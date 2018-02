Je libo pozdní vyrovnání? Pořiďte si Žejdla, extraligového specialistu

Na první pohled se může zdát, že to není žádný extra výjimečný počin, jenže něco podobného se v extralize podaří opravdu málokdy. Byť na power-play chodí většinou stejní hráči, kteří tudíž mají větší šanci se prosadit.

„Na druhou stranu je pravda, že my v Bolce honíme výsledky často na poslední chvíli,“ usměje se Žejdl, který dal v této sezoně celkově devět gólů. I to vypovídá o tom, že mu nestandardní hra vyhovuje, byť říká: „Je to spíš náhoda.“

Opravdu? „Hlavní je důvěra trenéra, aby vás poslal na led. Další v pořadí je umění vybrat si správné místo a pak už zbývá to štěstí. Tuhle sezonu se mi v power-play daří, ale víc bych v tom nehledal,“ vykládá šestadvacetiletý útočník.

Fakta Žejdlovy last minute zápisy 47. kolo - čas 59:32 - gól 32. kolo - čas 59:54 - gól 31. kolo - čas 59:52 - gól 30. kolo - čas 59:55 - asistence 6. kolo - čas 57:33 - gól

Na důvěru trenéra si Žejdl opravdu nemůže stěžovat. Šanci dostával jak za Patrika Augusty, tak nyní i za éry Vladimíra Kýhose. I to o něčem svědčí. „Tuhle sezonu mám asi největší důvěru za celou svou extraligovou kariéru. A ono to fakt o té důvěře je. Hráč musí cítit, že má týmu co dát. A že se na něj i trošku spoléhá. Výkony pak přijdou společně s góly a nahrávkami.“

Je pravda, že bodově na tom Žejdl není o nic líp než v předchozích letech, na druhou stranu je z herního hlediska a bruslařskými schopnostmi přínosnější než dřív. Sám k tomu říká: „Posunul jsem se asi zkušenostmi. Přesto mám rezervy v proměňování šancí.“

Pěkný paradox, když právě v power-play v tomto ohledu naopak vyčnívá.

„Myslím, že jsem mohl mít víc bodů. Kdybych dal góly navíc, tak jsme s Boleslaví mohli vyhrát víc zápasů.“

Dalším paradoxem je, že se Žejdl příliš neprosazuje v klasických početních výhodách, které pravidelně hraje. Zde je vysvětlení jednoduché: nemá při nich tolik svobody. „Při power-play máte na ledě úplnou volnost, zatímco v přesilovce má každý hráč svou roli. A já stojím před brankářem, odkud body nenasbíráte tak snadno jako kluci přede mnou,“ vysvětluje Žejdl.

Díky jeho pozdním vyrovnáním Boleslav dosáhla na osm bodů navíc, bez kterých by teď už dávno byla bez šance na postup do předkola play-off. Středočeši jsou momentálně na dvanácté příčce a na desátou Spartu ztrácí dva body.

Boleslav musí řešit baráž

„Přesto jsme svou šanci už asi prováhali,“ povzdechne si Žejdl.

Pražané mají totiž o zápas méně a Boleslavi nehraje do karet ani fakt, že devátá Olomouc dokonce o dva. To pro Bruslařský klub tři kola před koncem základní části není moc pozitivní situace. Zvlášť když ji v závěru čeká hodně těžký los: hostí Olomouc, hraje na Spartě a v posledním kole přivítá Třinec. Na druhou stranu si v přímých soubojích s konkurenty může postup uhrát sama.

„Náš problém je, že nemáme konzistentní výkony, je to nahoru dolů. Měli jsme vyhrát poslední zápas doma s Hradcem a taky předtím v Litvínově. Tyhle dva duely byly klíčové a obávám se, že teď už to není v našich rukách.“

Ba co víc: Boleslav se musí koukat i pod sebe, aby ji neohrozila baráž. Má sice stále jedenáctibodový náskok na předposlední Jihlavu, jenže... „Ona začala bodovat a nebude to jednoduché. Hrajeme o všechno,“ ví Žejdl.