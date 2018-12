Pastrňák a Krejčí byli u tří gólů. Kempný, Jaškin a Kämpf asistovali

Třetí výhru za sebou uhráli hokejisté Bostonu, přestože jim kvůli zranění stále chybí elitní centr Patrice Bergeron a kapitán Zdeno Chára. V úterní domácí partii proti Arizoně táhla Boston nově složená první formace, v níž zmiňovaného Bergerona vedle Davida Pastrňáka (22:14, 1+2, +3, 1 střela) a Brada Marchanda úspěšně zastoupil David Krejčí (19:44, 0+3, +3, 1 střela).

Ve velké pohodě hrající český centr, jenž minulý týden přeskočil na desáté příčce historického klubového bodování současného prezidenta Bruins Cama Neelyho, se díky třem asistencím prosadil již ve čtvrtém startu za sebou. Všichni tři borci z první formace pak po výhře 4:3 byli zvoleni mezi hvězdy zápasu. Zámořští novináři je seřadili v pořadí: 1. Marchand (2+1), 2. Krejčí (0+3) a 3. Pastrňák (1+2).

„Jsou to hráči světových kvalit. Dokážou opravdu velké věci, což vám to hodně ulehčí. Musím pak být ve správný čas na správném místě a puky si mě najdou,“ komentoval vydařenou souhru Krejčí, pro kterého to byl jubilejní 800. start v soutěži. Danou metu pokořil jako 27. Čech v historii (800 zápasů, 596 bodů, 178+418).

Po první třetině to přitom s Bostonem nevydadalo nejlíp. Hostující Coyotes drželi dvoubrankové vedení. Bruins ale skvěle vyšlo druhé dějství, ve kterém sérií čtyř zásahů mezi 29. a 34. minutou výsledek otočili. Svou 21. trefou sezony k tomu přispěl i Pastrňák, díky čemuž na sdílené druhé příčce střelecké tabulky NHL dotáhl Jeffa Skinnera z Buffala, Braydena Pointa z Tampy a Patrika Laineho z Winnipegu. Na čele se po úterním hattricku utrhl washingtonský Alex Ovečkin s 25 góly.

Diváky v aréně TD Garden během první třetiny vystrašilo krvavé zranění v obličeji domácího Davida Backese, jenž utrpěl tržnou ránu po zásahu bruslí od Olivera Ekman-Larssona. Po rychlém ošetření se však urostlý forvard dokázal vrátit se do zápasu.

Třetí vítězství v řadě a z dlouhodobějšího hlediska desáté z posledních dvanácti představení si v úterý připsali ve formě hrající obhájci Stanley Cupu z Washingtonu. Velkou zásluhu na úspěších Capitals má již tradičně kapitán Alex Ovečkin, jenž doslova ovládl poslední zápas proti Detroitu.

Na výsledku 6:2 se podílel svým 21. hattrickem kariéry a s průběžnými 25 zásahy ve svých 33letech krátce po největším úspěchu kariéry v podobě zisku Stanley Cupu z ročníku 2017/18 suverénně kraluje střelecké tabulce soutěže.

Výsledky a české zářezy Boston - Arizona 4:3 (za dom. Pastrňák 1+2, Krejčí 0+3), Buffalo - Los Angeles 4:3PP, Washington - Detroit 6:2 (za dom. Kempný 0+1, Jaškin 0+1), Carolina - Toronto 1:4 (dom. brankář Mrázek kryl 25 střel a čtyřikrát inkasoval), Colorado - Edmonton 4:6, St. Louis - Florida 4:3, Nashville - Ottawa 3:1, Minnesota - Montreal 7:1, Winnipeg - Chicago 6:3 (za hosty Kämpf 0+1), Columbus - Vancouver 2:3.

„Po úspěchu z minulé sezony si to prostě jen užívám. Samozřejmě to nesmím přehánět, ale snažím se být pořád stejný. Znova a znova. Je to zábava,“ komentoval své úspěchy nestárnoucí Ovečkin, jenž je na nejlepší cestě k pokoření padesáti gólové hranice už ve svém osmé sezoně kariéry v NHL.

U v pořadí první trefy Ovečkina proti Red Wings si asistenci připsal i nejproduktivnější český obránce v soutěži Michal Kempný (19:56, 0+1, +1, 2 střely). Poté, co se v předešlé partii proti Columbusu připomněl svou první trefou sezony, proti Detroitu se Dmitrij Jaškin (11:44, 0+1, +/-: 0, 2 střely) dokázal prosadit znova. Přihrávkou se podílel na brance Travise Boyda z 11. minuty. Třetí český člen sestavy vítězů Jakub Vrána (13:49, -1, 1 střela) tentokrát nebodoval, stejně jako hostující Martin Frk (12:14, -1, 3 střely).

Výsledky:

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 4:6 (0:1, 1:4, 3:1) Góly:

36:01 Rantanen (Barrie)

41:41 C. Wilson (Rantanen, Landeskog)

56:11 MacKinnon

58:53 Landeskog (Rantanen, MacKinnon) Góly:

13:51 Brodziak (Nurse)

29:26 Nugent-Hopkins (McDavid, Benning)

33:37 Nugent-Hopkins (Lucic)

35:14 McDavid (Draisaitl, A. Larsson)

36:42 Draisaitl (Kassian, Brodziak)

43:05 Nurse (Nugent-Hopkins, Draisaitl) Sestavy:

Varlamov (34. Grubauer) – Girard, E. Johnson, Cole, Barrie, Nemeth, Zadorov – Landeskog, MacKinnon, Rantanen – Jost, Compher, C. Wilson – Nieto, Söderberg, Calvert – Andrighetto, Kerfoot, G. Bourque. Sestavy:

Koskinen (Talbot) – Klefbom, A. Larsson, Nurse, K. Russell, Gravel, Benning – Chiasson, McDavid, Draisaitl – Khaira, Nugent-Hopkins, Puljujärvi – Zykov, Spooner, Rattie – Lucic, Brodziak, Kassian. Rozhodčí: McIsaac, StLaurent – Racicot, Driscoll Počet diváků: 15 809

Nashville Predators Nashville Predators : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Góly:

15:38 Watson (Ekholm, Sissons)

29:01 Ellis (Josi, Johansen)

41:59 C. Smith (Järnkrok) Góly:

00:26 Z. Smith (Dzingel, Ceci) Sestavy:

Rinne (Saros) – Josi (C), Ellis (A), Hamhuis, Ekholm (A), Bitetto, Y. Weber – Hartman, Johansen, Fiala – Tolvanen, Järnkrok, C. Smith – Sissons, Bonino, Watson – Salomäki, F. Gaudreau, Grimaldi. Hlavní trenér: Peter Laviolette. Sestavy:

C. Anderson (McKenna) – Chabot, Harpur, Lajoie, Ceci (A), Falk, Burgdoerfer, Elliott – B. Tkachuk, White, Mark Stone (A) – Bødker, Tierney, Batherson – Dzingel (A), Z. Smith, Pääjärvi – M. McCormick, Pyatt. Hlavní trenér: Guy Boucher. Rozhodčí: Wes McCauley, Chris Rooney. Čároví: Brian Murphy, Tony Sericolo Počet diváků: 17162

Minnesota Wild Minnesota Wild : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 7:1 (1:0, 4:0, 2:1) Góly:

14:01 Niederreiter (Brodin, Parise)

31:11 Dumba (Mikael Granlund, E. Staal)

32:33 Coyle (M. Foligno)

34:58 E. Staal (Mikael Granlund)

39:58 Spurgeon (Zucker, Niederreiter)

40:44 Dumba (Mikael Granlund, Suter)

46:10 Parise (Spurgeon, Suter) Góly:

42:41 Petry (Chaput) Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Suter (A), Dumba, Brodin, Spurgeon, Seeler, Pateryn – Mikael Granlund, E. Staal (A), Zucker – Niederreiter, Coyle, Parise (A) – Kunin, J. Eriksson Ek, Greenway – J.T. Brown, Fehr, M. Foligno. Sestavy:

Niemi (47. Price) – S. Weber (C), Kulak, Juulsen, Jo. Benn, Petry, Schlemko – A. Shaw, Domi, Drouin – Gallagher (A), Danault, Tatar – Lehkonen, Kotkaniemi, Byron (A) – Deslauriers, Chaput, Agostino.

St. Louis Blues St. Louis Blues : Florida Panthers Florida Panthers 4:3 (0:1, 0:0, 4:2) Góly:

41:28 Barbašev (Thomas, Sundqvist)

41:39 Perron (Schwartz)

51:12 Perron (Schwartz, B. Schenn)

56:05 B. Schenn (Dunn, Perron) Góly:

15:29 Dadonov (Huberdeau)

51:46 Weegar (McCann, Pysyk)

53:14 Hoffman (Huberdeau, Barkov) Sestavy:

Allen – Parayko, Dunn, Schmaltz, Edmundson, Bortuzzo, Bouwmeester, Ch. Butler, Pietrangelo, Gunnarsson – Barbašev, Thomas, Kyrou – Sanford, Sundqvist, Tarasenko – Nolan, B. Schenn, R. O'Reilly – Bozak, Maroon, Perron – Steen, Fabbri, Schwartz. Sestavy:

Luongo (Reimer) – Petrovic, Yandle, Pysyk, Matheson, Weegar, Ekblad, Kiselevič – Vatrano, Malgin, Hunt – Lammikko, McCann, Barkov – Bjugstad, Huberdeau, Hoffman – Haley, Dadonov, Sceviour – Brouwer, MacKenzie, Trocheck – Greco. Rozhodčí: Furman South, Tim Peel – Ryan Galloway, Derek Nansen

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 6:3 (3:0, 1:2, 2:1) Góly:

07:49 Scheifele (Byfuglien, Wheeler)

09:01 T. Myers (Roslovic)

13:38 Connor (Laine)

21:44 Connor (Scheifele, Byfuglien)

51:36 Perreault (Ehlers, T. Myers)

59:55 B. Tanev (Byfuglien) Góly:

22:04 D. Strome (P. Kane, Keith)

27:09 Kahun (Jokiharju, Kämpf)

46:08 DeBrincat (P. Kane) Sestavy:

Brossoit (Hellebuyck) – Morrissey, Trouba, Chiarot, Byfuglien, D. Kulikov, T. Myers – Ehlers, Scheifele, Wheeler – Copp, Little, Laine – Perreault, Lowry, B. Tanev – Lemieux, Roslovic, Connor. Sestavy:

C. Ward (Crawford) – Keith, Jokiharju, C. Murphy, Manning, Seabrook, Rutta – Saad, J. Toews, Hayden – Kahun, Kämpf, P. Kane – DeBrincat, D. Strome, Perlini – Fortin, Krüger, Kunitz. Rozhodčí: Hanson, Hebert – Baker, Shewchyk Počet diváků: 15 321

Washington Capitals Washington Capitals : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) Góly:

03:39 Connolly (Carlson, Kuzněcov)

10:50 Boyd (Dowd, Jaškin)

12:59 Ovečkin (Bäckström, Kempný)

29:05 Ovečkin (Carlson, Bäckström)

30:06 Oshie (Bäckström, Kuzněcov)

49:33 Ovečkin (Djoos, Bäckström) Góly:

41:03 D. Larkin (Nyquist, Jensen)

56:42 Nyquist (Abdelkader) Sestavy:

Holtby (Copley) – Carlson (A), Kempný, Niskanen, Orlov, Bowey, Djoos – Oshie, Bäckström (A), Ovečkin (C) – Connolly, Kuzněcov, J. Vrána – Smith-Pelly, Eller, Stephenson – Boyd, Dowd, Jaškin. Sestavy:

J. Bernier (31. Howard) – Green, Cholowski, Daley, Kronwall (A), Jensen, Ericsson – Abdelkader (A), D. Larkin, Nyquist – Vanek, Nielsen (A), Athanasiou – Bertuzzi, Glendening, Rasmussen – Witkowski, J. de La Rose, Frk. Rozhodčí: St. Pierre, Luxmore – Smith, Nowak

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:3P (1:1, 0:2, 2:0 - 1:0) Góly:

13:26 Girgensons

43:47 Eichel (Ristolainen, Skinner)

47:23 Jo. Larsson (Pilut, Rodrigues)

61:49 Skinner (Ristolainen, Eichel) Góly:

06:11 Muzzin (Kopitar, Iafallo)

20:52 Luff (Muzzin)

32:55 Kempe (Leipsic, Forbort) Sestavy:

Ullmark (C. Hutton) – Ristolainen, Pilut, Bogosian, Dahlin, Tennyson, Beaulieu – S. Reinhart, Eichel, Skinner – Okposo, Mittelstadt, Sheary – Pominville, Sobotka, T. Thompson – Girgensons, Jo. Larsson, Rodrigues. Sestavy:

Petersen (Quick) – Doughty, Fantenberg, Muzzin, Phaneuf, Walker, Forbort – D. Brown, Kopitar, Iafallo – Luff, J. Carter, Leipsic – Toffoli, Kempe, Ščerbak – N. Thompson, Amadio, Wagner. Rozhodčí: MacDougal, Hebert – Berg, Tobias

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 2:3 (1:0, 0:0, 1:3) Góly:

00:47 S. Jones (Panarin, Atkinson)

49:56 Bjorkstrand (Harrington, Dubois) Góly:

48:11 Leivo (Ch. Tanev, Pettersson)

56:56 Pettersson (Leivo, Edler)

58:14 Virtanen (Motte) Sestavy:

Korpisalo (Bobrovskij) – R. Murray, S. Jones, Nutivaara, D. Savard, Werenski, Harrington – Panarin, Dubois, Atkinson – N. Foligno, Jenner, J. Anderson – Bjorkstrand, Wennberg, Duclair – Hännikäinen, Dubinsky, Riley Nash. Sestavy:

Markström (A. Nilsson) – Edler, Ch. Tanev, B. Hutton, Gudbranson, D. Pouliot, Stecher – Goldobin, Horvat, Virtanen – Leivo, Pettersson, Boeser – Roussel, M. Granlund, Eriksson – Beagle, Motte, Schaller. Rozhodčí: Rehman, Watson – Murray, Amell

Boston Bruins Boston Bruins : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 4:3 (0:2, 4:1, 0:0) Góly:

28:40 Heinen (Forsbacka-Karlsson, Donato)

29:13 Pastrňák (Marchand, Krejčí)

31:31 Marchand (Pastrňák, Krejčí)

33:30 Marchand (Krejčí, Pastrňák) Góly:

12:22 Schmaltz (Ekman-Larsson, Keller)

13:02 Cousins (Goligoski, J. Archibald)

35:00 Bunting Sestavy:

T. Rask (Halák) – Carlo, Krug, McAvoy, Grzelcyk, Kampfer, J. Moore – Pastrňák, Krejčí (A), Marchand (A) – Backes, Cave, Nordström – Heinen, Forsbacka-Karlsson, Donato – Wagner, Kuraly, G. Smith. Sestavy:

Kuemper (Hill) – Ljubuškin, Ekman-Larsson (C), Hjalmarsson (A), Goligoski, Chychrun, Oesterle – Keller, Schmaltz, Crouse – Fischer, Stepan (A), Pánik – J. Archibald, Richardson, Cousins – Garland, Kempe, Bunting. Rozhodčí: Pochmara, Walsh – Marquis, Daisy Počet diváků: 17 565