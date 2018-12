Šimek prvním gólem trefil San Jose výhru, bodovali i Hertl s Radilem

V pátek svou premiérovou brankou kariéry v NHL za San Jose u výhry 5:3 nad Arizonou zazářil Lukáš Radil, v pondělí si stejný zápis připsal pro změnu další český reprezentant v daném klubu. O domácím výsledku Sharks 5:2 nad New Jersey se rozdílovou akcí přičinil obránce Radim Šimek (16:56, 1+0, +3, 1 střela).

Běžela 28. minuta utkání, když napřáhl ke střele od modré čáry a přes klubko clonících hráčů prostřelil gólmana Keitha Kinkaida - 3:1. Asistence putovaly na konto hvězdného Brenta Burnse a rovněž zmiňovaného Radila (11:48, 0+1, +/-: 0), pro kterého to byl druhý bodový zápis v NHL (7 startů, 1+1).

Stejnou bilanci má i Šimek, který prvních 27 duelů San Jose v sezoně jen proseděl v roli nehrajícího náhradníka a do akce se dostal až v posledních pěti zápasech.

Zámořští novináři 26letého Šimka nakonec vyhlásili třetí hvězdou večera. Přednost dostali jen autoři dvou zápisů, Timo Meier (2+0) a Joe Pavelski (1+1). O dva kanadské body si vylepšil statistiky i třetí český zástupce v domácím dresu Tomáš Hertl (16:17, 1+1, +/-: 0, 1 střela). Nejprve v zahajovací třetině asistoval u první trefy Meiera a v 55. minutě využitou přesilovkou uzavíral skóre zápasu. Své deváté trefy sezony docílil po dorážce z předbrankového prostoru.

Hostující centr druhého útoku New Jersey Pavel Zacha (13:19, -1) naopak zůstal už v devátém startu za sebou bez bodu. 21letý rodák z Brna se v polovině listopadu blýskl čtyřmi góly ve třech navazujících duelech, kromě toho ale žádné další zápisy nepřidal a celkově má bilanci 24 startů a 4 branek.

Hokejisté celku Tampa Bay potvrdili své elitní postavení ve Východní konferenci i celé soutěži už sedmou výhrou v řadě. Naposledy si po výsledku 6:3 vyšlápli na Rangers, proti kterým hattrickem zazářil Steven Stamkos.

Výsledky a české zářezy Islanders - Pittsburgh 1:2SN, Tampa Bay - NY Rangers 6:3 (Palát 0+1 - Chytil 0+1), Detroit - Los Angeles 3:1, San Jose - New Jersey 5:2 (za dom. Hertl 1+1, Šimek 1+0, Radil 0+1).

Kanadský útočník, pro kterého to byl devátý třígólový večer kariéry v NHL, dosáhl na celou řadu rekordních zápisů. Jako první hráč z draftu 2008 pokořil hranici 700 bodů (696 startů, 701 bodů, 363+338). Přes danou metu se v klubové historii Lightning v minulosti dostali jen Martin St. Louis (953 bodů) a Vincent Lecavalier (874 bodů).

U jeho třetí trefy z 51. minuty si asistenci připsal i jeho parťák z elitní formace Ondřej Palát (14:12, 0+1, +/-: 0). První dva zásahy si Stamkos připsal z přesilových her, dvakrát se za domácí trefil i Anthony Cirelli.

Také hostující Rangers měli ve svém středu dvougólového střelce, když se už v první třetině svou 6. a 7. brankou sezony připomněl Kevin Hayes. V 58. minutě pak ještě výsledek korigoval Jesper Fast za asistence Filipa Chytila (14:10, 0+1, -1, 1 střela). 19letý český mladík tak ukončil své čtyřzápasové čekání na bodový zápis a celkově si vylepšil bilanci na 10 bodů (5+5) z 30 duelů.

Pittsburgh nastupující bez zraněného českého útočníka Dominika Simona uhrál další těsný výsledek. Po sobotní prohře 1:2 po prodloužení z Ottawy tentokrát zvítězil 2:1 po nájezdech nad Islanders. Domácí New York poslal do vedení v 27. minutě Anthony Beauvillier a do prodloužení a nakonec i nájezdů utkání poslal trefou z 43. minuty Derick Brassard. Asistenci si připsal Jake Guentzel, jenž pak v rozstřelu v páté sérii zařídil ještě i rozdílovou branku Penguins.

Detroit na domácím ledě naplnil roli favorita proti poslednímu Los Angeles. Výsledek 3:1 zařídili obránce Dennis Cholowski s útočníky Fransem Nielsenem a Dylanem Larkinem. Brankáře Jimmy Howarda z celkových 43 střel překonal až v 54. minutě Anže Kopitar, svou osmou brankou sezony ale pouze kosmeticky upravil skóre. Výhru slavil i český útočník Red Wings Martin Frk (9:08, +/-: 0, 2 střely).

Výsledky:

San Jose Sharks San Jose Sharks : New Jersey Devils New Jersey Devils 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) Góly:

15:51 Meier (Hertl)

18:03 Pavelski (Dillon, E. Karlsson)

27:19 R. Šimek (Radil, Burns)

34:52 Meier (Donskoi)

54:23 Hertl (Labanc, Pavelski) Góly:

12:05 Stafford (Severson, A. Greene)

28:59 A. Greene (Palmieri, Hischier) Sestavy:

M. Jones (Dell) – R. Šimek, Burns, Dillon, E. Karlsson, Vlasic, Braun – E. Kane, Pavelski (C), Donskoi – Hertl, Couture (A), Meier – Sörensen, J. Thornton (A), Labanc – Radil, Goodrow, M. Karlsson. Sestavy:

Kinkaid (Schneider) – A. Greene (C), Severson, Butcher, Vatanen, J. Jakovlev, Lovejoy – Hall (A), Hischier, Palmieri – Ma. Johansson, Zacha, Bratt – Wood, Zajac (A), Coleman – Boyle, Seney, Stafford. Rozhodčí: Kevin Pollock, Kendrick Nicholson – Ryan Gibbons, Libor Suchánek Počet diváků: 17 097

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : New York Rangers New York Rangers 6:3 (1:2, 2:0, 3:1) Góly:

14:09 Stamkos (Hedman, J. T. Miller)

26:19 Stamkos (Hedman, B. Point)

32:42 McDonagh (B. Point, Kučerov)

50:17 Cirelli (Černák)

50:41 Stamkos (Palát, Coburn)

59:21 Cirelli (Killorn, J. T. Miller) Góly:

12:19 K. Hayes (R. Strome, Naměstnikov)

15:07 K. Hayes (Vesey)

57:34 Fast (Chytil) Sestavy:

Domingue (Pasquale) – Girardi, Hedman (A), Černák, McDonagh, Sergačjov, Coburn – Gourde, Stamkos (C), Palát – Kučerov, B. Point, T. Johnson – J. T. Miller, Cirelli, Killorn – Callahan (A), Paquette, Joseph. Sestavy:

H. Lundqvist (Tokarski) – Pionk, M. Staal (A), DeAngelo, Skjei, Shattenkirk, Claesson – Naměstnikov, Zibanejad, Kreider (A) – R. Strome, K. Hayes, Vesey – Fast (A), B. Howden, Chytil – Fogarty, L. Andersson, Beleskey. Rozhodčí: Charron, Dwyer – Barton, Alphonso

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) Góly:

06:32 Cholowski (Ehn, J. de La Rose)

26:06 Nielsen (Vanek, Athanasiou)

38:08 D. Larkin Góly:

53:22 Kopitar (Iafallo, D. Brown) Sestavy:

Howard (J. Bernier) – Green, Kronwall (A), Daley, Cholowski, Jensen, Ericsson – Abdelkader (A), D. Larkin (A), Nyquist – Vanek, Nielsen (A), Athanasiou – Rasmussen, Glendening, Bertuzzi – Frk, J. de La Rose, Ehn. Sestavy:

Quick (Petersen) – Doughty (A), Forbort, Fantenberg, Muzzin, LaDue, Phaneuf – D. Brown, Kopitar (C), Iafallo – Luff, J. Carter (A), Leipsic – Toffoli, Kempe, Ščerbak – Amadio, N. Thompson, Wagner. Rozhodčí: Hebert, South – Nagy, Amell Počet diváků: 18 322

New York Islanders New York Islanders : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 1:2N (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0) s.n.1:2 Góly:

26:32 Beauvillier (Jo. Bailey, Barzal) Góly:

42:13 Brassard (Guentzel)

Guentzel Sestavy:

Lehner (Greiss) – Boychuk, Leddy, Pulock, Hickey, Mayfield, Pelech – Jo. Bailey (A), Barzal, Beauvillier – Eberle, B. Nelson, Lee (C) – Komarov, Filppula, Johnston – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Sestavy:

DeSmith (Jarry) – Letang (A), Dumoulin, Oleksiak, Määttä, J. Johnson, M. Pettersson – Kessel, Crosby (C), Guentzel – Sheahan, Malkin (A), Pearson – Rust, Brassard, Aston-Reese – Dea, D. Grant, G. Wilson. Rozhodčí: Furlatt, Rehman – Murchison, Marquis Počet diváků: 13 917