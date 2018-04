ZÁPISNÍK: Třináctý brněnský titul těší i Třebíč. Nejen kvůli rivalovi

Nejúspěšnější klub historie československého hokeje. Takovým označením se dlouhé roky mohla chlubit jihlavská Dukla.

Tradiční armádní klub v roce 1991 vybojoval svůj dvanáctý mistrovský titul a o jedno ligové prvenství předehnal soupeře, s kterým především v šedesátých letech minulého století sváděl nejednu ostrou a fanoušky obou táborů ostře sledovanou bitvu – Kometu Brno.

Čtvrt století to vypadalo, že výrazné úspěchy klubu, za který válely takové ikony ledního hokeje, jakými jsou bratři Holíkové, Augusta, Klapáč, Suchý nebo v dalších generacích Benák, Chalupa a Válek, už nikdo Dukle nevezme.

Především v dobách, kdy brněnský klub padl do druhé a na jednu sezonu i do třetí ligy, to vypadalo jako utopie. Další v pořadí se na první dva dívali s uctivou vzdáleností. Jenže nic netrvá věčně.

V roce 2009 se Brno, koupí extraligové licence od nedalekého Znojma, do nejvyšší domácí soutěže vrátilo. A hned v letech 2012 a 2014 dvěma finálovými účastmi poslalo Jihlavě vážné varování: váš rekord je v ohrožení!

Díky Pardubicím a poté Zlínu sice ještě Dukla svou prestižní pozici na dálku udržela. Ale na třetí pokus už Kometa nezaváhala. Loňským finálovým vítězstvím nad Libercem skóre titulů srovnala: 12:12!

„Dukla už si nemůže dávat na svůj hlavičkový papír, že je nejúspěšnější klub v republice,“ vzkázal do Jihlavy asistent trenéra brněnského klubu Kamil Pokorný. „Ale pravdou je, že my nekoukáme, jestli někoho dohoníme nebo předhoníme.“

V této sezoně se sice dva tradiční soupeři po dlouhých 21 letech v extralize znovu střetli, byli v ní však ve zcela odlišné pozici. Zatímco Kometa coby obhájce titulu myslela na další úspěch v play off, Dukla se jako nováček snažila především zachránit. Ani to se jí však nakonec nepovedlo.

„Mrzí mě, že Jihlava v extralize nebude,“ uvedl kapitán brněnského týmu Leoš Čermák. „Je to škoda, protože zápasy Brno versus Jihlava měly výbornou atmosféru a kulisu.“

Na sentiment však hokejisté Komety nemohou brát zřetel. A tak, když po finálovém vítězství nad Třincem pro brněnský klub vybojovali třináctý titul, vypukla u nich euforie. „Jsme první tým v Česku, který má třináct titulů. To už nám nikdo nevezme,“ pochvaloval si útočník Martin Erat. „Ať se bude v budoucnu dít cokoli, my budeme ti, co získali tolik titulů jako první!“

Před současnými brněnskými „borci“ je potřeba smeknout. Zatímco jedenáctý a dvanáctý titul Komety dělí půl století (neuvěřitelných 51 let!), tentokrát tým Libora Zábranského urval další pohár po jediném roce.

„Byla to neskutečná jízda,“ smál se Erat, který ocenil přínos právě majitele klubu a hlavního trenéra v jedné osobě, Libora Zábranského. „Je to člověk, který získal na svou stranu celé Brno. My jsme šli za ním,“ líčí Erat.

„Myslím, že všichni kluci v kabině – ať první hráč, nebo třetí gólman – všichni jsme táhli za jeden provaz. A to je kouzlo Komety,“ tvrdí sedmatřicetiletý forvard.

Zatímco v Jihlavě další mistrovský úspěch Brna fanoušky příliš nepotěšil, radost z něj měli v nedaleké Třebíči, která je pro Duklu v posledních letech velkým rivalem.

Ne, tentokrát nejde o podobný škodolibý výsměch, jako když se v neděli na facebookovém profilu Horácké Slavie objevil příspěvek: „HC Dukla Jihlava sestupuje! Vítáme vás zpátky v první lize.“ Tentokrát je důvod zcela prostý. Vždyť pod současnými úspěchy Komety je podepsán nejeden odchovanec prvoligového třebíčského klubu. Jména jako Leoš Čermák, Martin Erat nebo asistent kapitána Němec si u brněnských fanoušků vybudovala respekt. Navíc Horácká Slavia a Kometa spolu už několik let blízce spolupracují.

Až se dnes odpoledne na Zelném trhu v Brně bude slavit mistrovský double, velké poděkování místních fanoušků by mělo zamířit také na Vysočinu. A nejen do Třebíče! V Brně totiž hrají důležitou roli i odchovanci Havlíčkova Brodu (bratři Hynek a Radim Zohornové) či Žďáru nad Sázavou (Martin Nečas).