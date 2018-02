Kladno vyhrálo na Slavii v prodloužení, Jágr v Edenu nebodoval

Jágra den před 46. narozeninami přivítal na ledové ploše aplaus čtyř tisícovek diváků v beznadějně vyprodaném hledišti stadionu v Edenu. Na pravém křídle prvního útoku dřel, vypomáhal i v obraně a při nepříznivém vývoji se snažil čím dále více protlačit do koncovky.

Celkem si Jágr připsal tři střely na branku, jeho přítomnost na ledě byla pokaždé znát, prosadit se ale nedokázal. Teprve jednadvacetiletý brankář Slavie Dominik Frodl - podle statistik jeden z nejlepších gólmanů soutěže - byl proti. Zásadní minisouboje s legendou vyhrál 2:0.

Jágr měl velkou příležitost hned v úvodu, jenže Frodl se slavného jména nezalekl. Ve 35. minutě pak olympijský vítěz z Nagana předvedl své umění. Protáhl se do zakončení, pohrál si i s Frodlem, ale při pokusu o zakončení mu kotouč v obrovské příležitosti sklouzl z hole.

„To se stává. Můj mozek už je rychlejší než ruce,“ pousmál se Jágr u připomínky obrovské příležitosti.

Místo, aby slavil vyrovnání na 1:1 a svou první branku od odchodu z Calgary, jen párkrát od plic zklamaně zaklel. Náladu mu zlepšili spoluhráči, především autor dvou branek Petr Hořava, který se postaral o obrat, když trefil v čase 61:07 šťastně výhru v prodloužení. „Byl to ‚náhoďák‘, prostě klika,“ nezastíral zkušený dvaatřicetiletý bek.

Rytíři od ofenzivní pětibrankové smršti ve třetí třetině duelu s Benátkami nad Jizerou vstřelili v každém dalším utkání v základní hrací době s Jágrem v sestavě pouze jedinou branku.

„Myslím, že jsme dnes hráli líp než poslední dva zápasy. Docela určitě. Ale je pravda, že máme problémy dávat góly a hrozně se na ně nadřeme. Dnes to tam padlo víceméně se štěstím. Na druhou stranu - takové bude play off. A my se na to musíme připravit,“ prohlásil Jágr.

S jeho hodnocením zápasu souhlasil i Hořava. „Něco jsme si řekli a nastavili a docela jsme to i plnili. Je vidět, že to funguje, musíme to akorát dodržovat. O to víc, jak se na nás soupeři vždy vyhecují, to je dobře patrné,“ poznamenal Hořava.

Věří, že Jágrův vliv na tým bude čím dál větší. „Jarda je furt stejný. Všichni to víme, je to pan hráč, který toho hodně dokázal. A jeho přítomnost v kabině hrozně pomáhá, i když třeba zase tolik nemluví a jen občas něco řekne. Když k tomu ale dojde, všichni to berou,“ řekl Hořava.

Možná o to více promlouvá Jágr ke spoluhráčům během utkání. „Mladí se od něho furt učí. A hlavně víc pracují, protože vidí, že frajer, jemuž je nechci říct padesát, tak na sobě pořád maká, zatímco dvacetiletý kluk se válí v kabině. Myslím, že mladé kluky to donutilo na sobě také dělat, což je super,“ uvedl Hořava, syn hlavního kouče Rytířů.

České Budějovice se vrátily do čela

Hokejisté Českých Budějovic porazili doma Ústí nad Labem 8:5 a posunuli se do čela tabulky o bod před Karlovy Vary, které podlehly na ledě Havířova 2:3 v prodloužení.

Jihočeši se hned po jednom kole vrátili do čela. Motor potvrdil pozici suverénně nejlepšího celku na domácím ledě, a přestože s Ústím prohrával a pak ztratil vedení 3:1, tak mezi 32. a 35. minutou třemi góly zlomil odpor Slovanu.

Dvěma góly a jednou asistencí se podílel na vítězství Českých Budějovic Michal Bárta a po třech přihrávkách si připsali Petr Vampola a Peter Galamboš.

Karlovým Varům pomohly v Havířově dvě branky Ondřeje Beránka jen k zisku bodu. Na konci úvodního dějství otevřel Beránek skóre utkání a v závěru druhé části odpověděl na trefy Romana Ráce a Jakuba Kotaly vyrovnáním na 2:2. V čase 62:44 zápas rozhodl Radek Havel.

Svou šanci na play-off posílil Vsetín, který zvítězil na hřišti poslední Kadaně 5:2 a přiblížil se osmé Třebíči na rozdíl tří bodů. Naději živí i desátý Frýdek-Místek, který po výhře nad Benátkami nad Jizerou zaostává za osmičkou o šest bodů

HC Slavia Praha : Rytíři Kladno 1:2P (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1) Góly:

07:46 Z. Doležal (Račuk, Zigo) Góly:

55:21 P. Hořava (J. Strnad, Svedlund)

61:07 P. Hořava (R. Přikryl) Sestavy:

Frodl (Polívka) – J. Drtina (A), J. Novák (C), Barák, J. Holý, Kasík, A. Růžička, Ryzák – Zigo, Račuk, Z. Doležal – M. Kadlec, Šagát, Šmerha – Endál, Šafránek, L. Krejčík – Kubica, Nedvídek, M. Ondráček. Sestavy:

Cikánek (Kopřiva) – F. Matula, Štindl, Kehar, Lenďák, Svedlund, P. Hořava (A) – Zikmund, Machač, Jágr – J. Strnad, R. Přikryl, M. Hořava – J. Kloz, Kurjanov, D. Tůma (C) – Redlich, T. Kaut, Pekr – Kubík. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Barek, Wagner – Hejl, Podrazil Počet diváků: 4000

ČEZ Motor České Budějovice : HC Slovan Ústí nad Labem 8:5 (3:1, 3:2, 2:2) Góly:

10:34 Rob (Galamboš, Pajič)

13:55 Dostálek (M. Bárta, Vráblík)

19:12 Rob (J. Mikyska, Jonák)

31:12 M. Bárta (Martin Novák, Galamboš)

32:39 Čermák (Vampola)

35:14 M. Bárta (Galamboš)

46:01 Kutlák (Nedorost, J. Mikyska)

47:42 Nedorost (Vampola, Kutlák) Góly:

00:21 Smolka (Roubík)

21:42 Gengel (Davídek, Bernad)

24:35 Weinhold (Roubík)

41:06 Pšenička (Bernad, Krliš)

54:34 Severa (Smolka, Roubík) Sestavy:

Gába (Bláha) – Kutlák (C), Pýcha, Kučný, Vráblík, F. Novák (A), Fillman, Kachyňa – Nejezchleb, Pajič, Nedorost (A) – Dostálek, Vampola, Čermák – J. Mikyska, Rob, Jonák – M. Bárta, Galamboš, Martin Novák. Sestavy:

Soukup (Volke) – Weinhold, M. Vágner (C), Bernad, Vl. Brož, M. Zdvořáček, Vaněk, Macek – Smolka, Roubík (A), Severa – Davídek, L. Volf, Gengel (A) – Krliš, Pšenička, Navarra – T. Jandus, Najman, Markulinec. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Doležal, Kopeček – Krátký, Ševic Počet diváků: 5114

AZ RESIDOMO Havířov : HC Energie Karlovy Vary 3:2P (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0) Góly:

21:13 Rác (R. Havel)

34:59 Tomi (Kotala)

62:44 R. Havel (M. Kalus) Góly:

19:59 O. Beránek (Gríger)

39:42 O. Beránek (Vrdlovec) Sestavy:

Martin Růžička (Matoušek) – Staněk, Krisl (C), Dudek, Luža, Dujsík, R. Havel, Drtil – Sikora (A), Maruna (A), M. Kalus – Gřeš, Rác, Kotala – Tomi, Hudeček, Kurovský – L. Bednář, Pořízek, Fronk. Sestavy:

Závorka (Kašpar) – Plutnar (A), T. Kvapil, Šenkeřík, Šafář, J. Tomeček, Krejčí, Vodička – Stloukal (C), Kverka (A), Kohout – O. Beránek, Vrdlovec, Gríger – Šik, Tuominen, Gorčík – T. Rohan, M. Zadražil, Osmík. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Přikryl, Fiala – Bryška, Novák Počet diváků: 1974

LHK Jestřábi Prostějov : SK Horácká Slavia Třebíč 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Góly:

13:09 Divíšek (Nouza, M. Drtina)

23:58 Havlík (Nouza)

47:45 Starý (Divíšek)

52:38 Fiala (Prokeš, Ščotka) Góly:

21:56 Paták (T. Havránek, Jan Wasserbauer) Sestavy:

Neužil (Groh) – M. Drtina, Mikliš, Ščotka, Havlík, Rašner, Žovinec – Starý, Divíšek (A), Nouza (A) – L. Luňák, Venkrbec (C), Cetkovský – Dvořáček, Z. Král, Rudovský – Fiala, V. Meidl, Prokeš – Zabloudil. Sestavy:

Vejmelka (Do. Svoboda) – L. Vágner, Furch, Čejka, Kaláb (A), Půža, Hort, Jiří Wasserbauer – R. Erat (A), Dolníček (C), L. Horký – Vodný, Kusko, Kristl – T. Havránek, Jan Wasserbauer, Paták – Malec, Süss, Ferda. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Čech, Skopal – Reich, Měkýš Počet diváků: 1461

HC Frýdek-Místek : HC Benátky nad Jizerou 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) Góly:

22:26 Kofroň (L. Kovář, Kuťák)

31:50 Kofroň (Przybyla)

38:16 Štumpf (Pechanec, Klimša)

55:11 Štumpf (Matyáš, Pechanec) Góly:

28:17 Bittner (Maier, Psota) Sestavy:

Strmeň (L. Daneček) – L. Kovář, Matyáš, Zahradníček (A), Bartko, Piegl, Foltýn, Hrachovský – J. Kalus, Mikulík (C), Bajtek – Štumpf, Pechanec, Klimša (A) – Poruba, Kuťák, Kofroň – Peterek, Przybyla, Franek. Sestavy:

Žajdlík (Stejskal) – Husa, T. Hanousek, Maier (A), Mirochnikov – Psota, Bittner (C), Šír – Bělohorský, R. Veselý, Burda – Nezbeda, Wiencek. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Dědek, Obadal– Poruba, Adamec Počet diváků: 978

SK Trhači Kadaň : VHK ROBE Vsetín 2:5 (0:4, 1:0, 1:1) Góly:

37:56 Tůma (Chrpa, Havlíček)

59:01 Kůs (Hejcman) Góly:

02:30 Markovič (Březina, Janáček)

04:01 Vávra (Kucharczyk)

11:24 P. Beránek (Protasenja, Kucharczyk)

15:59 Markovič

59:12 Šilhavý (Pokorný, Janáček) Sestavy:

Běhula (Danylec) – Novák, Trefný (C), Kadeřávek, Blaha, Šefl, Hlaváček – Chlán, Hejcman (A), Kůs (A) – Tůma, Havlíček, Chrpa – Dufek, Rindoš, Krejčiřík – Bláha, Polák, Rezek. Sestavy:

J. Pavelka (Šurý) – Dundáček, D. Krenželok, Slováček, Ostrčil, Janáček, Holomek – Illéš, Podešva, Vávra – Protasenja, Kucharczyk (A), P. Beránek – Markovič (C), Kopta, Březina – Vítek, Šilhavý, Pokorný. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Kostourek, Valenta – Malý, Šmán