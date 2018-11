Pastrňák se dotáhl zpět na čelo střelců, Chytil s Jaškinem asistovali

Svou 18. a 19. trefou sezony Pastrňák vyrovnával průběžné ztráty Bostonu na ledě Toronta. Nejprve v přesilovce z 24. minuty upravoval na 1:1 poté, co jej na vrcholu levého kruhu vybídl křižným pasem Brad Marchand. O deset minut později ale překonal slovenského brankáře hostů Jaroslava Haláka svou premiérovou trefou kariéry v NHL Igor Ožiganov a Maple Leafs znova vedli.

Uběhlo ovšem jen dalších 76 vteřin hry a skvělý Pastrňák zařídil další vyrovnání - 2:2. Boston vyhrál buly v útočném pásmu a obránce Torey Krug střílenou přihrávkou našel českého šikulu v předbrankovém prostoru, odkud neměl potíže překonat zaskočeného Frederika Andersena.

Těsně před druhým odchodem do kabin si nicméně Toronto znovu vzalo vedení zpátky. Nájezd Tylera Ennise ještě Halák dokázal zneškodnit, na následnou dorážku Joshe Leiva již ale byl krátký. Ve třetí třetině se pak skóre měnilo již jen v jednom případě. V 59. minutě domácí Zach Hymen do prázdné klece stanovil konečnou podobu výsledku na 4:2.

Pastrňák (20:50, 2+0, -1, 4 střely), jenž v předešlém měření sil mezi stejnými celky 10. listopadu nasázel hattrick, byl tentokrát se dvěma zásahy po vítězném brankáři Frederiku Andersenovi (38 zákroků) vyhlášen druhou hvězdou večera. Druhý Čech v kádru Bruins, centr David Krejčí (17:58, -2, 1 střela), tentokrát nebodoval.

Skvělý výkon podal útočník Toronta Mitch Marner, jenž asistoval u tří ze čtyř branek. Veterán Patrick Marleau odehrál své jubilejní 1 600. utkání kariéry. Na danou metu dosáhl teprve jako 11. hráč historie. Během 21 sezon v NHL vynechal jen 31 startů.

Do skvělé formy se rozehráli obhájci Stanley Cupu z Washingtonu. Na ledě Islanders, které vede jejich bývalý kouč Barry Trotz, naposledy vyválčili už svou šestou výhru v řadě. U venkovního výsledku 1:4 se na rozdílové druhé trefě Capitals podílel člen čtvrtého útoku Dmitrij Jaškin.

Výsledky a české zářezy Torotno - Boston 4:2 (za hosty Pastrňák 2+0), Islanders - Washington 1:4 (za hosty Jaškin 0+1), Rangers - Ottawa 4:2 (za dom. Chytil 0+1), Florida - New Jersey 4:3PP, Detroit - Columbus 5:7

Po divokém úvodu, když New York poslal do vedení už v 1. minutě Valtteri Filppula a za hosty kontroval ve 3. minutě Tom Wilson, se Jaškin připomněl v polovině druhé hrací části. V útočném pásmu na sebe navázal obránce a efektní zadovkou uvolnil na pravém kruhu Nica Dowda, který napálil puk nad lapačku Thomase Greisse. Pro českého reprezentanta to byl třetí bod (0+3) z dosavadních 18 odehraných partií.

Ve třetí třetině se pak v přesilovce v utkání podruhé prosadil Wilson a v poslední minutě do prázdné klece uzavřel skóre kapitán hostů Alex Ovečkin. Zlepšil se tak na průběžných 18 zásahů a společně s Jeffem Skinnerem z Buffala se drží v kontaktu s čelem střelecké tabulky soutěže, které kralují 19góloví Pastrňák (Boston) s Lainem (Winnipeg). Společně s Jaškinem (15:06, 0+1, +1, 2 střely) výhru Washingtonu slavili i Jakub Vrána (12:47, +/-: 0) a Michal Kempný (22:07, +1, 3 střely).

Výsledky:

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:7 (0:3, 3:2, 2:2) Góly:

20:44 Nyquist (DeKeyser, Mantha)

28:05 Green

37:43 Cholowski (Nielsen, Vanek)

40:39 Mantha (D. Larkin, Nielsen)

57:48 Mantha (Daley, Cholowski) Góly:

07:34 Dubois (Panarin, Atkinson)

09:51 J. Anderson (Jenner)

16:04 Panarin (Werenski, J. Anderson)

25:02 Nutivaara (R. Murray, Hännikäinen)

26:40 Jenner (R. Murray, N. Foligno)

43:34 Dubois (D. Savard, Panarin)

58:29 S. Jones (Dubois) Sestavy:

Howard (21. J. Bernier) – Green, Daley, Cholowski, Kronwall (A), Jensen, DeKeyser – Mantha, D. Larkin (A), Abdelkader (A) – Athanasiou, Nielsen, Nyquist – Rasmussen, Glendening, Bertuzzi – Vanek, J. de La Rose, Frk. Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – S. Jones (A), Werenski, Nutivaara, R. Murray, D. Savard, Harrington – Atkinson, Dubois, Panarin – J. Anderson, Jenner (A), N. Foligno (C) – Duclair, Wennberg, Dubinsky – Hännikäinen, Riley Nash, Sedlák. Rozhodčí: Lambert, Watson – Driscoll, Murray Počet diváků: 17510

New York Islanders New York Islanders : Washington Capitals Washington Capitals 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Góly:

00:36 Filppula (Pulock, Komarov) Góly:

02:50 T. Wilson (Bäckström, Bowey)

27:58 Dowd (Jaškin, Carlson)

54:21 T. Wilson (Eller, Bäckström)

59:38 Ovečkin (T. Wilson, Bäckström) Sestavy:

Greiss (Lehner) – Boychuk, Leddy, Pulock, Hickey, Mayfield, Pelech – Jo. Bailey (A), Barzal, Beauvillier – Eberle, B. Nelson, Lee (C) – Komarov, Filppula, Kühnhackl – Clutterbuck (A), Fritz, M. Martin. Sestavy:

Holtby (Copley) – Niskanen, Orlov, Carlson (A), Kempný, Bowey, Djoos – T. Wilson, Bäckström (A), Ovečkin (C) – Connolly, Eller, J. Vrána – Smith-Pelly, Boyd, Burakovsky – Stephenson, Dowd, Jaškin. Rozhodčí: Anderson, O ́Halloran – Devorski, Barton Počet diváků: 9 072

New York Rangers New York Rangers : Ottawa Senators Ottawa Senators 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) Góly:

10:55 M. Staal (Zibanejad, Fast)

43:26 L. Andersson (R. Strome)

48:18 Kreider (Chytil, K. Hayes)

58:22 Zibanejad Góly:

13:03 Mark Stone (White, B. Tkachuk)

57:17 Mark Stone (B. Tkachuk, Duchene) Sestavy:

H. Lundqvist (Georgijev) – M. Staal (A), Pionk, Skjei, DeAngelo, Br. Smith, Shattenkirk – Naměstnikov, Zibanejad (A), Fast (A) – Kreider, K. Hayes, Chytil – Vesey, B. Howden, R. Strome – Gettinger, L. Andersson, Fogarty. Hlavní trenér: David Quinn. Sestavy:

C. Anderson (McKenna) – Chabot, DeMelo, Lajoie, Ceci, Jaroš, Harpur – Pyatt, Duchene (A), Batherson – B. Tkachuk, White, Mark Stone (A) – Dzingel, Z. Smith (A), B. Ryan – Bødker, Tierney, Pääjärvi. Hlavní trenér: Guy Boucher. Rozhodčí: Jon McIsaac, Chris Schlenker. Čároví: Ryan Gibbons, Tim Nowak Počet diváků: 16709

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Boston Bruins Boston Bruins 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) Góly:

17:44 Dermott (Marner)

33:06 Ožiganov (Marner, F. Gauthier)

38:38 Leivo (Ennis, Marleau)

58:25 Hyman (Tavares, Marner) Góly:

23:39 Pastrňák (Marchand, Krug)

34:22 Pastrňák (Krug, Marchand) Sestavy:

Andersen (Sparks) – Hainsey, Rielly (A), Marinčin, Gardiner, Ožiganov, Dermott – Marner, Tavares (A), Hyman – Kapanen, Kadri, Marleau (A) – Co. Brown, P. Lindholm, A. Johnsson – Leivo, F. Gauthier, Ennis. Sestavy:

Halák (T. Rask) – K. Miller, J. Moore, Clifton, Krug, Grzelcyk, Lauzon – Pastrňák, Forsbacka-Karlsson, Marchand (A) – DeBrusk, Krejčí (A), Heinen – Acciari, Nordström, Bjork – Backes (A), Cave, Wagner. Rozhodčí: Dan O'Rourke, Garrett Rank – Steve Miller, Andrew Smith

Florida Panthers Florida Panthers : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:3P (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0) Góly:

27:31 Barkov (Dadonov, Huberdeau)

31:43 McCann (Weegar)

58:32 Huberdeau (Barkov, Dadonov)

61:28 Hoffman (Huberdeau, Ekblad) Góly:

21:23 Wood (Vatanen, J. Jakovlev)

26:01 Coleman

51:27 Bratt (Vatanen, Hall) Sestavy:

Reimer (Hutchinson) – Ekblad, Matheson, Pysyk, Yandle, Weegar, Kiselevič – Dadonov, Barkov, Hoffman – Huberdeau, Bjugstad, Vatrano – Hunt, McCann, Brouwer – Haley, Lammikko, Sceviour. Sestavy:

Kinkaid (Schneider) – A. Greene, Severson, J. Jakovlev, Vatanen, Butcher, Lovejoy – Hall, Hischier, Palmieri – Wood, Zacha, Bratt – Coleman, Zajac, Noesen – Boyle, Seney, Dea. Rozhodčí: Luxmore, Morton – Brisebois, Cherrey Počet diváků: 9 456