V Americe je to brzda a start, líčí bek Michálek. Zařadí vyšší převod?

Olympijská vidina ho přiměla k návratu do Evropy. Do extraligy. Do pražské Sparty, kde se chlapík s více než 800 starty v NHL sžívá s větším kluzištěm.

„Je pro mě něco jiného hrát na velkém ledě. V Americe na menším ledě je to o brzdách a startech, tady musí být člověk pořád v pohybu a nic nezameškat, hodně bruslit,“ povídá Zbyněk Michálek. „Jsem hodně sebekritický, musím se hodně zlepšit,“ uvědomuje si zadák, jenž je jedním z veteránů v současném reprezentačním výběru.

Ačkoli zadák Sparty má i dle svých slov k ideálním výkonům daleko, reprezentační kouč Josef Jandač jej nominoval na Channel One Cup, který rozehrají Češi ve středu od 18.30 v pražské O2 areně proti Finsku.

Pozvánka zkušeného beka obnáší jedno velké ale... „Musím říct, že mě zatím úplně nepřesvědčuje,“ přiznal Jandač. „Přehledem, zkušeností, personou ano, ale uvidíme na mezinárodní scéně, kde je všechno rychlejší. On tou rychlostí zatím nepřesvědčuje, i když to může odehrát pozičně a má dobrou přihrávku, což nám na minulém turnaji od beků chybělo. Chceme ho vidět, ale není to automaticky letenka do Koreji.“

Ve Spartě na nás leží deka, štve Michálka

Michálek se postupně dostává do zápasového rytmu. Ve Spartě má kupu prostoru. Průměrně na ledě za zápas stráví přes 22 minut, je suverénně nejvytěžovanějším hráčem týmu. Ve 13 duelech nastřádal devět bodů za dva góly a sedm asistencí. Ve sledované kolonce kladných a záporných bodů mu svítí -6, což jen ilustruje tápání Sparty, která balancuje na pomezí postupu do předkola play-off.

„Deka leží na celém týmu. Je vidět, že nás každá maličkost sráží, skoro si nenahrajeme puk, všude jsme pozdě, prohráváme souboje, je tam hodně věcí, které musíme zlepšit,“ poví Michálek. „Teď si ale odpočineme, vyčistíme hlavy a po přestávce musí přijít jiný tým.“

On však relaxovat nebude. Na Euro Hockey Tour se pokusí předvést, že reprezentaci má pořád co dát. Spolehliví beci jsou v Česku aktuálně nedostatkové zboží.

Tím spíš, když reprezentanti Rutta, Jeřábek nebo Šimek zamířili do zámoří. „Kluci, co odešli, dostali šanci právem. Jen je škoda pro nároďák, že odešli před sezonou, kdy je olympiáda. Ale zase je to šance pro někoho jiného,“ poznamenává Michálek.

Ta šance se otevírá nyní právě jemu. Jen musí prokázat, že na mezinárodní scéně dovede přepnout na vyšší rychlostní stupeň.