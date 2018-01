Útočníci Voráček, Sobotka i Hanzal přispěli asistencemi k výhrám

Jaromír Jágr z Calgary kvůli neznámé příčině nenastoupil do duelu s Los Angeles Kings, které podlehlo Flames 3:4. K situaci druhého nejproduktivnějšího hráče v dějinách ligy by se vedení klubu mělo dnes vyjádřit (více ZDE).

Střelecký účet zápasu proti Islanders otevřel nejlepší střelec Philadelphie Sean Couturier v deváté minutě poté, co do branky Thomase Greisse usměrnil Voráčkovu střílenou přihrávku z pravého kruhu. Newyorčané stačili do konce první třetiny srovnat. Flyers o osudu utkání rozhodli v prostřední části, v níž se čtyřikrát prosadili a odskočili do vedení 5:2.

Hostům se sice v závěrečné dvacetiminutovce podařilo snížit na rozdíl jediné branky, ale ruský obránce Ivan Provorov po přihrávkách Voráčka a Claudea Girouxa druhým gólem večera zpečetil při power play Islanders vítězství Flyers. Newyorský tým prohrál počtvrté za sebou.

S 48 body (8+40) ze 40 startů jasně nejproduktivnější Čech v NHL, průběžně osmý muž kanadského bodování, si tak vylepšil průměr jedné přihrávky na zápas a v dané statistice se v přímém souboji odpoutal od druhého Joshe Baileyho s 38 asistencemi.

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : San Jose Sharks San Jose Sharks 3:2N (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0) s.n.2:1 Góly:

18:37 Matthews (C. Carrick, W. Nylander)

32:40 Kadri (Marner, Rielly)

Bozak Góly:

19:08 Dillon (Burns, Meier)

38:18 Tierney Sestavy:

Andersen (McElhinney) – Hainsey, C. Carrick, Rielly (A), R. Polák, Gardiner, Borgman – Hyman, Marleau, M. Martin – Marner, J. van Riemsdyk, Co. Brown – W. Nylander, F. Gauthier, Matthews – Bozak (A), Kadri, Komarov (A). Sestavy:

M. Jones (Dell) – Dillon, Vlasic, J. Ryan, Braun, DeMelo, Burns – Pavelski (C), J. Thornton (A), Sörensen – Donskoi, Meier, Couture (A) – J. Ward, Hertl, Tierney – Labanc, M. Karlsson, Bødker. Náhradníci:

Rozhodčí: Brian Pochmara, Tom Chmielewski – Mark Shewchyk, Scott Driscoll

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : New York Islanders New York Islanders 6:4 (1:1, 4:1, 1:2) Góly:

08:38 Couturier (Voráček, Giroux)

21:36 M. Raffl (Provorov, Gostisbehere)

22:16 Simmonds (Hägg, Weal)

26:24 Provorov (Patrick, Hägg)

33:56 Konecny (Couturier)

59:48 Provorov (Voráček, Giroux) Góly:

15:37 Clutterbuck (Leddy, D. Seidenberg)

32:26 Clutterbuck (Prince, D. Seidenberg)

46:02 Tavares (Leddy, Barzal)

54:35 Pulock Sestavy:

Elliott (Neuvirth) – Gostisbehere, Provorov, MacDonald, Hägg, Gudas, Manning – Konecny, Couturier, Giroux (C) – Voráček, Filppula (A), M. Raffl – Simmonds (A), Patrick, Weal – Weise, Laughton, Lehterä. Sestavy:

Greiss (Halák) – Leddy, D. Seidenberg, Hickey, Mayfield, Pelech, Pulock – Lee, Tavares (C), Jo. Bailey – Ladd (A), Barzal, Eberle – Prince, B. Nelson, Fritz – Chimera, Cizikas, Clutterbuck (A). Náhradníci:

Rozhodčí: O ́Rourke, Brenk – Nagy, Murray Počet diváků: 19358

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) Góly:

26:50 Skinner

36:53 T. Teräväinen (Aho, Slavin)

49:14 Aho (J. Staal, Pesce)

52:33 Aho (T. Teräväinen, Pesce) Sestavy:

M. Murray (Jarry) – Hunwick, Letang (A), Cole, J. Schultz, Määttä, Oleksiak – Simon, Crosby (C), Sheary – Kessel, Malkin (A), Hörnqvist – Hagelin, Guentzel, Sprong – Kühnhackl, Sheahan, Reaves. Hlavní trenér: Mike Sullivan. Sestavy:

C. Ward (Darling) – Slavin, Pesce, H. Fleury, Faulk (C), Hanifin, T. van Riemsdyk – Aho, J. Staal (A), T. Teräväinen – B. McGinn, D. Ryan, E. Lindholm – Skinner (A), Jooris, Di Giuseppe – Nordström, V. Rask, Williams. Hlavní trenér: Bill Peters. Náhradníci:

Rozhodčí: TJ Luxmore, Brad Watson. Čároví: Brad Kovachik, Shandor Alphonso Počet diváků: 18595

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:1N (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0) s.n.1:0 Góly:

20:20 Pacioretty

65:00 Byron Góly:

21:04 Kučerov (Stamkos, Hedman) Sestavy:

Price (Niemi) – Alzner, Petry, Jo. Benn, Jeřábek, Morrow, Schlemko – Pacioretty (C), Danault, Hudon – Byron, Plekanec (A), Gallagher (A) – Galchenyuk, Drouin, Lehkonen – Deslauriers, J. de La Rose, A. Shaw. Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Hedman, Dotchin, Sergačjov, Strålman, Coburn, Girardi – Naměstnikov, Stamkos (C), Kučerov – Palát (A), B. Point, T. Johnson – Killorn, Gourde, Conacher – Kunitz, Paquette, Callahan (A). Náhradníci:

Rozhodčí: Francois StLaurent, Trevor Hanson – David Brisebois, Greg Devorski Počet diváků: 21 302

Arizona Coyotes : Nashville Predators Nashville Predators 3:2P (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0) Góly:

32:41 Duclair (Martinook)

57:11 Cousins (Demers, Goligoski)

62:19 Fischer (Chychrun, Stepan) Góly:

39:51 Ellis (Hartnell, Sissons)

40:08 C. Smith Sestavy:

Raanta (Wedgewood) – Demers, Ekman-Larsson (A), Goligoski (A), Chychrun, L. Schenn, Connauton – Rieder, Stepan (A), Perlini – Fischer, Domi, Keller – Archibald, Dvorak, Crouse – Duclair, Cousins, Martinook. Sestavy:

Saros (Rinne) – Ellis (A), Josi (C), P. K. Subban, Ekholm, Y. Weber, Jemelin – Arvidsson, Johansen (A), Järnkrok – C. Smith, Turris, Fiala – Sissons, Bonino, Hartnell – Salomäki, Watson, Åberg. Náhradníci:

Rozhodčí: Meier, Hebert – Barton, Sericolo Počet diváků: 13 190

Minnesota Wild Minnesota Wild : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 6:2 (3:0, 3:0, 0:2) Góly:

01:09 Niederreiter (Mikael Granlund, M. Koivu)

02:15 Winnik (Prosser, M. Foligno)

13:53 Niederreiter (Coyle, Spurgeon)

24:02 Niederreiter (Mikael Granlund, M. Koivu)

33:07 M. Koivu (Mikael Granlund, Brodin)

39:15 Coyle (Parise) Góly:

41:54 S. Reinhart

58:59 E. Kane (Scandella, Pominville) Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Spurgeon, Suter (A), Dumba, Brodin, Prosser, Olofsson – Ennis, E. Staal, Zucker (C) – Mikael Granlund, M. Koivu, Niederreiter – Parise (A), Coyle, J. Eriksson Ek – Winnik, Cullen, M. Foligno. Sestavy:

Lehner (41. Ch. Johnson) – Ristolainen, Scandella, Bogosian, McCabe (A), Falk, Beaulieu – S. Reinhart, Eichel, Girgensons (A) – Okposo, R. O'Reilly, E. Kane – Pominville, Rodrigues, B. Pouliot – Nolan, Josefson, Jo. Larsson. Náhradníci:

Rozhodčí: L’Ecuyer, Lee – MacPherson, Gibbs Počet diváků: 19 017

Dallas Stars Dallas Stars : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) Góly:

26:23 Radulov

31:08 B. Ritchie (J. Klingberg)

38:17 Seguin (Radulov)

49:43 Janmark (Hanzal, Radulov) Góly:

19:47 Boyle (Hall, Zajac)

39:33 Hall

55:59 Palmieri (Hischier, A. Greene) Sestavy:

Bishop – J. Klingberg, Lindell, Hamhuis, Pateryn, Johns, Methot – Radulov, Ja. Benn, Seguin – D. Shore, Spezza, Janmark – Roussel, Pitlick, Faksa – Hanzal, Dickinson, B. Ritchie. Sestavy:

Schneider – Butcher, A. Greene, Lovejoy, J. Moore, Santini, Vatanen – Bratt, Hischier, Hall – Palmieri, Zajac, Ma. Johansson – Noesen, Zacha, Wood – Gibbons, Boyle, Coleman. Náhradníci:

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Góly:

32:48 Rantanen (Jost, Girard)

58:25 Nieto (MacKinnon, Rantanen) Góly:

Sestavy:

J. Bernier (Hammond) – Zadorov, E. Johnson, Nemeth, Barberio, Girard, A. Lindholm – Landeskog, MacKinnon, Rantanen – Greer, Kerfoot, Jakupov – Nieto, Söderberg, Comeau – C. Wilson, Jost, G. Bourque. Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – Werenski, S. Jones, Nutivaara, D. Savard, Harrington, J. Johnson – Panarin, Dubois, N. Foligno – Milano, Jenner, J. Anderson – Calvert, Sedlák, Bjorkstrand – Motte, Schroeder, Hännikäinen. Náhradníci:

Rozhodčí: Charron, Lambert – Heyer, Murchison Počet diváků: 13 763

Calgary Flames Calgary Flames : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:3 (0:2, 4:0, 0:1) Góly:

22:34 Ferland (J. Gaudreau, Monahan)

27:30 Brouwer (Giordano, Tkachuk)

34:07 Jankowski

39:15 Monahan (Ferland, J. Gaudreau) Góly:

04:47 Forbort (Kopitar, Pearson)

19:15 Pearson (D. Brown)

58:29 Pearson (Doughty, Muzzin) Sestavy:

M. Smith (Rittich) – D. Hamilton, Giordano (C), Hamonic, Brodie, Stone, Kulak – Ferland, Monahan (A), J. Gaudreau – Tkachuk, Brouwer (A), Backlund – Hathaway, Jankowski, S. Bennett – Mangiapane, Stajan, Lazar. Sestavy:

Quick (Kuemper) – Muzzin, Doughty (A), MacDermid, Martinez, Fantenberg, Forbort – D. Brown (A), Kopitar (C), Pearson – Toffoli, Kempe, Gáborík – Lewis, N. Shore, Clifford – Andreoff, T. Mitchell, J. Jokinen. Náhradníci:

Rozhodčí: McCauley, McIsaac – Knorr, Amell

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 2:1N (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0) s.n.2:1 Góly:

31:58 Russell (McDavid, Lucic)

Nugent-Hopkins Góly:

40:17 Kesler (Silfverberg, Fowler) Sestavy:

Talbot (Brossoit) – Nurse, Russell, Klefbom, A. Larsson, Sekera, Benning – Lucic, McDavid (C), Puljujärvi – Khaira, Draisaitl, R. Strome – Caggiula, Nugent-Hopkins, Cammalleri – Slepyšev, Letestu, Kassian. Sestavy:

Gibson (R. Miller) – H. Lindholm, Manson, Fowler, Bieksa, Beauchemin, Montour – Vermette, Getzlaf (C), Rakell – Cogliano, Kesler, Silfverberg – Wagner, Henrique, Roy – N. Ritchie, D. Grant, L. Shaw. Náhradníci:

Rozhodčí: Rank, Dwyer – Cormier, Berg Počet diváků: 18 347

St. Louis Blues St. Louis Blues : Vegas Golden Knights 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Góly:

09:35 Steen (B. Schenn, Parayko)

45:59 Stastny (Sobotka, Parayko) Góly:

29:23 Haula (Neal, Perron) Sestavy:

C. Hutton (Allen) – Pietrangelo (C), Bouwmeester, Parayko, Edmundson, Bortuzzo, Gunnarsson – T. Thompson, Stastny, Sobotka (A) – Tarasenko, B. Schenn, Upshall – Steen (A), Brodziak, Berglund – Pääjärvi, Barbašev, Jaškin. Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – Schmidt, McNabb (A), Engelland (A), Theodore, C. Miller, Merrill – R. Smith, W. Karlsson, Marchessault – Neal, Haula, Perron (A) – Tuch, Eakin, Leipsic – Carrier, O. Lindberg, Nosek. Náhradníci:

Utkání Boston - Florida bylo kvůli sněhové bouři odloženo.