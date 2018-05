MS V HOKEJI

„Velice si vážím toho, že jsem se dostal mezi kandidáty na post hlavního kouče národního týmu. Zůstávám ale s rodinou, neplánuji tuto nabídku přijmout,“ řekl Zábranský v rozhovoru pro klubový web.

Hlavním důvodem je pracovní vytíženost v klubu a také rodina.

„Mám tři děti. Liborek se jako správný puberťák o sebe postará sám, Terezka s Kometou mě potřebují. Strašně si vážím šéfa svazu Tomáše Krále, koneckonců i kvůli němu jsem před dvěma lety přijal místo ve výkonném výboru ČSHL. Na toto téma jsme spolu mluvili často, dokonce i v průběhu finálové série. Není potřeba nic natahovat a hledat v tom vědu. Mám strašnou spoustu rozdělané práce v klubu, nechtěl bych, abychom se v tom dále pitvali.“



Zábranský byl hlavním favoritem na post nového reprezentačního kouče poté, co nabídku vést národní tým odmítl plzeňský šéf Martin Straka. Svaz chtěl přitom oba úspěšné muže na střídačce spojit.

Jsou tyto plány zbořeny definitivně? V případě Zábranského stoprocentně, u Straky to tak jisté není, protože oznámil, že v nadcházející sezoně už nepovede Plzeň, tím pádem se mu trochu uvolní ruce. On sám ostatně v rozhovoru pro Sport reprezentaci nevyloučil.

„Nezlobte se, zatím se k tomu nebudu vyjadřovat. Je to záležitost svazu. Jestli by mě práce u nároďáku lákala? Pro každého by to byla obrovská čest. Ale jak říkám, nechci to komentovat, zatím jsou to spekulace.“

Strakovo váhání se dá vyložit několika způsoby, i zde však hraje hlavní roli jeho pracovní vytíženost v klubu, kde je stále majitelem a generálním manažerem. Vypadá to, že pokud by Straka práci u národního týmu přijal, bude chtít mít k ruce rovnocenného a zkušeného parťáka.

Tím by mohl být například Vladimír Růžička, s nímž ho pojí přátelství. I jeho jméno se v souvislosti s reprezentací přetřásá. Anebo Filip Pešán z Liberce. Oba dva jsou mimochodem dalšími kandidáty v pořadí, i oni však mají dost práce ve svých klubech, kde zastávají pozice sportovních manažerů.

Smůlou svazu je, že není k dispozici odpovídající trenér, který by nikde nebyl smluvně vázaný. V médiích se spekulovalo snad jen o Zdeňku Venerovi, jenž se rozhodl ukončit angažmá v Olomouci, ten však prozatím mezi žhavé kandidáty nepatří.

Další možností by mohl být Jakub Petr, jenž však ve Vítkovicích dělá kromě trenéra i generálního manažera, případně Václav Sýkora, který skončil v Hradci Králové.

Fanouškům se jako nejvhodnější varianta jeví Pešán, jenž v posledních letech sbírá úspěchy. Jenže po krátké misi u dvacítky si postěžoval, jak ho dvojí práce vyčerpávala. U áčka by jí měl přece jen daleko víc, navíc v Liberci prodloužil smlouvu.

Růžička se k reprezentaci zase nežene kvůli tomu, že by mu byla znovu předkládána kauza Palaščák, pro mnohé je to navíc krok zpět, jelikož na pozici opakovaně působil.

Jednání budou nyní pokračovat se sílící intenzitou, nástupce Josefa Jandače by měl být znám nejpozději v červnu. Svaz prozatím ústy mluvčího Zdeňka Zikmunda zopakoval: „Potvrzuji, že jsme jednali s Liborem Zábranským a respektujeme jeho rozhodnutí. Máme seznam kandidátů, nyní jednáme s dalším v pořadí. Jména však až do dohody zveřejňovat nebudeme.“

