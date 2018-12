Hertl a Kaše dali rozdílové góly, Šimek si připsal premiérový bod

Po čtyřech porážkách v řadě se hokejisté San Jose začínají zvedat. V neděli si vyšlápli 3:1 na domácí Montreal a ve středu na to navázali dalším dvoubodovým ziskem tentokrát po výsledku 5:1 nad Carolinou.

Hlavní hvězdou byl tříbodový navrátilec do sestavy Sharks Timo Meier (1+2), jenž vytlačil Lukáše Radila mezi nehrající náhradníky. Rozdílovou trefu utkání v 11. minutě zařídil Tomáš Hertl (18:28, 1+0, +/-: 0, 2 střely). Svou sedmou branku sezony vstřelil v přesilové hře, když zakončoval do odkryté brány Curtise McElhinneyho po skvělé souhře Kevina Labanca s Loganem Couturem.

V 29. minutě přišla velká chvíle českého obránce domácích Radima Šimka (15:44, 0+1, +2), jenž úvodních 27 zápasů San Jose proseděl mezi náhradníky než dostal šanci na úkor švédského beka Joakima Ryana. Ve svém druhém startu v NHL od modré čáry nastřeloval puk na bránu a po odrazu od výše zmiňovaného Meiera se zatřepal v síti - 3:0 pro Sharks. Šimek se tak mohl těšit z premiérového bodového zápisu.

Brankáře McElhinneyho, jenž dostal přednost před na střídačce připraveným Petrem Mrázkem, dále překonal ještě Joe Pavelski. Těsně před druhým odchodem do kabin využitou přesilovkou vzal Martinu Jonesovi šanci na čisté konto Lucas Wallmark. Ve třetí třetině se ale drama nekonalo a jako jediný se prosadil ještě domácí Marcus Sörensen. Kromě Meiera si tři body za Sharks připsal ještě veterán Joe Thornton (0+3), jenž se přiblížil na rozdíl dvou přihrávek od Marcela Dionneho (1 040 asistencí) na 10. příčce historické tabulky NHL.

Už pátou výhru za sebou vybojovali ve formě hrající hokejisté Anaheimu, když naposledy slavili po skóre 4:2 nad Chicagem. To naopak nezvítězilo ani na pátý pokus a zůstává třetí od konce tabulky Západní konference. Ducks se prodírají mezi elitu, aktuálně jsou druzí ve své Pacifické divizi a celkově pátí na Západě.

Výsledky a české zářezy St. Louis - Edmonton 2:3 po sam. nájezdech, San Jose - Carolina 5:1 (za dom. Hertl 1+0, Šimek 0+1), Anaheim - Chicago 4:2 (za dom. Kaše 1+0).

První hvězdou zápasu byla zvolena holandská posila Anaheimu Daniel Sprong. Rodák z Amsterdamu v týdnu přišel výměnou z Pittsburghu a v prvním startu v novém dresu se hned střelecky prosadil. V 7. minutě navyšoval úvodní trhák domácích na 2:0.

Chicagu, v sestavě jen s Davidem Kämpfrem (14:12, -1, 3 střely) a bez náhradníka Jana Rutty, ale patřila druhá dvacetiminutovka, když postupně srovnali na 2:2 Erik Gustafsson a Alex DeBrincat. Klíčová akce večera se tak zrodila až v 45. minutě, kdy se z pravého kruhu trefil český útočník Ducks Ondřej Kaše (11:22, 1+0, +/-: 0, 6 střel). Byl to jeho čtvrtý zásah sezony a celkově osmý bod (4+4) z 12 startů po návratu z marodky. Zámořští novináři jej pak vyhlásili druhou hvězdou. Poslední slovo si vzal v 59. minutě zásahem do prázdné klece Blackhawks ještě Jakob Silfverberg.

Po jednom vynechaném zápase kvůli nemoci se vrátil do sestavy Edmontonu hvězdný kapitán Connor McDavid a hned to bylo znát. Za dohledu Waynea Gretzkyho a Curtise Josepha v hledišti arény Enterprise Center v St. Louis se v řádné hrací době asistencí podílel na remíze 2:2. Běžela už 60. minuta, když za jeho přispění obránce Oscar Klefbom vrátil hosty do hry. V rozhodujícím penaltovém rozstřelu byl pak McDavid znova klíčovou osobností.

Ve druhé sérii předčil domácí hvězdu Vladimira Tarasenka, když překonal Jaka Allena a získal pro Oilers druhý bod. McDavid proměnil už sedmý z dosavadních třinácti nájezdů kariéry v NHL (pět z nich bylo pro Edmonton vítězných).

Výsledky:

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) Góly:

05:41 Montour (Åberg, H. Lindholm)

06:01 Sprong (Henrique, N. Ritchie)

44:03 O. Kaše (Rowney, Sherwood)

58:29 Silfverberg Góly:

27:16 E. Gustafsson (Keith, P. Kane)

39:32 DeBrincat (J. Toews, Saad) Sestavy:

Gibson (R. Miller) – H. Lindholm, Montour, Ja. Larsson, Manson (A), Mahura, Dotchin – Rakell, Getzlaf (C), Åberg – N. Ritchie, Henrique (A), Sprong – Cogliano, Kesler, Silfverberg – Sherwood, Rowney, O. Kaše. Sestavy:

Crawford (C. Ward) – Keith (A), Jokiharju, Manning, Seabrook (A), E. Gustafsson, Forsling – Perlini, J. Toews (C), Saad – Hayden, Anisimov, P. Kane – DeBrincat, D. Strome, Fortin – Kahun, Kämpf, Krüger. Rozhodčí: Tom Chmielewski, Dean Morton – Brandon Gawryletz, Jonny Murray Počet diváků: 15 696

San Jose Sharks San Jose Sharks : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) Góly:

03:44 Goodrow (Labanc, M. Karlsson)

10:10 Hertl (Labanc, Couture)

28:42 Meier (R. Šimek, J. Thornton)

35:02 Pavelski (Meier, J. Thornton)

55:43 Sörensen (Meier, J. Thornton) Góly:

38:31 Wallmark (D. Hamilton, Slavin) Sestavy:

M. Jones (Dell) – R. Šimek, Burns, Dillon, E. Karlsson, Vlasic, Braun – E. Kane, Pavelski (C), Donskoi – Hertl, Couture (A), Meier – Sörensen, J. Thornton (A), Labanc – Goodrow, Suomela, M. Karlsson. Hlavní trenér: Peter DeBoer. Sestavy:

McElhinney (Mrázek) – Slavin, D. Hamilton, de Haan, Faulk (A), T. van Riemsdyk, Pesce – Aho, J. Staal (A), T. Teräväinen – B. McGinn, V. Rask, Williams (C) – Svečnikov, Wallmark, Martinook – Foegele, C. Bishop, Di Giuseppe. Hlavní trenér: Rod Brind'Amour. Rozhodčí: Gord Dwyer, Garrett Rank. Čároví: Steve Miller, Matt MacPherson Počet diváků: 17119