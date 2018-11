Kaše gólem zmírnil prohru Anaheimu na ledě favorizovaného Nashvillu

Hokejisté Nashvillu před nedělními zápasy NHL kralovali Západní konferenci a na překvapivého lídra Východu Buffalo (34 bodů), toho času i v čele celé soutěže, ztráceli jen jediný bod. Po domácí výhře 5:2 nad Anaheimem si tak Predators (35 bodů) upevnili prvenství v konferenci a o ligový primát se nově dělí s ve stejný den rovněž vítěznou Tampou Bay (35 bodů).

Hrdinou domácího celku se stal útočník Austin Watson, jenž k dosavadní jediné brance sezony přidal rovnou hattrick. Pozorná obrana Nashvillu povolila soupeři jen 19 střeleckých pokusů, z nichž 17 gólman Pekka Rinne dokázal zneškodnit. Ve 40. minutě ale Predators chybovali, když se po rozehrávce Rinneho u zadního mantinelu dostali Ducks k puku a z bezprostřední blízkosti brány dostal puk nad vyrážečku finského brankáře Ondře Kaše (15:59, 1+0, -1, 2 střely). Český útočník tak svou třetí trefou sezony snížil průběžné skóre na 3:2.

Ve třetí třetině se ale drama nekonalo. Klid do domácích řad nejprve vrátil Craig Smith a v samotném závěru zkompletoval do prázdné klece třígólové představení zmiňovaný Watson. Po delším pobytu na farmě se vrátil do sestavy Anaheimu český obránce Andrej Šustr (11:05, -1).

Tampu Bay, která nadále nastupuje již po zranění do tréninku navrátivšího Ondřeje Paláta, k triumfu 5:2 nad New Jersey vedl produktivní centr Brayden Point, jenž si vylepšil statistiky celkově třemi zápisy (2+1). Dvě asistence zaznamenal Nikita Kučerov, jenž s celkovými 124. body z přesilovek dosavadní kariéry vyrovnal v klubových statistikách Václava Prospala.

Lightning nakročili za dvěma body už v zahajovací třetině, když po necelých deseti minutách vedli 3:0. Kromě Pointa se prosadili ještě Alex Killorn a Tyler Johnson.

Když za Devils v 10. minutě snižoval Stefan Noesen, ještě před prvním odchodem do kabin domácím vrátil tříbrankový odstup Cedric Paquette. Ve druhé dvacetiminutovce pak vedení ještě pojistil produktivní Point a poslední slovo si ve třetí třetině vzal korekcí hostující Jesper Bratt. Jeho parťák ze druhého útoku Pavel Zacha (17:04, +/-: 0, 2 střely) se tentokrát do bodových statistik nezapsal.

Gólman Devils Cory Schneider, jehož v poslední době často sužovaly zdravotní potíže, tak čeká na výhru už v součtu v 18. startu ze základních částí NHL. Naposledy slavil v prosinci loňského roku.

Po čtyřech zápasech, které jako jednička odchytal český gólman David Rittich (výhry 4:2 nad Edmontonem, 7:2 nad Vegas, 6:3 nad Winnipegem a prohře 0:2 s Vegas), se v neděli vrátil do brány Calgary veterán Mike Smith. Nastoupil na ledě Arizony, jejíž dres v minulosti sám dlouho hájil, a 28 zákroky přispěl k vysokému triumfu kanadského celku v poměru 6:1.

Flames, hrající bez zraněného Michaela Frolíka, měli ve svém středu dva dvougólové střelce. Své první dvě trefy sezony zaznamenal obránce Noah Hanifin a pro změnu góly číslo 3. a 4. si připsal forvard Mark Jankowski.

Coyotes do zápasu vstupovali jako suverénně nejnebezpečnější tým ligy při hře v oslabení. Paradoxně při hře s menším počtem hráčů dosud (10 branek) nastříleli téměř stejně gólů jako z přesilovek (11 branek). Tentokrát však při bránění výhody soupeře excelovali hráči Calgary, když tři z celkových šesti branek zaznamenali v oslabení.

Výsledky:

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 3:2 (1:1, 1:1, -:-) Góly:

07:56 D. Brown (Kopitar, Forbort)

24:13 D. Brown (Kopitar)

44:27 Kopitar (Forbort, N. Thompson) Góly:

13:19 Chiasson (McDavid, Klefbom)

22:16 Chiasson (Klefbom, Nugent-Hopkins) Sestavy:

Petersen (Budaj) – Doughty, Forbort, Martinez, Muzzin, LaDue, Phaneuf – D. Brown, Kopitar, Iafallo – Toffoli, J. Carter, Clifford – Luff, Kempe, Wagner – N. Thompson, Amadio, Kovalčuk. Sestavy:

Talbot (Koskinen) – A. Larsson, Klefbom, K. Russell, Nurse, Ch. Wideman – Draisaitl, McDavid, Spooner – Chiasson, Nugent-Hopkins, Caggiula – Kassian, Brodziak, Lucic – Puljujärvi, P. Russell, Khaira. Rozhodčí: Chmielewski, Rehman – Cormier, Nansen

Nashville Predators Nashville Predators : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) Góly:

11:04 Watson (Bonino, Sissons)

25:38 Bonino (Sissons)

38:36 Watson (Josi, Fiala)

42:52 C. Smith (F. Forsberg, Ekholm)

58:54 Watson (Ellis, Josi) Góly:

22:38 Henrique (Rakell, Montour)

39:52 O. Kaše (M. Pettersson) Sestavy:

Rinne (Saros) – Josi, Ellis, Hamhuis, Ekholm, Y. Weber, Irwin – F. Forsberg, Johansen, Fiala – Järnkrok, Bonino, C. Smith – Sissons, Watson, Hartman – Salomäki, F. Gaudreau, Grimaldi. Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Ja. Larsson, Manson, Montour, M. Pettersson, Dotchin, Šustr – Rakell, Getzlaf, O. Kaše – Åberg, Henrique, Silfverberg – Cogliano, Kesler, Sherwood – N. Ritchie, Kossila, Gibbons. Rozhodčí: Kozari, Rooney – Gibbs, Murray Počet diváků: 17 167

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : New Jersey Devils New Jersey Devils 5:2 (4:1, 1:0, 0:1) Góly:

03:19 Killorn (Joseph)

07:21 B. Point (Kučerov, Hedman)

09:15 T. Johnson (B. Point, Kučerov)

11:25 Paquette (Callahan, Girardi)

28:30 B. Point Góly:

09:39 Noesen (Seney)

45:21 Bratt Sestavy:

Domingue (Pasquale) – Hedman, Girardi, McDonagh, Černák, Coburn, Sergačjov – Gourde, Stamkos, J. T. Miller – T. Johnson, B. Point, Kučerov – Killorn, Cirelli, Joseph – Erne, Paquette, Callahan. Sestavy:

Schneider (Kinkaid) – A. Greene, Severson, J. Jakovlev, Vatanen, Butcher, Lovejoy – Hall, Hischier, Palmieri – Ma. Johansson, Zacha, Bratt – Wood, Zajac, Coleman – Boyle, Seney, Noesen. Rozhodčí: Pochmara, Peel – MacPherson, Brisebois Počet diváků: 19 092