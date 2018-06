Washington oslavil první Stanley Cup pro hokejisty Capitals

Užívali si ji mimo jiné ze střechy otevřeného autobusu, který uzavíral kolonu 47 vozů, včetně hasičských. Na střeše stál právě kapitán Ovečkin s vytouženým pohárem, který od jeho zisku pustil z ruky jen v několika málo případech, dokonce s ním spal v těsném objetí v letadle i následně doma v posteli.

Kolonu doprovázely mažoretky a různá hudební seskupení. Fanoušci byli úplně všude, ozývalo se tradiční „Let’s go Caps!“ a oslava pod jasně modrou oblohou jako kdyby neměla nikdy skončit.

Mezi desetitisíci lidí byla i šedesátiletá Glenda Kammanová. Se synem Jason Levickem sice nesehnali lístky na finálová utkání a rozhodující chvíle sledovali doma, ale úterý jim vše vynahradilo.

„Strašně jsme u toho ječeli, šíleli a objímali se. Na něco takového jsme dlouho čekali. Tohle je prostě úžasné. Naprosto úžasné, bere to dech,“ prohlásila Kammanová, která si na důkaz sounáležitosti s týmem nechala obarvit vlasy na červeno.

Poté co minul kromě jiného Lincolnův památník a Washingtonův monument, nastoupil úspěšný tým v parku National Mall na přichystané pódium, jež bylo vyhrazené těm nejlepším. Nad hlavami členů týmu se skvěl obří nápis World Champions.

„Miluju tyhle kluky. Stejně jako v komunitě Washingtonu je i náš tým složený z Američanů, Kanaďanů, Švédů, Rusů, Dánů, Čechů, Australanů... Shrnu to celé do pár slov - měli jsme sen. A ten se nám podařilo proměnit ve skutečnost,“ prohlásil s monumentální budovou Kapitolu za zády kouč Barry Trotz, mezi jehož svěřence patřili i čeští beci Michal Kempný s Jakubem Jeřábkem a útočník Jakub Vrána.

Brankář Braden Holtby patří mezi největší oblíbence fanoušků, ale svým proslovem nechtěl zdržovat. „Já to zkrátím. Protože já se upřímně fakt těším na to, co nám řekne ‚Ovie‘,“ prohlásil Holtby a dobře vytušil, že lidé už jsou natěšení na zlatý hřeb programu.

A „Ovie“ nezklamal. Nejprve naoko mírnil bouřlivý aplaus a vyvolávání svého jména, aby se následně zeptal: „Co se tady děje? Všichni jsme čekali, že tohle bude bláznové, ale tohle je vážně naprostá senzace, fakt šílenost,“ prohlásil Ovečkin a těžko skrýval překvapení, kolik lidí přišlo pozdravit své miláčky.

„A jak tady říkal T.J. Oshie... Back-to-back! Jsme vítězové Stanley Cupu,“ hulákal do mikrofonu Ovečkin a naznačil tak jasný cíl pro příští sezonu v podobě úspěšné obhajoby.

Hokejisté Capitals získali Stanley Cup ve čtvrtek díky výhře v Las Vegas. Jde o první velkou trofej pro klub z hlavního města USA od roku 1992, kdy Redskins vyhráli ligu amerického fotbalu NFL.