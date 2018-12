Vrána dvěma góly mírnil prohru, Rittich střídal v divoké přestřelce

V první repríze posledního finále Stanley Cupu v říjnu potvrdil svůj triumf Washington domácí výhrou nad Vegas 5:2. Prosincová odveta na ledě soupeře již ale patřila celku Golden Knights, který díky čtyřem zásahům ze třetí třetiny nakonec uspěl 5:3.

Hosté po dvou třetinách drželi nadějné skóre 1:2, když se prosadili Jakub Vrána a kapitán Alex Ovečkin. Prvně jmenovaný český mladík skóroval v 16. minutě po pasu Bretta Connollyho při přečíslení 2 na 1. Ovečkin, jenž s 20. zásahem sezony vyrovnal na sdílené druhé příčce tabulky kanonýrů Jeffa Skinnera z Buffala a Braydena Pointa z Tampy, se prosadil v 32. minutě.

Vegas vyšel vstup do třetí třetiny. V rozmezí pouhých 16 vteřin v 43. minutě skóre otočili Pierre-Edouard Bellemare a Cody Eakin. V 52. minutě se ale podruhé zviditelnil Vrána a srovnal na 3:3. Svou osmou trefu sezony napálil bez přípravy do sítě po pasu od Jevgenije Kuzněcova. V samotném závěru se nebezpečnou hrou vysokou holí provinil hostující Nic Dowd a Golden Knights nabídnutou výhodu proměnili v rozdílovou akci. V 59. minutě se svou první trefou sezony blýskl bek Nate Schmidt, jenž navíc v čase 59:53 zamířil i do prázdné klece.

Na rozdíl od produktivního Vrány (13:17, 2+0, +2, 2 střely) zůstali bez bodu jeho spoluhráči Dmitrij Jaškin (7:30, -1, 2 střely) s Michalem Kempným (18:05, -1, 1 střela) a na vítězné straně Tomáš Nosek (12:13, -1, 1 střela).

Patnáctigólová přestřelka byla v úterý k vidění v Columbusu, kam zavítalo Calgary. Výjimečnost daného duelu vystihují slova domácího trenéra Johna Tortorelly, jenž výsledek 6:9 marně porovnával do dvanácti stovek jeho dosavadních odkoučovaných duelů NHL.

„Měli 11 šancí a z toho devětkrát skórovali. To jsem ještě nikdy nezažil,“ kroutil hlavou zkušený trenér, jehož tým si nevěděl v bránění rady hlavně s čtveřicí borců: Sean Monahan, Johnny Gaudreau (oba 2+2), Mark Giordano (0+3) a Matthew Tkachuk (1+2).

Po první třetině debaklu Blue Jackets navíc ještě nic nenasvědčovalo, když domácí vedli 3:1. Z 14 střel českého gólmana hostů Davida Ritticha překonali Zach Werenski, v přesilovce Josh Anderson a produktivní Cam Atkinson. Ten navíc neřekl poslední slovo a proti nastoupivšímu Miku Smithovi později završil hattrick. To už ale v ofenzivě řádili Flames, které nakopla série pěti gólu v rozmezí 22. a 35. minuty.

Vysoký počet osmi inkasovaných branek si ze zápasu odnesla jednička Columbusu Sergej Bobrovskij. Ruský gólman vydržel v bráně do 47. minuty, čistý štít však neuhájil ani střídající Joonas Korpisalo. Ze zbylých dvou střel zastavil jedinou. Útočníka vítězů Michaela Frolíka do zápasu nepustilo zranění, domácí Lukáš Sedlák (12:03, +/-: 0, 3 střely) se neprosadil.

Po dvou gólech proti Torontu ze závěru listopadu si nejproduktivnější Čech letošní sezony David Pastrňák z Bostonu připsal v následných třech startech jen po dvou asistencích. Naposledy na ledě Floridy vyšel naprázdno a jeho Bruins padli 0:5, když nenašli recept na veterána Roberta Luonga.

Střelci NHL 1. Laine (Winnipeg) 21 branek 2. Ovečkin (Washington), Point (Tampa Bay), Skinner (Buffalo) všichni 20 5. Pastrňák (Boston), Atkinson (Columbus), MacKinnon (Colorado) všichni 19 8. Monahan (Calgary), Pavelski (San Jose), Tavares (Toronto) všichni 17 ...87. Vrána (Washington) 8

Zkušený Kanaďan se vrátil z marodky a 33 zákroky zaznamenal svou 77. nulu kariéry, díky čemuž se na 9. příčce historické tabulky čistých kont osamostatnil od Eda Belfoura a Tony Esposita.

Pastrňák (15:13, +/-: 0, 4 střely) prověřil Luonga čtyřmi střeleckými pokusy a zůstal na průběžných 19 zásazích, což jej řadí na sdílenou třetí pozici v lize (stejný počet gólu zvládli i Atkinson z Columbusu a colorádský MacKinnon). Lídrem mezi střelci zůstává s 21 zásahy Patrik Laine z Winnipegu.

Druhý Čech v sestavě hostů, centr David Krejčí (14:45, +/-: 0), se do zakončení nedostal. Proti Bruins, kteří stále postrádají řadu zraněných klíčových hráčů na čele s Patricem Bergeronem a Zdenem Chárou, se dařilo hlavně elitní útočné formaci Panthers: Mike Hoffman (2+0) - Aleksander Barkov (0+3) - Jonathan Huberdeau (1+2).

Úterní program NHL hattrickem obohatili hned tři borci. Kromě výše zmiňovaného Cama Atkinsona z Columbusu se blýskli i Švéd Patric Hörnqvist z Pittsburghu a dánský reprezentant ve službách Detroitu Frans Nielsen. Ovšem popořadě. V zápase Pittsburghu s Coloradem si Hörnqvist nejprve v první třetině, která skončila 3:0 pro domácí, připsal jednu asistenci.

Avalanche vyšlo druhé hrací dějství, kdy zásluhou Tysona Barrieho, Carla Söderberga a Matta Nietoa srovnali skóre. Lídr produktivity NHL Mikko Rantanen se na tom podílel jednou asistencí. Třetí třetinu si ale podmanil zmiňovaný Hörnqvist, jenž v rozmezí 2 minut a 47 vteřin mezi 47. a 49. minutou nasázel čistý hattrick - nejrychlejší v klubové historii.

Pittsburgh tak zvítězil 6:3 a oplatil svému soupeři prohru po shodném skóre ze závěru listopadu, kdy se za Penguins hattrickem připomněl pro změnu kapitán Sidney Crosby. V úterý však jeho elitní formace s Dominikem Simonem (5:01, +1, 1 střela) na křídle zůstala bez bodu. Český útočník navíc kvůli blíže nespecifikovanému zranění zvládl jen 9 střídání.

Ještě bez Williama Nylandera, jenž po dlouhých jednáních našel v sobotu s vedením společnou řeč a podepsal nový šestiletý kontrakt, nastoupili hokejisté Toronta na ledě Buffala. Souboj elitních celků Východní konference za stavu 3:3 dospěl do prodloužení, ve kterém rozhodl o výhře Maple Leafs svou druhou brankou večera hvězdný Auston Matthews (2+1). Dva góly měl na kontě i domácí elitní centr Jack Eichel. Jeho spoluhráč Vladimír Sobotka (16:55, -1, 1 střela) je naopak už sedm zápasů bez bodového zápisu.

Do prodloužení a nakonec i nájezdů došel rovněž souboj Detroitu s Tampou Bay. Red Wings, v sestavě i s Martinem Frkem (7:52, +/-: 0), hlavně díky hattricku útočníka Franse Nielsena vedli v úvodu třetí třetiny 5:3. Favorizovaní hosté s českým útočníkem Ondřejem Palátem (13:51, -2) ovšem dokázali srovnat. Na 5:5 upravoval stav při hře v oslabení v 55. minutě Cedric Paquette. V penaltovém rozstřelu pak završil obrat Lightning produktivní Nikita Kučerov.

Výsledky:

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Góly:

54:15 Martinez (Kopitar, D. Brown) Góly:

18:25 Crouse (J. Archibald, Hjalmarsson)

25:56 Schmaltz (Ekman-Larsson, Keller) Sestavy:

Quick (Petersen) – Doughty (A), Forbort, Martinez, Muzzin, Fantenberg, Phaneuf – D. Brown, Kopitar (C), Iafallo – Toffoli, J. Carter (A), Clifford – Luff, Kempe, Wagner – Amadio, N. Thompson, Leipsic. Sestavy:

Hill (Pickard) – Connauton, Ekman-Larsson (C), Hjalmarsson (A), Chychrun, Oesterle, Goligoski – Keller, Schmaltz, Galchenyuk – Fischer, Stepan (A), Pánik – Hinostroza, Richardson, Kempe – J. Archibald, Cousins, Crouse. Rozhodčí: Dwyer, Rank – MacPherson, Miller Počet diváků: 17 203

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Washington Capitals Washington Capitals 5:3 (1:1, 0:1, 4:1) Góly:

02:30 Reaves (Eakin, O. Lindberg)

42:33 Bellemare (McNabb, Schmidt)

42:49 Eakin (O. Lindberg, Engelland)

58:36 Schmidt (Theodore)

59:53 Schmidt Góly:

15:33 J. Vrána (Connolly)

31:42 Ovečkin (Connolly, Bowey)

51:40 J. Vrána (Kuzněcov, Niskanen) Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – McNabb, Schmidt, Theodore, Engelland, Holden, C. Miller – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith – Eakin, Tuch, Carr – Nosek, Carpenter, Carrier – Bellemare, Reaves, O. Lindberg. Sestavy:

Holtby (Copley) – Kempný, Carlson, Orlov, Niskanen, Djoos, Bowey – Ovečkin, Bäckström, T. Wilson – J. Vrána, Kuzněcov, Connolly – Burakovsky, Eller, Smith-Pelly – Stephenson, Dowd, Jaškin. Rozhodčí: Morton, O'Rourke – Berg, Murray Počet diváků: 18 275

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) Góly:

07:02 Leivo (Pettersson, Boeser)

29:56 Motte (Schaller, Stecher) Góly:

12:17 Parise (Dumba, Spurgeon)

35:36 Zucker (Suter, Mikael Granlund)

36:31 Zucker (Mikael Granlund, E. Staal) Sestavy:

A. Nilsson (Markström) – Biega, Edler, Stecher, B. Hutton, Ch. Tanev, Del Zotto – Eriksson, Horvat, Leivo – Boeser, Pettersson, M. Granlund – Virtanen, Beagle, Roussel – Motte, Gaudette, Schaller. Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Spurgeon, Suter, Dumba, Brodin, Pateryn, Seeler – Coyle, M. Koivu, Parise – Mikael Granlund, E. Staal, Zucker – Niederreiter, J. Eriksson Ek, Greenway – Hendricks, Fehr, M. Foligno. Rozhodčí: Schlenker, St. Laurent – Gibbons, Nagy

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Ottawa Senators Ottawa Senators 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) Góly:

14:30 Drouin (Domi, Peca)

34:38 Domi (Drouin)

37:29 Domi (Drouin, Byron)

38:16 Lehkonen (Kotkaniemi, A. Shaw)

44:21 Gallagher (Tatar) Góly:

28:49 DeMelo (Bødker)

52:28 Mark Stone (Duchene) Sestavy:

Price (Niemi) – Kulak, Ouellet, Reilly, Jo. Benn, Schlemko, Petry, Juulsen, S. Weber (C) – Domi, Drouin, Kotkaniemi – Lehkonen, Danault, Hudon – A. Shaw, Peca, Gallagher (A) – Agostino, Chaput, Deslauriers – Tatar, Byron (A), Armia. Sestavy:

C. Anderson (McKenna) – Borowiecki, DeMelo, Ceci, Harpur, Chabot, Jaroš, Lajoie, Falk – B. Tkachuk, Batherson, White – Tierney, M. McCormick, Dzingel – Mark Stone (C), Pääjärvi, Duchene (A) – Z. Smith (A), Bødker, Pyatt – B. Ryan, Pageau. Rozhodčí: O ́Halloran, Lambert – Murchison, Cherrey

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 5:6N (2:0, 2:3, 1:2 - 0:0) s.n.1:2 Góly:

16:54 Nyquist (D. Larkin)

17:15 Nielsen (Athanasiou)

33:33 Nielsen (Witkowski)

36:26 Nielsen (Athanasiou)

44:06 Nyquist (D. Larkin, Abdelkader) Góly:

25:10 Joseph (Callahan)

31:37 Joseph (Gourde)

34:27 Stamkos (Callahan)

49:50 J. T. Miller (Sergačjov)

54:58 Paquette (Joseph)

65:00 Kučerov Sestavy:

Howard (J. Bernier) – Green, Kronwall (A), Cholowski, Ericsson, Jensen, DeKeyser – Abdelkader (A), D. Larkin (A), Nyquist – Vanek, Nielsen, Athanasiou – Rasmussen, J. de La Rose, Glendening – Frk, Ehn, Witkowski. Sestavy:

Pasquale (Domingue) – Girardi, Hedman (A), Černák, McDonagh, Sergačjov, Coburn – Gourde, Stamkos (C), Palát – Kučerov, B. Point, T. Johnson – J. T. Miller, Cirelli, Killorn – Callahan (A), Paquette, Joseph.

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 3:4P (0:0, 1:2, 2:1 - 0:1) Góly:

34:01 S. Reinhart (Beaulieu, Ristolainen)

42:39 Eichel (Ristolainen, Skinner)

52:57 Eichel (S. Reinhart) Góly:

28:33 Matthews (Hainsey)

39:50 Gardiner (Tavares, Marner)

54:47 Marleau (Rielly, Matthews)

64:57 Matthews (Kapanen, Gardiner) Sestavy:

Ullmark (C. Hutton) – Bogosian (A), Dahlin, Ristolainen, Pilut, C. Nelson, Beaulieu – S. Reinhart, Eichel (C), Skinner – Okposo (A), Mittelstadt, T. Thompson – Sobotka, Rodrigues, Sheary – Girgensons, Jo. Larsson, Berglund. Sestavy:

Andersen (Sparks) – Hainsey, Rielly (A), N. Zajcev, Gardiner, Ožiganov, Dermott – Marner, Tavares (A), Hyman – Kapanen, Matthews, Marleau (A) – Co. Brown, Kadri, P. Lindholm – A. Johnsson, F. Gauthier, Ennis. Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Wes McCauley – Darren Gibbs, Travis Gawryletz

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 6:3 (3:0, 0:3, 3:0) Góly:

02:46 Guentzel (Letang, Dumoulin)

06:52 Malkin (Pearson, Hörnqvist)

07:27 Brassard (Määttä, Aston-Reese)

46:11 Hörnqvist (Letang, Kessel)

47:32 Hörnqvist (Malkin)

48:58 Hörnqvist Góly:

28:16 Barrie (Rantanen, Landeskog)

29:32 Söderberg (Calvert, Cole)

33:17 Nieto (G. Bourque) Sestavy:

DeSmith (Jarry) – Letang (A), Dumoulin, M. Pettersson, Määttä, Oleksiak, J. Johnson – Simon, Crosby (C), Guentzel – Hörnqvist, Malkin (A), Pearson – Kessel, Brassard, Aston-Reese – Sheahan, D. Grant, Rust. Sestavy:

Varlamov (Grubauer) – E. Johnson (A), Girard, Cole, Barrie, Zadorov, Nemeth – Rantanen, MacKinnon (A), Landeskog (C) – C. Wilson, Compher, Jost – Calvert, Söderberg, Nieto – G. Bourque, Kerfoot, Kameněv. Rozhodčí: L'Ecuyer, Walsh – Barton, Amell Počet diváků: 18 415

New York Islanders New York Islanders : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) Góly:

41:33 Lee (B. Nelson, Boychuk) Góly:

43:39 Trouba (Wheeler, Connor)

44:01 Lowry (B. Tanev, Perreault)

59:57 Ehlers Sestavy:

Greiss (Gibson) – Leddy, Boychuk, Hickey, Pulock, Pelech, Mayfield – Lee (C), B. Nelson, Eberle – Beauvillier, Barzal, Jo. Bailey (A) – Kühnhackl, Filppula, Komarov – M. Martin, Cizikas, Clutterbuck (A). Hlavní trenér: Barry Trotz. Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Trouba, Niku, Chiarot, Nogier, Schilling, T. Myers – Ehlers, Scheifele (A), Wheeler (C) – Connor, Little (A), Laine – Perreault, Lowry, B. Tanev – Lemieux, Roslovic, Appleton. Hlavní trenér: Paul Maurice. Rozhodčí: Graham Skilliter, Jean Hebert. Čároví: Derek Nansen, Andrew Smith Počet diváků: 9125

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Calgary Flames Calgary Flames 6:9 (3:1, 2:5, 1:3) Góly:

09:47 Werenski (Bjorkstrand, Wennberg)

15:43 J. Anderson

19:42 Atkinson (Panarin, S. Jones)

20:49 Atkinson (Panarin, S. Jones)

35:00 N. Foligno (R. Murray)

48:13 Atkinson (Nutivaara, R. Murray) Góly:

06:24 J. Gaudreau (Monahan, Hamonic)

21:55 Giordano (Monahan)

22:46 E. Lindholm (Hamonic, Monahan)

32:39 Tkachuk (E. Lindholm, J. Gaudreau)

33:29 Hanifin (Tkachuk, Jankowski)

34:32 Brodie (J. Gaudreau)

42:15 Monahan (Giordano, Tkachuk)

46:29 J. Gaudreau (Giordano, M. Smith)

53:11 Czarnik (Backlund) Sestavy:

Bobrovskij (47. Korpisalo) – Werenski (A), S. Jones, Nutivaara, R. Murray, Harrington, D. Savard – Dubois, Atkinson, Panarin – J. Anderson, Jenner (A), N. Foligno (C) – Bjorkstrand, Wennberg, Dubinsky – Hännikäinen, Riley Nash, Sedlák. Sestavy:

Rittich (21. M. Smith) – Brodie, Giordano (C), Hamonic, Hanifin, Prout, R. Andersson – E. Lindholm, Monahan (A), J. Gaudreau – S. Bennett, Backlund (A), Tkachuk – Neal, D. Ryan, Mangiapane – Hathaway, Jankowski, Czarnik. Rozhodčí: Pochmara B. (Usa) – Hebert G. (Can)

Florida Panthers Florida Panthers : Boston Bruins Boston Bruins 5:0 (0:0, 4:0, 1:0) Góly:

24:21 Hoffman (Sceviour, Huberdeau)

33:13 Matheson

35:14 Huberdeau (Yandle, Barkov)

39:56 Hoffman (Barkov, Yandle)

54:26 Dadonov (Barkov, Huberdeau) Góly:

Sestavy:

Luongo (Reimer) – Ekblad, Yandle, Pysyk, Matheson, Weegar, Kiselevič – Hoffman, Barkov, Huberdeau – Dadonov, McCann, Vatrano – Brouwer, Bjugstad, Hunt – Sceviour, Lammikko, Haley. Sestavy:

Halák (T. Rask) – J. Moore, Krug, Carlo, Grzelcyk, Clifton, Lauzon – Pastrňák, Cave, Marchand – DeBrusk, Krejčí, Donato – Acciari, Nordström, Heinen – Backes, Kuraly, Wagner. Rozhodčí: Anderson, Kozari – Nowak, Knorr Počet diváků: 12058