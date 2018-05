Kvůli psychické únavě odpočíval, teď Holtby slyší: Jsi páteří klubu

Stanley Cup do Česka Již teď je jasné, že po dvouleté odmlce zavítá Stanley Cup do Česka. Za Vegas může s Pohárem přijet Tomáš Nosek, za Tampu Ondřej Palát a Andrej Šustr a za Washington Jakub Vrána, Michal Kempný a Jakub Jeřábek. Všichni zmiňovaní Češi splnili podmínku pro vyrytí vlastního jména na Stanley Cup. Buď se objevili minimálně v 41 utkáních základní části, nebo alespoň jednou v play off.