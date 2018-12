Nylander se bál výměny z Toronta. Tak Švéda veřejně ujistili, že zůstane

Jak to podle vyjádření obou stran vypadá, obava Nylandera, že podepíše smlouvu, jen aby se ho později zbavili, hrála důležitou roli ve vyjednávání.

„Vedli jsme s Williamem diskuse na toto téma několikrát. Bál se, že ho podepíšeme a vyměníme. Já jsem ho opakovaně ujišťoval, že to není naším cílem,“ prozradil Dubas zámořským novinářům.



„Mnohokrát mi Kyle (Dubas) řekl, že dokud bude on v Torontu, nevymění mě,“ neskrýval úlevu Nylander.



Jde o málo vídanou situaci, slibovat někomu veřejně jistoty v hokeji. Vždyť hokejisté po výměnách neustále opakují, že NHL je byznys. Co když se Dubas v budoucnu dostane do situace, kdy Nylandera bude chtít vyměnit? Protože to pro něj bude výhodné, ba nevyhnutelné?

Vždyť po sezoně končí smlouvy hvězdným mladíkům - Auston Matthews, Mitchell Marner i Kasperi Kapanen budou chtít své peníze. Jak se pak Dubas zachová? Rezignuje na své místo, aby se jeho následovník mohl Nylandera zbavit místo něj? Nebo si Nylandera ponechá, byť to pro něj bude méně výhodné a za cenu obětí?

„My ale nechceme vyměnit ani jednoho z nich,“ ujišťuje Dubas.



22letý Nylander podepsal minulou sobotu jen pár minut před konečným termínem smlouvu na šest let za 41,4 milionu dolarů. Kdyby se tak nestalo, v NHL by si současnou sezonu už nezahrál.

Nasazení Nylandera asi nebylo fér

V noci ze čtvrtka na pátek Nylander přece jen nastoupil. V prohraném zápase s Detroitem 4:5 po prodloužení odehrál 12 minut. Výkon Švéda podle očekávání nebyl nijak oslnivý. Kvůli poruše autobusu nestihl ani jeden společný trénink s týmem.

„Asi to nebylo fér. Ani jsme mu neumožnili vjet s bruslemi na led. Prostě jsme ho chtěli v sestavě. Zmeškal spoustu hokeje, bude to pro něj těžké a bude muset makat navíc,“ uznal trenér Mike Babcock.



„Cítil jsem se v pohodě. Samozřejmě to bylo jiné než samotný trénink. Na první zápas to nebylo špatné,“ řekl sám Nylander.