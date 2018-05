Hrdost fanoušků Winnipegu. Po 30 letech cítí šanci, tak vyšli do ulic

Prakticky každý fanoušek přišel na první utkání mezi domácím Winnipegem a Vegas v bílém oblečení. Na stadionu Bell MTS Place řvalo přes 15 tisíc lidí, na ulicích okolo se podle oficiální stránky nhl.com i místního listu Winnipeg Free Press mačkalo kolem dalších 25 tisíc.

Hrdě, v bílých dresech, tričkách, kšiltovkách i s pomalovanými obličeji. Jets hnalo doslova bílé moře.

Našlo se v něm i několik originálních transparentů jako „Loss Vegas“ (odkazující k anglickému slovu lose, tedy prohrát) nebo Win-Nipeg (zdůrazňující část slova win, tedy vyhrát).

„Jsou neuvěřitelní. Museli jste si to sami užít, ne? Bylo to boží, naši fanoušci jsou tak hlasití... Pomohli nám, hodně na nich záleží,“ neskrýval před novináři nadšení gólman Connor Hellebuyck.

„Dav nás svou energií živil,“ souhlasil útočník Mathieu Perreault. „Nedokážu to vlastně vysvětlit, cítím to uvnitř, prostě mě to nakoplo.“

Winnipeg oživil tradici zvanou „Whiteout“, jejíž historie začala v roce 1987, kdy chtěli tehdejší fanoušci Jets, celí v bílém, ukázat soupeři z Calgary, jak moc hrdí na svůj tým jsou.

Play off 1987, Winnipeg proti Calgary:

Tehdy v prvním kole uspěli, ale trvalo desítky let, než se mohla minulost opakovat.



Až během letošního play off začal klub pořádat venkovní akce v rámci „Whiteout“, kam mohli lidé za deset dolarů přijít a sledovat zápasy na velkých obrazovkách. Samozřejmě podle nepsaného pravidla museli přijít v bílém, navíc při vstupu dostali bílý ručník s nápisem „My jsme Winnipeg“.

Podle klubu během série s Nashvillem na venkovní akce přišlo 23 tisíc, přitom jen na sobotní zápas proti Vegas policejní složky napočítali přes 25 tisíc.

„Viděl jsem fotky z venku, přijde mi to nereálné. Ukazují nadšení a podporu, lidi stojí společně v ulicích v obrovském davu. Vždy jsem si přál tohle zažít. Moc si toho vážíme, věřte mi,“ povídal Bryan Little, který strávil celých jedenáct let kariéry v klubu Jets/dřívějších Trashers. Tento rok poprvé zažil pocity z vyhrané série.

„Ztratili tu svůj tým,“ odkazoval Little k roku 1996, kdy se tehdejší Jets stěhovali do Phoenixu. „A nevěděli, jestli tady ještě někdy v životě uvidí NHL.“

Řádění fanoušků odnesl nejvíce Marc-André Fleury. Gólman Vegas se stal terčem vcelku pochopitelně, během play off se z něj stal doslova fantom s úspěšností zákroků 95 procent. Jestli Winnipeg chce uspět, musí porazit především Fleuryho.

Masové pokřikování fandů Winnipegu na Fleuryho:

A když to nepůjde jinak, hokejisté Winnipegu mají dostatečné rozměry pro to, aby Vegas převálcovali silou. V takovém případě nastupuje na scénu obránce Dustin Byfuglien, jediný hráč Jets, který vyhrál Stanley Cup (v roce 2010 s Chicagem).

„Chuť play off mu moc chyběla. Teď si to užívá. Moc to chtěl, ví, že play off není samozřejmost,“ popisuje Byfugliena spoluhráč Paul Stastny.

Alex Tuch v první utkání zkusil pozornost Byfugliena na vlastní kůži. Zjistil, že si vybral příliš těžké sousto.

Srážka Tucha a Byfugliena:

Winnipeg je jediným kanadským zástupcem v play off. Ačkoliv po celé zemi nemá takovou podporu jako Montreal nebo Toronto, tamní fanoušci by si úspěch moc přáli. A udělají pro to, co bude v jejich silách. Stejně tak hokejisté Jets.

Sestřih prvního duelu Winnipeg vs. Vegas: