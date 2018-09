Hodně to se mnou otřáslo, řekl zlínský šéf Hosták o Okálově zranění

Zápas nedohrál kvůli vážnému zranění elitní zlínský útočník Zdeněk Okál, o jeho návratu na led nelze momentálně ani spekulovat.

„Zdeněk má těžký otřes mozku a vážné zranění v obličeji. S otokem ve tváři je na pozorování v nemocnici. Čeká se na verdikt lékařů, jestli a kdy by šel na operaci,“ sdělil ve středu odpoledne generální manažer Beranů Martin Hosták.

Pro Okála skončil duel předčasně už ve 4. minutě poté, co se v pádu za brankou srazil nezaviněně se spoluhráčem Davidem Noskem. Přitom došlo k nekontrolovanému střetu Okálovy hlavy a Noskovy brusle. Do kabiny mu museli pomoct spoluhráči, Okál pak okamžitě zamířil do špitálu.

„Hodně to se mnou otřáslo. Takové srážky mají i horší následky,“ poznamenal Hosták.

Berani tak přišli na nespecifikovanou dobu o útočníka první lajny. „Jestli budeme hledat náhradu, se rozhodneme až se znalostí přesné povahy zranění,“ doplnil Hosták.

Okál má na vážná zranění smůlu. Když mu bylo 19 let, soupeř mu v zápase juniorské zámořské soutěže Western Hockey League bruslí přeřízl tepnu a šlachy na levém zápěstí a málem ukončil jeho kariéru.

„Když mi doktoři řekli, co se stalo a jak vážné to bylo, lekl jsem se. Lékaři v Kanadě ale odvedli úžasnou práci,“ vzpomínal Okál v roce 2009.

Snad bude mít zlínský tvrďák štěstí v neštěstí i tentokrát.