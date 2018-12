Winnipeg vyhnal Neuvirtha z brány, Voráček gólem jen mírnil prohru

Vinou zdravotních potíží zmeškal 30letý gólman Michal Neuvirth úvod ročníku. Když se uzdravil, absolvoval na konci října jen jednu nevydařenou partii Philadelphie s Islanders (prohra 1:6) a znova putoval na listinu zraněných hráčů.

Na druhý návrat k týmu čekal až na začátek prosince a před kolegou Anthony Stolarzem, jenž dostává příležitost po povolání z farmy při zranění jedničky Briana Elliotta, šanci dostal v nedělním představení ve Winnipegu. Dosavadní nevydařený průběh sezony však Neuvirth zlomit nedokázal.

V bráně Flyers vydržel jen do 28. minuty, kdy jej vyhnal na střídačku po třetí trefě Jets dorážející Brandon Tanev. Ten upravoval stav na průběžných 3:1, když v první třetině domácí poslali do trháku Kyle Connor s Joshem Morrisseym a těsně před odchodem do kabin snížil přesnou tečí Jakub Voráček (15:44, 1+0, -2, 4 střely). Stolarze trápily hlavně speciální formace Winnipegu. Přesilovky proti němu využili Dustin Byfuglien, jenž se ve druhé třetině pustil do šarvátky proti Radko Gudasovi (16:27, +/-: 0), s Bryanem Littlem a po brejku z oslabení jej přelstil i Blake Wheeler.

Na rozdíl od Winnipegu, který před svým publikem naděloval, fanoušky naopak zklamali hráči St. Louis, když podlehli Vancouveru vysoko 1:6. V dresu Canucks řádili především mladí forvardi. Suverénně nejproduktivnější nováček dosavadního průběhu sezony, velký talent švédského hokeje Elias Pettersson, zazářil pěti body (1+4) a zlepšil se tak na průběžných 30 zápisů (15+15) z 26 startů. Druhým hattrickem začínající kariéry se pak blýskl americký útočník Brock Boeser.

Výsledky:

Ottawa Senators Ottawa Senators : Boston Bruins Boston Bruins 1:0 (1:0, -:-, -:-) Góly:

12:51 Mark Stone Góly:

Sestavy:

McKenna (C. Anderson) – Chabot, DeMelo, Ceci (A), Lajoie, Jaroš, Harpur – Mark Stone (A), White, B. Tkachuk – Batherson, Tierney, Bødker – Pääjärvi, Z. Smith (A), Dzingel – Pyatt, N. Paul, M. McCormick. Sestavy:

T. Rask (Halák) – Carlo, Krug, McAvoy, J. Moore, Kampfer, Grzelcyk – Pastrňák, Krejčí (A), Marchand (A) – Backes (A), Cave, Heinen – Wagner, Kuraly, G. Smith – Nordström, Forsbacka-Karlsson, Donato. Rozhodčí: Schlenker, Walsh – Berg, Smith

St. Louis Blues St. Louis Blues : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) Góly:

48:05 Kyrou (Bortuzzo, R. O'Reilly) Góly:

02:31 Boeser (Pettersson)

12:46 Pettersson (Stecher)

14:06 Boeser (Pettersson, B. Hutton)

31:23 Horvat (Roussel, Eriksson)

33:18 Goldobin (Pettersson, Gudbranson)

48:45 Boeser (Pettersson, D. Pouliot) Sestavy:

Allen (15. Ch. Johnson) – Parayko, Edmundson, Bortuzzo, Bouwmeester, Ch. Butler, Dunn – Kyrou, R. O'Reilly, Sanford – Tarasenko (A), B. Schenn (A), Steen (A) – Thomas, Bozak, Maroon – Sundqvist, Barbašev, Nolan. Sestavy:

Markström (A. Nilsson) – Ch. Tanev (A), Edler (A), Gudbranson, B. Hutton, Stecher, D. Pouliot – Virtanen, Horvat, Goldobin – Boeser, Pettersson, Leivo – Eriksson, Roussel, Motte – Beagle, M. Granlund, Schaller. Rozhodčí: Luxmore, McCauley – Nagy, Racicot Počet diváků: 16 841

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 7:1 (2:1, 3:0, 2:0) Góly:

11:38 Connor

14:36 Morrissey (Ehlers, Perreault)

27:31 B. Tanev (Morrissey, Scheifele)

34:31 Byfuglien (Laine, Scheifele)

35:59 Wheeler (Scheifele)

41:41 Little (T. Myers, Ehlers)

48:03 T. Myers (Laine) Góly:

17:34 Voráček (Sanheim, Patrick) Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Trouba, Morrissey, Byfuglien, Chiarot (A), T. Myers, D. Kulikov – Wheeler (C), Scheifele (A), Ehlers – Laine, Little, Connor – B. Tanev, Lowry, Perreault – Appleton, Roslovic, Lemieux. Sestavy:

Neuvirth (28. Stolarz) – Gostisbehere, Provorov, MacDonald (A), Hägg, Gudas, Sanheim – Konecny, Giroux (C), J. van Riemsdyk – Simmonds (A), Patrick, Voráček – Weise, Laughton, M. Raffl – Weal, Lehterä, Lindblom. Rozhodčí: Dean Morton, Dan O'Halloran – Brandon Gawryletz, Brian Mach

