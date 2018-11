NHL vyřešila hromadnou žalobu šalamounsky. Zaplatí málo a má klid

Tak jako ve fotbalové NFL, která musí bývalým hráčům zaplatit dokonce 1,5 miliardy.

Majitele jednotlivých klubů v NHL tato kauza strašila – i tam se ozvala skupina hráčů, kteří kvůli opakovaným nárazům do hlavy trpěli chronickou traumatickou encefalopatií (CTE), které se říká také boxerská demence.

Ta vede k zániku mozkových buněk, depresi, agresi a demenci. Jejími typickými projevy jsou zpomalení a zadrhávání v řeči, výpadky paměti, neschopnost plánovat dlouhodobě dopředu, soustředit se a logicky uvažovat. Dalšími negativy jsou problémy se spaním, úzkostné stavy, paranoia a úporné bolesti hlavy.

Bettman a spol. velkou hrozbu nepodceňovali, dobře věděli, že mohlo jít o největší proces v novodobé historii soutěže, a dokázali se s hráči dohodnout na mimosoudním vyrovnání. Ba co víc: součástí dohody je, že NHL neuznává jakoukoli zodpovědnost na nároky hráčů, kteří zároveň souhlasí s tím, že je spravedlivá.

„V přepočtu to dělá 22 tisíc dolarů na osobu, a to je málo,“ kritizuje dohodu Reed Larson, bývalý obránce Detroitu, který byl mezi prvními, kdo NHL žalovali.

Právní zástupci hráčů však věděli, že nemají v případném soudním sporu moc velkou šanci na úspěch, protože vedení NHL nemohlo mít v minulosti k dispozici vědecké údaje, které by prokazovaly souvislost mezi otřesy mozků a CTE.

Liga navíc v posledních letech až úzkostlivě předchází jakékoli podobné žalobě:

– zpřísnila pravidla, a tak ze hry téměř vymizely bitky (a bitkaři),

– hráči už nesmí dohrávat souboje jako v minulosti a když, tak dostanou tvrdé (klidně) dvacetizápasové tresty,

– každý zákrok se i díky moderní technice zkoumá dopodrobna, a tak si nikdo nemůže dovolit úlet,

– mnozí hokejisté včetně českého obránce Radko Gudase byli nuceni radikálně změnit svůj styl,

– kluby problematice věnují výraznou pozornost a zavedly například speciální testy mozku, které musí hráči absolvovat před každou sezonou,

– hokejisté musí také po každé ráně do hlavy odejít do kabiny, kde se podrobí vyšetření a srovnávacímu testu. Když výsledky neodpovídají těm předsezonním, nemohou hrát. To vše je dostatečné alibi pro NHL, takže hráči nemají do budoucna šanci s podobnou žalobou uspět u soudu.

Proto je současná dohoda de facto vítězstvím ligy – nevznikl žádný precedens, o který by se dalo v budoucnosti opřít.

Je to další z řady úspěchů komisionáře Bettmana, vystudovaného právníka, který prokázal své mimořádné schopnosti už při několika vyjednáváních o kolektivní smlouvě s hráčskými odbory (její podmínky byly vždy výhodnější pro majitele klubů) a hlavně celou ligu během svého působení posunul úplně na jinou úroveň. Jen pro představu: před jeho příchodem v roce 1993 se v NHL protočilo 400 milionů dolarů ročně, dnes jsou to víc než čtyři miliardy.

To je argument, který přebije všechny ostatní. I proto mu majitelé klubů neváhají platit ročně přes 10 milionů dolarů. Vyplatí se jim to. Jeden posun v kauze otřesů mozků však nastal, byť si bývalí hokejisté nevydobyli takové peníze jako kolegové z NFL: alespoň zajistili bezpečnost pro své nástupce. „To je něco, na co NHL dlouho nechtěla přistoupit,“ tvrdí jejich právní zástupce Charles Zimmerman.

Poměrně pozitivně hodnotí posun i hvězdný Sidney Crosby. Ten sice nebyl mezi žalobci, ale je asi nejznámějším hokejistou, jenž v moderní éře opakovaně trpěl otřesy mozků. „Teď už jsme chráněnější a máme mnohem víc informací než v minulosti, ale i od doby, kdy jsem první otřes mozku utrpěl já.“