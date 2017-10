Plekanec, Hanzal a Nosek se zapsali mezi střelce, Voráček asistoval

Diváci na úterním zápase finalistů posledního Stanley Cupu Nashvillu s hosty z Philadelphie se rozhodně nenudili. V úvodu si Predators vypracovali tříbrankový náskok. Na přelomu druhé a třetí třetiny však dominovali Flyers, kteří sérií pěti branek vývoj otočili na svou stranu. Mimo jiné se v přesilových hrách hned dvakrát prosadil Fin Valtteri Filppula, kterému pokaždé asistoval Jakub Voráček (18:41, 0+2, -2, 5 střel).

Ryšavý útočník se tak zlepšil na šest bodů, vše za asistence a v daném ohledu je tak na sdílené druhé pozici v celé lize za autorem osmi přihrávek Jevgenijem Kuzněcovem z Washingtonu, po dosavadních čtyřech startech a přeskočil obránce Jana Ruttu z Chicaga (4 body, 2+2) na průběžné první příčce v produktivitě Čechů v NHL.

V sestavě Philadelphie nechyběl i obránce Radko Gudas (15:20, +/-: 0, 2 střely) a na střídačce byl připraven brankář Michal Neuvirth, jenž sledoval jak Nashville postupně vrací skóre z 3:5 zpátky ve svůj prospěch na konečných 6:5.

Ve třetí dvacetiminutovce se pod to podepsal dvěma góly útočník Filip Forsberg a podruhé v zápase překonal brankáře Briana Elliotta i Scott Hartnell. V pořadí pátý a rozdílový šestý gól Predators vstřelili za početních převah.

Po dvou výhrách 4:2 nad Minnesotou a 2:1 po nájezdech nad Ottawou, proti kterým vždy chytal Jimmy Howard, se hokejisté Detroitu představili v Dallasu v sezoně poprvé s českým reprezentantem Petrem Mrázkem. Toho čekala těžká zkouška poté, co favorizovaní Stars v úvodu ročníku dvakrát klopýtli a na potřetí už rozhodně nechtěli fanoušky zklamat.

Dallas měl mírnou střeleckou převahu 33:25 a do vedení odskočil už v úvodní třetině, kdy Mrázek nezastavil pokusy obránce Johna Klingberga a přesilovkové zakončení Tylera Seguina.

Ve druhém dějství Detroit vrátil do hry využitou přesilovkou Justin Abdelkader, krátce na to ovšem Mattias Janmark našel mezeru pod betonem Mrázka a bylo to opět o dva góly.

V 56. minutě vykřesal pro Red Wings naději Anthony Mantha, při následné hře bez Mrázka s šesti hráči v poli ale přidal čtvrtou pojistku Stars český centr Martin Hanzal (15:36, 1+0, +/-: 0, 5 střel). Společně s ním první výhru sezony slavil i Radek Faksa (12:04, +1, 1 střela), naopak s Mrázkem letos poprvé odcházel poražen Martin Frk (14:24, -1, 2 střely).

Po dvou překvapivých triumfech z ledu soupeřů, kdy výhry 2:1 v Dallasu a Arizoně vystřílel kanonýr James Neal, se nováčci NHL z Vegas v úterý poprvé představili svým fanouškům v T-Mobile Aréně. Soupeřem Golden Knights byli opět hráči Arizony a po výsledku 5:2 slavili domácí už třetí navazující výhru.

O prodloužení vítězné jízdy v úvodu své premiérové sezony navíc Vegas rozhodli už v zahajovacím dějství poté, co během prvních jedenácti minut nastříleli čtyři góly. Vše odstartoval člen čtvrté formace domácích Tomáš Nosek (12:59, 1+0, +1, 1 střela), jenž ve 3. minutě střelou z levého kruhu nachytal brankáře Antti Raantu.

V 5. minutě se radoval Deryk Engelland a v 7. a 11. minutě zvedal ruce nad hlavu ve formě hrající James Neal, jenž tak skóroval ve všech dosavadních startech Golden Knighs a má na kontě už pět zásahů. Za Coyotes alespoň snížili Tobias Rieder a Kevin Connauton, pátou branku Vegas proti střídajícímu brankáři Louisi Domingueovi pak zařídil Oscar Lindberg.

Jako válec projíždí úvodem sezony NHL hokejisté St. Louis. Čtvrtou výhru si připsali po výsledku 3:1 z newyorské Madison Square Garden. Rangers, kteří před zápasem odeslali na farmu českého mladíka Filipa Chytila, naopak ze stejného počtu zápasů zatím slavili jen jednou. Naposledy neuspěli, přestože měli střeleckou převahu 33:23. Brankáře Henrika Lundqvista, jemuž ze střídačky kryl záda Ondřej Pavelec, překonali už v první třetině Carl Gunnarsson a Brayden Schenn. V 59. minutě pak do prázdné klace za asistence Vladimíra Sobotky (17:06, 0+1, +1, 1 střela) výsledek pro Blues pojišťoval Jaden Schwartz. Útočník Dmitrij Jaškin tentokrát nenastoupil a figuroval jen mezi nehrajícími náhradníky St. Louis.

Ve stejné pozici byl i nováček Martin Nečas, jenž nadále čeká na první šanci od Caroliny. Ta v úterý na domácím ledě přivítala Columbus. V utkání chudém na góly se poprvé měnil stav až v 51. minutě, kdy hosty poslal do trháku Sonny Milano. Hurricanes v čase 58:35 zachránil vyrovnáním Jeff Skinner, v prodloužení ale Milano skóroval podruhé a Blue Jackets s Lukášem Sedlákem (12:09, -1) v sestavě si tak odvezli oba body.

Hokejisté Montrealu na domácím ledě nedokázali vyzrát na Chicago. Kanadský celek byl v ofenzivě výrazně aktivnější, což dokazuje i střelecká převaha 42:25, gólově se však prosadil jen český centr Tomáš Plekanec (13:56, 1+0, +/-: 0, 4 střely). Od úvodního buly uběhlo jen 78 vteřin, když Plekanec po napadání v útočném pásmu vybojoval puk a vypálil zpoza pravého kruhu. Zaskočený brankář Corey Crawford nedokázal zakročit. Ještě v daném dějství ale Blackhawks otočili vývoj na svou stranu. V rozmezí pouhých 19 vteřin se v závěru třetiny prosadili Alex DeBrincat a Brandon Saad. Konečnou podobu skóre pak stanovil využitou přesilovkou ze druhé dvacetiminutovky Arťom Anisimov. Výsledek 3:1 Chicagu, s českými obránci Michalem Kempným (16:59, +1, 2 střely) a Janem Ruttou (19:57, +/-: 0), zajistil třetí výhru z úvodních čtyř startů. Naopak Montreal má bilanci opačnou s jedinou výhrou ze čtyř zápasů. Nic na tom nezměnil ani úterní návrat z postu náhradníka do sestavy v podání letní posily Aleše Hemského (11:53, +/-: 0).

Výsledky NHL

Vegas Golden Knights : Arizona Coyotes 5:2 (4:1, 1:0, 0:1) Góly:

02:31 Nosek (Bellemare, Carrier)

04:18 Engelland (Leipsic)

06:15 Neal (McNabb, Perron)

10:41 Neal (R. Smith, Haula)

37:22 O. Lindberg (Leipsic) Góly:

12:37 Rieder (Hjalmarsson)

54:14 Connauton (Stepan, Keller) Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – McNabb, Engelland, C. Miller, Garrison, Sbisa, Schmidt – R. Smith, Marchessault, O. Lindberg – Perron, Eakin, Neal – W. Karlsson, Haula, Leipsic – Nosek, Bellemare, Carrier. Sestavy:

Raanta (7. Domingue) – Goligoski, Demers, Ekman-Larsson, Hjalmarsson, Connauton, L. Schenn – Domi, Stepan, Keller – Kempe, Dvorak, Duclair – Perlini, Cousins, Fischer – Crouse, Richardson, Rieder. Náhradníci:

Rozhodčí: StLaurent, Jackson – Murphy, Cameron Počet diváků: 18 191

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:3N (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0) s.n.1:2 Góly:

07:03 Ch. Tanev (H. Sedin, D. Sedin)

34:28 Vanek (Stecher, H. Sedin) Góly:

04:08 Ceci (Turris, Z. Smith)

45:09 Dzingel (B. Ryan, Pageau)

65:00 Mark Stone Sestavy:

Markström (A. Nilsson) – Edler (A), Ch. Tanev, Del Zotto, Gudbranson, B. Hutton, Stecher – Bärtschi, Horvat, Eriksson – D. Sedin (A), H. Sedin (C), Vanek – Gagner, Burmistrov, Virtanen – M. Granlund, B. Sutter, Dorsett. Sestavy:

C. Anderson (Condon) – Phaneuf (A), Ceci, Ch. Wideman, Claesson, Borowiecki, Chabot, Jaroš – B. Ryan, Brassard (A), Mark Stone – Z. Smith (A), Turris, Dzingel – Hoffman, Pageau, Pyatt – N. Thompson, Burrows. Náhradníci:

Rozhodčí: Dan O'Halloran, Kendrick Nicholson – Brandon Gawryletz, Vaughan Rody Počet diváků: 17 273

Dallas Stars Dallas Stars : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) Góly:

09:16 J. Klingberg (Spezza)

19:29 Seguin (J. Klingberg, Ja. Benn)

28:05 Janmark (Radulov, J. Klingberg)

59:58 Hanzal (Janmark) Góly:

23:50 Abdelkader (Zetterberg, Green)

55:11 Mantha (D. Larkin, Green) Sestavy:

Bishop (Lehtonen) – J. Klingberg, Lindell, Methot, Johns, Honka, Oleksiak – Ja. Benn, Seguin, Radulov – Janmark, Hanzal, D. Shore – Elie, Spezza, B. Ritchie – Roussel, Faksa, Pitlick. Sestavy:

Mrázek (Howard) – DeKeyser, Daley, Ericsson, Green, Ouellet, Jensen – Nyquist, Zetterberg, Tatar – Mantha, D. Larkin, Frk – Abdelkader, Nielsen, Helm – Sheahan, Glendening, Witkowski. Náhradníci:

Nashville Predators Nashville Predators : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 6:5 (1:0, 2:3, 3:2) Góly:

04:17 C. Smith (Fiala, Ekholm)

23:08 Hartnell (Aberg)

25:11 Bonino (Ekholm, P. K. Subban)

47:38 F. Forsberg (Johansen, Girard)

58:43 Hartnell (F. Forsberg, P. K. Subban)

59:25 F. Forsberg (P. K. Subban, Fiala) Góly:

30:19 MacDonald (Laughton, Leier)

30:33 Patrick (Weise)

35:05 Filppula (Voráček, Gostisbehere)

45:05 Konecny (Weal, Gostisbehere)

46:48 Filppula (Giroux, Voráček) Sestavy:

Rinne (Saros) – Girard, Ekholm (A), P. K. Subban, Jemelin (C), Y. Weber, Irwin – C. Smith, Johansen (A), Arvidsson – Fiala, Järnkrok, F. Forsberg – Aberg, Bonino, Hartnell – C. McLeod, Watson, Salomäki. Sestavy:

Elliott (Neuvirth) – MacDonald (A), Provorov, Hägg, Gostisbehere, Gudas, Sanheim – Voráček, Couturier, Giroux (C) – Simmonds (A), Filppula, Weal – Konecny, Patrick, Weise – M. Raffl, Laughton, Leier. Náhradníci:

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) Góly:

01:18 Plekanec Góly:

17:57 DeBrincat (Sharp)

18:12 Saad (J. Toews, Pánik)

30:44 Anisimov (DeBrincat, Franson) Sestavy:

Price (Montoya) – Jo. Benn, S. Weber, Alzner, Petry, Mete, Davidson – Pacioretty, Drouin, Gallagher – Hudon, Plekanec, Lehkonen – Galchenyuk, Danault, A. Shaw – Byron, T. Mitchell, Hemský. Sestavy:

Crawford (A. Forsberg) – Keith, Seabrook, Kempný, Forsling, Rutta, Franson – Saad, J. Toews, Pánik – Hartman, Anisimov, P. Kane – Sharp, Kero, DeBrincat – Bouma, Wingels, Hayden. Náhradníci:

Rozhodčí: Morton, Kowal – Sericolo, Galloway

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 1:2P (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1) Góly:

58:35 Skinner Góly:

50:01 Milano (Bjorkstrand, N. Foligno)

64:29 Milano Sestavy:

Darling (C. Ward) – Slavin, Pesce, Hanifin, Faulk, H. Fleury, Dahlbeck – E. Lindholm, J. Staal, Aho – T. Teräväinen, V. Rask, Williams – Skinner, D. Ryan, Kuokkanen – Nordström, Krüger, B. McGinn. Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – Werenski, S. Jones, J. Johnson, D. Savard, R. Murray, G. Carlsson – Panarin, N. Foligno, Atkinson – Calvert, Dubinsky, J. Anderson – Dubois, Wennberg, Bjorkstrand – Milano, Sedlák, Hännikäinen. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Walsh, Sutherland – Nowak, Shewchyk