Irgl dohnal Bulíře. Za pět měsíců, smál se olomoucký útočník

Myslíte na střeleckou korunu?

Abych o tom uvažoval ve 20. kole, to asi ne. Jako je dobrý, že jsme Bulíře po pěti měsících dohnali. Je fajn, že nějaké góly jsou, ale my potřebujeme sbírat body, to je alfa omega.

Dalo se bekhendem mířit?

Původně jsem mířit chtěl, ale dopadlo to jinak. Nakonec to byla náhoda. Myslel jsem, že to Kašík má, až když jsem zajel za bránu, viděl jsem, že mu to propadlo.

Bylo rozhodující, že jste po sedmi minutách vedli 2:0, což byl pro hodně lidí na stadionu šok?

Asi to bylo překvapení úplně pro všechny, ale zápas jsme odehráli celkově dobře, kromě malého výpadku ve druhé třetině. Výborně jsme bruslili a bojovali. Na výhru o gól nebo na remízu to určitě bylo.

Jak se hraje na začátku přesilovka pět na tři? Nebyli jste ztuhlí po slavnostním ceremoniálu?

Klobouk dolů před všemi těmi pány, co udělali pro Kometu, to je obdivuhodné, ale ceremoniál byl opravdu dlouhý. Spousta hráčů vypadla ze zahřátí, z tempa, člověk byl zmrzlý, ještě v tomhle počasí. Nakonec jsme to odehráli dobře.

Uspěli jste díky větší rychlosti?

Díky bojovnosti. Odedřeli jsme to od prvního do posledního hráče.

Překvapilo vás něčím Brno?

Soupeře za tu dobu znáte. Trenéři vždy vymyslí taktiku, byli jsme připraveni. Přesilovky hrají dobře, mají několik variant a kolikrát je to těžké bránit. Ale i to jsme nakonec uhráli dobře.

Ve třetí třetině jste napadáním spíš překvapili vy Kometu.

My jsme pořád chtěli bruslit, nechtěli jsme zalézt, i když na nejisté puky jsme už nechodili.

Vyhráli jste šesté utkání ze sedmi. Kde se to ve vás vzalo?

Od začátku jsme věděli, že budeme bojovný mančaft, že pokud budeme bruslit a dáme tomu opravdu sto padesát procent, jsme schopni hrát s každým, že jsme nepříjemný soupeř pro každého. A to se zatím potvrzuje. Musíme pracovat dál, ne že jsme teď ve středu tabulky a něco bychom vypustili. Musíme pracovat na každém tréninku, na každém zápase na těch sto padesát procent, abychom byli úspěšní.

V osmatřiceti letech hrajete přesilovky i oslabení. Sedí vám to?

Jo, jsem rád v tempu.