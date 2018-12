Útočník Palát jednou asistoval, Tampa přejela trápící se New Jersey

Šestá porážka v řadě, z posledních deseti startů pak osmá, přikovala hokejisty New Jersey ke dnu tabulky Východní konference. Naposledy Devils před svými fanoušky nestačili na lídra Tampu Bay, který si odvezl dva body po výsledku 1:5. Lightning se naopak zlepšili na 41 bodů a kralují nejen Východu ale i celé soutěži, když prvním týmem Západní konference je aktuálně Nashville s 39 body.

Hlavními strůjci posledního úspěchu Tampy byli parťáci z úderné druhé formace Nikita Kučerov (1+3) a Brayden Point (1+2). Pozadu nezůstal ani kapitán Steven Stamkos (1+1), jenž do zápasu nastoupil po boku Yanni Gourdeho a Ondřeje Paláta (15:16, 0+1, +1, 1 střela). Český reprezentant se po nedávném návratu ze zranění rozehrával ve čtvrté lajně, proti New Jersey se však vrátil do původní role.

Odehrál patnáct minut čistého hracího času a svou sedmou asistencí sezony (12 zápasů, 0+7) se podílel na v pořadí čtvrté trefě svých barev, pod kterou se v 33. minutě podepsal Gourde. Za domácí nastoupil centr Pavel Zacha (13:29, +/-: 0, 1 střela) a po nedávných čtyřech vstřelených gólech vyšel už pošesté za sebou bodově naprázdno.

Na rozdíl od New Jersey své fanoušky dokázali v pondělí potěšit výhrou hokejisté Dallasu, když si vyšlápli 4:1 na Edmonton. Hosté vedení trenérem Kenem Hitchcockem, který v loňském ročníku vedl právě Stars, v utkání kvůli nemoci postrádali Ryana Spoonera hlavně svého nejlepšího hráče v osobě ligové hvězdy Connora McDavida.

Stars se ujali vedení v 11. minutě zásluhou Jasona Dickinsona. Hubené skóre si pak dokázali pojistit až na startu třetího dějství, kdy se prosadili Brett Ritchie a v přesilovce kapitán Jamie Benn. Gólman Anton Chudobin přišel o šanci na čisté konto až v 55. minutě. O čestný zásah Oilers se postaral Jujhar Khaira. V 58. minutě se ale do prázdné brány trefil domácí bek Esa Lindell a bylo hotovo. Čeští zástupci v sestavě vítězů, centr Radek Faksa (16:54, +/-: 0) a obránce Roman Polák (19:48, +1, 2 střely), tentokrát nebodovali.

V defenzivní partii mezi předními celky celé NHL uspěl domácí Nashville těsně 2:1 nad Buffalem. Skóre otevíral využitou početní převahou z 17. minuty obránce Ryan Ellis a po vyrovnání Sama Reinharta z 26. minuty před druhým odchodem do kabin vrátil domácím vedení útočník Kevin Fiala. Ve třetí třetině Predators podržel gólman Pekka Rinne, jenž celkově pochytal 21 z 22 střel Sabres. Jedním pokusem jej prověřil i jediný český zástupce v utkání, hostující forvard Vladimír Sobotka (11:51, +/-: 0, 1 střela).

Výsledky:

Dallas Stars Dallas Stars : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) Góly:

10:59 Dickinson (Janmark, B. Ritchie)

41:51 B. Ritchie (Janmark)

47:24 Ja. Benn (Bayreuther, Radulov)

57:46 Lindell Góly:

54:36 Khaira (Draisaitl, Ch. Wideman) Sestavy:

Chudobin (Bishop) – Lindell, Heiskanen, Bayreuther, R. Polák, Hanley, Fedun – Ja. Benn (C), Seguin (A), Spezza (A) – D. Shore, Hintz, Radulov – Ničuškin, Faksa, Pitlick – Janmark, Dickinson, B. Ritchie. Hlavní trenér: Jim Montgomery. Sestavy:

Koskinen (Talbot) – Klefbom, A. Larsson (A), Nurse, K. Russell, Gravel, Benning, Ch. Wideman – Draisaitl, Lucic (A), Chiasson – Nugent-Hopkins (A), Caggiula, Puljujärvi – Brodziak, Khaira, Kassian – Rattie, P. Russell. Hlavní trenér: Ken Hitchcock. Rozhodčí: Chris Rooney, Corey Syvret. Čároví: Mark Shewchyk, Brad Kovachik Počet diváků: 18125

Nashville Predators Nashville Predators : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Góly:

16:25 Ellis (Josi, Johansen)

36:34 Fiala (C. Smith, Ekholm) Góly:

25:20 S. Reinhart Sestavy:

Rinne (Saros) – Josi, Ellis, Hamhuis, Ekholm, Irwin, Y. Weber – Hartman, Johansen, Fiala – Tolvanen, Järnkrok, C. Smith – Salomäki, Sissons, Watson – F. Gaudreau, Bonino, Grimaldi. Sestavy:

C. Hutton (Ullmark) – Dahlin, Bogosian, Pilut, Ristolainen, Beaulieu, C. Nelson – Skinner, Eichel, S. Reinhart – T. Thompson, Mittelstadt, Okposo – Elie, Rodrigues, Sobotka – Berglund, Jo. Larsson, Girgensons. Rozhodčí: McIsaac, Watson – Mach, Cameron Počet diváků: 17 311