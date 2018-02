Základní část extraligy finišuje. Kdo v cíli pocítí zklamání?

V pondělním mači proti Olomouci, kterým extraliga odšpuntovala závěrečný příval duelů v základní části, si devětadvacetiletý olympionik dokonce připsal asistenci. „Všichni čekají, že to tady Michal bude dávat do víka. Kluk snahu má, ale nemůže stačit na všechno,“ upozornil sparťanský trenér František Výborný. „Jsem zklamaný a nevím, jestli na to vůbec máme.“

Ze zvolených výrazů asi tušíte, jak zápas dopadl. Pražský klub prohrál 2:3 v prodloužení, čímž si (téměř jistě) zatarasil přímou cestu do čtvrtfinále a hokejisté obývající majestátnou O2 arenu budou ještě vděční za okliku do play off přes předkolo.

Středeční program 50. kola Všechny duely sledujte podrobně on-line.

Že Sparta netrůní mezi nejlepší pětkou, která se přes olympijskou odmlku v poklidu chystala na třaskavé vyřazovací boje, patří k největším překvapením extraligového finiše. Tápající klub v průběhu ročníku mocně posiloval.

„Mění se trenéři, přicházeli noví hráči, dělá se pro to maximum. Teď na poslední chvíli přijeli hráči z olympiády,“ povídal trenér Výborný, jenž neúspěšně křísí tým od počátku listopadu. „Vždycky jsem na Spartě zažil hráče, co se o to rvali. Střídačka žila, i proto jsem se sem vracel. Věřil jsem, že to zvednu. Je to zatím stejný. Chybějí tu Žemličkové, Šrekové, Martincové. Kvalitu máme, ale chybí bojovnost, hlad to urvat.“

I proto před posledními koly mají nejblíže k vysněnému šestému místu a vstupence do play-off outsideři z Moravy a také Liberec.

Olomouc i Zlín vstupovaly do extraligy s prostým cílem - vyhnout se baráži. Jenže nyní forvard Marek Laš za hanáckou partu snaživců hlásí: „Nejlepší způsob, jak se vyhnout play out, je koukat se nahoru. Šestku máme na dosah.“

Ještě o bod víc nastřádali Berani ze Zlína. „Kdybychom nemysleli na šesté místo, bylo by to špatně,“ povídá zlínský obránce Jakub Ferenc. „Střed tabulky je hodně vyrovnaný a my máme našlápnuto nejlépe. Bylo by hloupé nedostat se do desítky.“

Dva odříznutí, Erat bez výstroje

Právě desáté místo rozděluje extraligové pole na úspěšnější a ty, kteří pohltí zmar. Na play out se už nyní chystá nováček z Jihlavy a Litvínov, který už na mače ve „skupině zklamaných“ zlevňuje lístky. Kdo však odříznuté duo doplní?

O zázrak se pokusí dvanáctá Mladá Boleslav. Nahnuté to má i jedenáctý Chomutov. Ale vzdát se? To není styl impulzivního kouče Pirátů Vladimíra Růžičky. „Ležíme v rakvi, je hodně přibouchlá a uvidíme, jestli zní ještě vylezeme, nebo zda tenhle rok zůstane zavřená,“ glosuje chomutovskou situaci Růžičkův asistent Jan Šťastný. Boj (minimálně) o předkolo ve vlastní moci mají Pardubice i Liberec.

Nejpravděpodobnější cesta, jak se procpat do desítky, je vyšoupnout z ní psychicky zmordovanou Spartu. I reprezentant Řepík přiznává: „Když soupeř vyrovná nebo dá gól, začneme se klepat, nehrajeme náš hokej a děláme chyby.“

Zcela odlišná nálada panuje v Plzni, Hradci Králové nebo Třinci, kde mohou vyhlížet čtvrtfinálové soky. Boj o čtvrtou příčku a výsadu začít sérii doma svedou Vítkovice s Kometou, která řeší jednu drobnou šlamastyku.

Reprezentačnímu lídrovi Martinu Eratovi se po cestě z olympiády zatoulala výstroj. „Proto mu dávám volnou ruku,“ líčí šéf a kouč brněnských mistrů Libor Zábranský. „Jinak je mančaft kompletní. Z kluků cítím obrovskou chuť.“

I to značí, že vrchol extraligy se blíží. Zbývají však ještě dopsat tři napínavé kapitoly základní části.