Draží se zlatá medaile hokejistů z Nagana. Cena začíná na milionu

Kdo medaili prodává a proč, se zatím nikdo nedozví. Křesťan upozorňuje, že na zveřejnění jména nemá oprávnění, byť držitel medaile výslovně o zachování tajné identity nezažádal.

Je tedy pravděpodobné, že jméno původního majitele nakonec vyjde najevo. „Medaili jsme normálně dostali do dražby. Pokud majitel bude po dražbě chtít, může své jméno uveřejnit. Samozřejmě jsme si říkali, že mediálně bude dobré, když budou lidi spekulovat, čí medaile je,“ připouští Křesťan.

Byť kdyby se jednalo o medaili Dominika Haška nebo Jaromíra Jágra, zveřejnění jména by hodnotu medaile asi ještě povýšilo.

Aktuální cena medaile je jeden milion a sto tisíc, už se našli dva lidé, kteří přihodili po padesáti tisících. „Nebyl tu precedens, podle kterého bychom cenu nastavili, bylo to naše rozhodnutí, případně domluva s majitelem. Atraktivita předmětu a výjimečnost turnaje a historičnost potenciál zajišťuje. Běžné zlaté medaile, které nemají takový příběh, se ve světě prodávají za částku kolem půl milionu korun,“ vysvětluje Křesťan.

Kam až by se cena mohla vyšplhat, prý nemá ponětí. Zkušenosti s aukcí olympijské medaile už ovšem má. Před rokem prodávali stříbrnou olympijskou medaili pro gymnastky z Tokia z roku 1964. Ta se prodala za 150 tisíc. „S největší pravděpodobností tu medaili tehdy dostal gymnastický tým, ve kterém byla i Věra Čáslavská, ale s jistotou to nevíme,“ přemítá Křesťan. Čáslavská na olympiádě v roce 1964 kromě stříbra pro družstvo získala i tři zlata za víceboj, přeskok a kladinu.

U zlaté medaile z Nagana, která se aktuálně draží, však s jistotou ví, že patřila mužskému hokejovému družstvu. Má na sobě jasné hokejové označení.

Jistotu dává Křesťan najevo i po otázce, zda nejde o podvrh a falešnou medaili. „Jasně, medaile nejsou označené a číslované, ale my musíme být způsobilí poznat, jestli se jedná o originál. Tuhle medaili dostalo jen 23 hráčů (realizační tým ji na OH nedostává), byla vyražena státní japonskou mincovnou. Samozřejmě můžete zpochybňovat i padesátikorunu v kapse, ale jedná se o oficiální medaili. Prostě to poznáme,“ nepochybuje Křesťan.

Celý výtěžek, pokud není uvedeno v neveřejné smlouvě jinak, jde majiteli. Plus se k ceně pro kupujícího připočítá aukční přirážka. Výjimečně se prý i stává, že se část peněz vyplatí předem. „To ale není tento případ,“ vylučuje Křesťan.

Reálná dražba proběhne v sobotu 1. prosince. Nabízí se i otázka, zda nejde o medaili brankáře Romana Čechmánka, který se ocitl u soudu kvůli dluhům.

Jde o unikátní situaci. Zlaté medaile z Nagana se dosud zbavil pouze bývalý hokejista Petr Svoboda, střelec vítězného gólu z finále olympijského turnaje v Naganu, který tu svou daroval Nadaci Jakuba Voráčka. V roce 2015 nabízel Dominik Hašek medaili tomu, kdo navrátí syny Denise a Davida paní Evě Michalákové, kterou o ně připravila norská sociální služba Barnevernet v březnu 2011.