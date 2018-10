Chára z Bostonu dohání legendy. Vstřelil gól už ve dvacáté sezoně NHL

Bruins si oddechli, po úvodní blamáži s Washingtonem (prohra 0:7) zvládli střetnutí s Buffalem výsledkem 4:0. O první branku se postaral právě kapitán týmu Zdeno Chára.

„Naši fanoušci na ten gól opravdu čekali. Byl to důležitý moment. Úvodní porážku jsme hodili za hlavu, to se prostě stává. Proti Buffalu jste najednou viděli, jak se kluci vraceli do obrany, pracovali s hokejkou, blokovali střely,“ pochvaloval si Chára před zámořskými novináři.



První branka sezony pro Cháru i Boston:

Tahle branka byla speciální z několika důvodů.

1. Chára přeskočil Jaromíra Jágra a stal se třetím nejstarším hráčem Bruins, jenž dokázal v NHL skórovat. Před ním jsou jen Mark Recchi ve 43 letech a Johnny Bucyk ve 42.

2. Chára vstřelil 196. branku v NHL, tím vyrovnal Scotta Stevense na 22. místě v historických milnících obránců.

3. Především ale jeho poslední přesná střela znamená, že Chára se prosadil už ve dvacáté sezoně NHL. Pouze sedm obránců zvládlo více. Ray Bourque a Scott Stevens vstřelili gól ve 22 sezonách, Al MacInnis, Chris Chelios, Harry Howell, Larry Murphy a Phil Housley ve 21 sezonách. Co jméno, to položka na předních místech historických tabulek v počtu odehraných utkání či vstřelených branek mezi obránci.

Chára před sezonou podepsal smlouvu na jeden rok s platem pět milionů dolarů, je tak nejlépe placeným obráncem v týmu. Vedení klubu věří, že Chára stále zvládne plnou porci minut. V prvním zápase odehrál přes 18 minut, v tom posledním i kvůli zranění spoluhráče strávil na ledě téměř 26 minut.