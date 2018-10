A zase on. Olomoucký fantom Irgl trefil výhru v Boleslavi

Útočník, jenž na konci listopadu oslaví 38. narozeniny, je na startu soutěže ve skvělé formě. V deseti kolech se trefil už poosmé a aktuálně prodloužil sérii zápasů, ve kterých dal gól, už na pět. Ten poslední byl navíc o to sladší, že znamenal pro Hanáky důležité vítězství, jež definitivně přemazalo nedávné tři porážky v řadě.

Irglův okamžik přišel ve 33. minutě, kdy během přesilové hry vyjel z rohu, nachystal si puk a švihem vymetl šibenici. „Viděl jsem, že útočník odjel a mám chvíli čas, když tam není bek. Snažil jsem se jít do brány a spadlo to tam,“ popsal Irgl svou trefu pro ČTK.

„Kde se vzala má forma? Nevím. Někdy je to i o štěstí, jestli vám to tam spadne, nebo ne. Zase bych to nepřeceňoval, je to jen začátek,“ připomíná muž, který do Olomouce přišel v průběhu minulé sezony z Třince jako nepotřebný. U kohoutů však dostal důležitou roli i minuty na ledě a probudil v sobě střelce.

Neúspěšný start tak na lavičce Mladé Boleslavi prožil trenér Miloslav Hořava, který po páteční porážce s Chomutovem vystřídal Vladimíra Kýhose. „Je těžké říkat po jednom zápase, kde je hlavní problém. Když prohrajete 1:2, jde o vyrovnaný zápas. Olomouc byla ale lepší a zaslouženě vyhrála,“ uznal zkušený kouč. Do středočeského klubu si jako asistenta vedle Radima Rulíka přivedl i Pavla Pateru, který prožil premiéru coby extraligový kouč proti týmu, v němž se loučil se svou fenomenální hráčskou kariérou.

Olomouc mu připravila trpký začátek už od první minuty, v 59. vteřině totiž tečí Galvasovy střely otevřel skóre Vilém Burian. Ještě v první části však vyrovnal Pabiška. „Po výborném vstupu jsme trošku přestali hrát a čekali, co s námi domácí provedou. Málo jsme chtěli puk, nebylo to optimální a Boleslav vyrovnala na 1:1, když jsme nevytáhli puk z obranného pásma a ztratili ho na obranné modré čáře,“ mrzelo olomouckého kouče Jana Tomajka.

Ve druhé části ale kohoutům vrátil vedení Irgl a třetí část pak odehráli se zjevným úmyslem neinkasovat. Sami poslali na brankáře Pavla Kantora jen pět střel, ale když na opačné straně pochytal Konrád všech dvanáct pokusů bruslařů, mohli se radovat ze tří bodů.

„Nakonec rozhodla naše branka v přesilové hře, když to Zbyněk Irgl výborně trefil. Boleslav ve třetí třetině tlačila, ale musím kluky pochválit, že jsme ji odehráli výborně do obrany. Posledních pět minut bylo od nás opravdu vynikajících,“ cenil si Tomajko.

Šest bodů z víkendu posunulo Moru do horní poloviny tabulky, v příštím kole v pátek přivítá Pardubice (18.00).