Teräväinen, Aho, Ferland – Williams (C), J. Staal (A), B. McGinn – Svečnikov, Wallmark, Martinook – Di Giuseppe, V. Rask, Foegele. Sestavy:

Andersen (Sparks) – Hainsey, Rielly (A), N. Zajcev, Gardiner, Ožiganov, Dermott – Marner, Tavares (A), Hyman – Kapanen, Kadri, Marleau (A) – Co. Brown, P. Lindholm, A. Johnsson – Leivo, F. Gauthier, Ennis. Rozhodčí: Ian Walsh, Francois St. Laurent – Kory Nagy, Bryan Pancich

Washington Capitals Washington Capitals : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) Góly:

00:54 T. Wilson (Ovečkin, Bäckström)

06:36 Burakovsky (J. Vrána, Niskanen)

29:28 Kempný (J. Vrána)

47:12 Smith-Pelly (Boyd, Carlson) Góly:

31:37 Saad (J. Toews, Keith)

45:23 E. Gustafsson (Anisimov, Schmaltz) Sestavy:

Holtby (Copley) – Orlov, Niskanen, Kempný, Carlson, Djoos, Bowey – Ovečkin, Bäckström, T. Wilson – J. Vrána, Eller, Connolly – Burakovsky, Boyd, Smith-Pelly – Jaškin, Dowd, Stephenson. Sestavy:

Crawford (C. Ward) – Keith, Seabrook, E. Gustafsson, Jokiharju, Forsling, Rutta – Saad, J. Toews, P. Kane – Schmaltz, Anisimov, DeBrincat – Fortin, Kämpf, Kahun – Hayden, Krüger, Martinsen. Rozhodčí: Furlatt, Hebert – Berg, Suchánek

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Dallas Stars Dallas Stars 5:1 (3:0, 2:0, 0:1) Góly:

03:58 Guentzel (Crosby, Oleksiak)

06:06 Malkin (Letang, Kessel)

10:04 Crosby (Guentzel, Hörnqvist)

23:20 Hörnqvist (Määttä, Crosby)

28:52 Pearson (D. Grant) Góly:

47:55 Hintz (Radulov, Janmark) Sestavy:

DeSmith (M. Murray) – Dumoulin, Letang (A), Määttä, Riikola, J. Johnson, Oleksiak – Guentzel, Crosby (C), Hörnqvist – Pearson, Malkin (A), Kessel – Aston-Reese, Brassard, Simon – Sheahan, D. Grant, Rust. Hlavní trenér: Mike Sullivan. Sestavy:

Chudobin (29. Bow) – Lindell, Heiskanen, Bayreuther, R. Polák, Hanley, Gleason – Ja. Benn (C), Seguin, Radulov (A) – Janmark, Spezza (A), Hintz – Comeau, Faksa, Pitlick – Ničuškin, Dickinson, B. Ritchie. Hlavní trenér: Jim Montgomery. Rozhodčí: Francis Charron, Kevin Pollock. Čároví: Scott Driscoll, Derek Amell Počet diváků: 18430

New York Rangers New York Rangers : New York Islanders New York Islanders 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) Góly:

00:29 Chytil (Shattenkirk, Kreider)

03:30 C. McLeod (DeAngelo, R. Strome)

08:04 Pionk (Naměstnikov, Zibanejad)

37:17 K. Hayes (Shattenkirk)

56:19 Kreider (Zibanejad) Góly:

Sestavy:

Georgijev (H. Lundqvist) – Pionk, M. Staal (A), Shattenkirk, Claesson, DeAngelo, Br. Smith – Chytil, K. Hayes, Kreider – Fast (A), Zibanejad (A), Naměstnikov – R. Strome, B. Howden, Vesey – Fogarty, L. Andersson, C. McLeod. Sestavy:

Lehner (Greiss) – Pulock, Leddy, Mayfield, Hickey, Boychuk, Pelech – Jo. Bailey (A), Barzal, Lee (C) – Eberle, B. Nelson, Kühnhackl – Komarov, Filppula, Beauvillier – Clutterbuck (A), Gionta, Johnston. Rozhodčí: Gord Dwyer, Marc Joannette – Tony Sericolo, Brian Murphy

New Jersey Devils New Jersey Devils : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 5:2 (2:1, 3:0, 0:1) Góly:

06:26 Palmieri (A. Greene, Coleman)

16:55 Hischier (Hall)

28:59 Hall (J. Jakovlev, Ma. Johansson)

30:01 Zacha (Ma. Johansson, Bratt)

33:47 Zacha (Severson, Seney) Góly:

06:50 Drouin (A. Shaw)

50:52 Domi (Drouin, A. Shaw) Sestavy:

Kinkaid (Schneider) – Severson, Müller, Gryba, A. Greene, Lovejoy, Butcher, J. Jakovlev – Palmieri, Hischier, Hall – Bratt, Zacha, Ma. Johansson – J. Anderson, Zajac, Coleman – Dea, Seney, Wood. Sestavy:

Price (Niemi) – Jo. Benn, Petry, Schlemko, Reilly, Ouellet, Mete – Tatar, Danault, Gallagher – Drouin, Domi, A. Shaw – Agostino, Kotkaniemi, Lehkonen – Deslauriers, Hudon, Chaput. Rozhodčí: Lambert, Peel – Daisy, Smith Počet diváků: 16,514