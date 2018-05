Hokejový obránce Kempný je tvrďák, který se učí: Nebuď zbrklý!

V Chicagu, které vyklízelo pozice a on mnohdy jeho duely sledoval jen coby divák, si ho v závěru přestupového období vyhlédl Washington. A byl to tuze výhodný kšeft! Capitals hravě proklouzli do play off, z něhož vyšoupli už tři vyzyvatele, a v noci na úterý SEČ rozehráli finálovou sérii proti senzaci z Las Vegas. „Sezona se nevyvíjela podle představ, ale teď mám šanci bojovat o nejslavnější trofej. Co víc si můžu přát?“ žasne Kempný.

Snad jen výsledek úvodní partie, kterou Washington v noci na úterý prohrál 4:6. Jinak si hodonínský rodák vskutku nemůže stěžovat. V zámoří donedávna přehlížený bek patří ke stěžejním postavám Capitals, pravidelně nastupuje v prvním obranném páru.

Takovou roli v bojích o Stanley Cup český zadák už dlouho neměl. „Jsem velkou součástí týmu, zvedl se mi čas na ledě, hraju proti top lajnám. Je to něco jiného, než co jsem rok a půl zažíval v Chicagu,“ srovnává washingtonský pilíř s Blackhawks, kteří ho předloni coby pětadvacetiletého nováčka přivedli do NHL.

Někdejší opora extraligové Komety či ruského Omsku byl Chicagu za příležitost na nejvyhlášenějších ledových jevištích vděčný, hůř ale přivykal, že se hra netočí kolem něj. Nebo že dokonce vysedává na tribuně. Až Washington a jeho kouč Barry Trotz to změnil.

„Měl jsem problémy, že jsem nějaké situace řešil trošku zbrkle. Člověk si odvykne, když se nedostává do šancí,“ přiznává Kempný. „Když jsme jeli třeba dva na jednoho, věděl jsem, že jsem to mohl vyřešit jinak. Třeba před třemi roky bych vzal puk, pověsil to a byl by klid. Teď se do toho snažím vracet.“

Image drsňáka

I proto se Kempnému nesypou body, jak býval zvyklý – celkem jich ve 42 duelech za nový tým nasbíral šest. Ve Washingtonu si však cení jeho spolehlivosti. Snad poprvé v kariéře je v obranné dvojici tím, kdo častěji zařazuje zpátečku. „Johny Carlson je hodně ofenzivní, takže se doplňujeme,“ říká o parťákovi.

Český vousáč pracuje na nové image – na roli defenzivního tvrďáka. „Když nastupuju proti nejlepším hráčům, člověk si chce nějak zjednat respekt,“ líčí. „Možná před rokem vůbec nikdo neznal moje jméno a teď se to třeba začíná obracet. I tohle je pro mě důležité.“

Objevit balanc mezi tvrdostí a surovostí v nejvypjatějších chvílích sezony, to je kumšt i pro protřelé hokejové válečníky. Kempný v předchozí sérii s Tampou na sebe upozornil nevybíravým krosčekem, za který vyfasoval flastr 2 500 dolarů. „Kdo mě zná, ví, že nejsem špinavý hráč, který by někomu chtěl ublížit,“ dušuje se.

„Neříkám, že to nebyly tvrdé zákroky, ten krosček do obličeje obzvlášť, ale nebudu se na nic vymlouvat. Hrajeme play off. Stalo se.“

Nyní Kempný spíš dumá, jak obrátit sérii s Golden Knights. „Je na dosah něco velkého, málokdo se dostane tak blízko,“ tuší bek, jemuž po sezoně vyprší v NHL kontrakt.

Po životním play off by neměl mít o nabídky nouzi. Tím spíš, když v Kempného životopise může zasvítit: 2018 – vítěz Stanley Cupu.