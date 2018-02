Olomoucký boj o play-off. Klub se rozhodl pro sázku na Irgla

A tak si oba útočníci měsíční hostování prodlouží až do konce sezony. Kdo na pokračující výměně ve finiši základní části extraligy vydělal víc, nelze jednoznačně konstatovat, i když s ohledem na aktuální formu, mladší věk a ladnější bruslařský skluz šikovného technika Vlacha mohou být o něco více spokojení fanoušci Ocelářů, ač veterán Irgl rozhodně na Hané nezklamal a jeho zkušenosti se kohoutům mohou v play-off hodit, pokud tam ovšem proklouznou...

Zatím v extrémně vyrovnaném středu tabulky drží báječné šesté místo. Jenže body sbírají nepravidelně a budou tak mít ještě honičku. Irgl si své uhraje, vylepšit ale musí produktivitu, neboť hodně šancí v Olomouci spálil. A to si bojovná Mora na rozdíl od ofenzivního Třince nemůže dovolit.

4 kanadské body (2 góly + 2 asistence) si připsal Irgl v osmi zápasech za Olomouc. 5 kanadských bodů (4+1) posbíral Vlach v deseti utkáních

za Třinec. 6. příčku zaručující čtvrtfinále play-off drží v napínavém finiši extraligy Olomouc.

Sedmatřicetileté křídlo po přesunu ke kohoutům odehrálo osm zápasů a připsalo si čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí.

„Prostor na ledě je super, ale produktivita je špatná. Prakticky v každém zápase jedu sám na bránu, ale nic z toho jsem nedal. To je největší problém,“ ohlížel se Irgl za dosavadním olomouckým působením.

I tak si udržel v průměru kanadský bod na dva zápasy. „Když se na to člověk takhle podívá, je to dobré. Ale těch šancí je strašná spousta a nás to stojí body. To je veškerý problém, špatná produktivita,“ dodal vicemistr světa, který poslední zápasy strávil na marodce.

Trenéři v čele se Zdeňkem Venerou jsou s ním však spokojeni, takže zůstává.

Celkem má na kontě v sezoně ze 41 utkání 14 bodů za sedm tref a sedm přihrávek. V týmu Ocelářů je od sezony 2014/15, kdy se vrátil do extraligy po sedmiletém působení v KHL. V extralize má na kontě za Vítkovice a Třinec 625 zápasů a 286 bodů (153+133).

V KHL hrál juniorský mistr světa z roku 2000 za Jaroslavl, Atlant Mytišči a Dinamo Minsk. Předtím krátce působil i v Davosu, s nímž v roce 2007 získal titul. V reprezentaci sehrál vicemistr světa z roku 2006 celkem 111 utkání a vstřelil 23 branek.

V Třinci letos však ztrácel místo na ledě, propadl se až do čtvrté formace. O devět let mladší Vlach zaznamenal v 10 utkáních za Třinec pět bodů za čtyři trefy a jednu asistenci. V ročníku odehrál 44 duelů a nasbíral 18 bodů za osm gólů a 10 přihrávek. „Chtěli jsme posílit pozici na centru, a proto jsme na měsíc angažovali Romana Vlacha, abychom vyzkoušeli, zda to bude fungovat. S jeho působením jsme byli spokojeni a Olomouc byla spokojena s výkony Zbyňka Irgla, proto jsme se dohodli na prodloužení hostování,“ řekl sportovní ředitel Třince Jan Peterek klubovému webu.

„Jsem nadšený, že zůstávám, protože jsem v Třinci velice spokojen. Je fajn bojovat o ty nejvyšší příčky. Jsem jedině rád, že byl zájem o to, abych zůstal, a budu se snažit, abych týmu pomohl,“ uvedl Vlach.

Bývalý hráč Zlína a Karlových Varů v nejvyšší soutěži nasbíral v 531 utkáních 208 bodů (103+105).

Asi by bylo i kontraproduktivní, kdyby jej proti jeho přání stáhla Olomouc zpět. Pokud ho bude chtít Třinec natrvalo, zahájí po sezoně jednání se Zlínem, jemuž patří.

Irglovi poběží ještě smlouva v Třinci.