Stanley Cup se po letech vrátí do Česka. Kdo slavnou trofej přiveze?

Nejblíže k zisku Stanleyova poháru má v tuto chvíli Tomáš Nosek.

Hbitý útočník v neděli asistoval u vítězného gólu Ryana Reavese a pomohl nasměrovat Vegas do finále play off zámořské soutěže.

„Nečekal jsem že proti Winnipegu vyhrajeme čtyřikrát za sebou, ale šli jsme si za tím a bojovali jako tým,“ těšilo Noska. „Dál jsme postoupili zaslouženě,“ tvrdil dříč ze čtvrté formace.

Tomáš Nosek (vlevo) z Vegas

Může se stát už 27. českým vítězem stříbrné trofeje, na níž má vyryté jméno Jaromír Jágr, Dominik Hašek nebo Patrik Eliáš. Pardubický odchovanec splňuje i přísnou podmínku - za Vegas odehrál v základní části alespoň 41 zápasů (67).

To samé nelze říct o Tomáši Hykovi. Exboleslavský forvard by se dostal mezi vyvolené, jejichž jména zdobí masivní podstavec Stanley Cupu, jen pokud by nastoupil ve finále play off.

Washingtonský obránce Michal Kempný (v popředí).

V základní části si známý rychlík totiž za Vegas připsal jen deset startů. Většinou hrál jen na farmě, díky čemuž ostatně mohl před pár týdny posílit reprezentační mužstvo na světovém šampionátu.

Kdo se postaví proti Noskovi a Vegas, senzačnímu nováčkovi, který vyvrací veškeré předsezonní prognózy?

Soupeřem „zázračného“ týmu bude vítěz středečního zápasu mezi Washingtonem a Tampou. V obou klubech hrají Češi, někteří navrch mají zásadní roli.

Rozradovaný Jakub Vrána se chystá skočit do náruče Alexandra Ovečkina.

Stačí se podívat na Michala Kempného. Do Washingtonu přicházel bývalý brněnský bek s vizitkou častého zdravého náhradníka. Chicago Kempného leckdy nestavělo a Kempný stagnoval.

Nyní hraje k 18 minutám na zápas a nastupuje v prvním obranném páru Washingtonu. „Pokaždé si odvede svou práci. Je užitečný,“ chválí ho kouč Barry Trotz.

Aby se Kempný dostal na Stanley Cup, potřebuje triumf Washingtonu a start ve finále. Stejně je na tom i Jakub Jeřábek.

Ondřej Palát z Tampy Bay oslavuje svoji trefu.

Jenže obránce, jehož si český fanoušek pamatuje díky povedeným útočným výpadům v dresu Plzně, momentálně jen trénuje. Vysedává na tribuně, možná během třetin šlape na rotopedu, jako to dělával Kempný. Do washingtonské sestavy se naposledy vešel 15. dubna.

Trotz naopak rád sází na Jakuba Vránu. Střízlík s báječnou střelou zápěstím dokáže oživit jakoukoliv útočnou řadu, hodně se ukázal během třízápasové suspendace „drsňáka“ Toma Wilsona.

Vrána splňuje první podmínku pro vyrytí jména na nablýskaný pohár - v základní části totiž chyběl jen devětkrát a stanovil si osobní rekord v počtu odehraných zápasů - 73.

Český obránce Andrej Šustr (uprostřed) se raduje se svými spoluhráči

Splněno mají i Ondřej Palát s Andrejem Šustrem, dva krajánci, kteří se snaží do finále play off NHL dotáhnout Tampu Bay.

Palát jako jeden ze strážců ruského kanonýra Alexe Ovečkina a zároveň schopný střelec. „Strašně mě to baví. Dostanete úkol a musíte ho splnit,“ říká Palát.

Šustr v roli pozorovatele. Statný zadák nehraje, nevejde se do tuze našlapané defenzívy Tampa Bay.

Křepčení se Stanley Cupem v rodné Plzni by ovšem muži, který se do NHL proklestil přes univerzitní hokej, jistě týdny strávené mimo sestavu vynahradilo.