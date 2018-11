Zlín se chystá na Chomutov: Fryšara bude hrát, Herman už trénuje

Další forvard Jakub Herman už začal po silné angíně s tréninkem, do zápasového vytížení by se mohl zapojit příští týden. „Konečně máme dostatek vlastních hráčů,“ vydechl si generální manažer PSG Berani Zlín Martin Hosták.

Zatímco v minulých kolech musel klub shánět výpomoc v první lize, tentokrát mají trenéři Svoboda s Hamrlíkem poprvé k dispozici víc hráčů než míst v sestavě. Je to dlouho nepoznaná situace, protože v dosavadních 22 kolech mohli jen jednou využít kompletní kádr - při vítězném souboji s Litvínovem.

Zlín vs. Chomutov Online od 17:30

Stejné utkání bylo paradoxně nešťastné pro Fryšaru. Natažené vazy v rameni jej vyřadily nejen ze zápasu, ale na čas také z extraligy. „Chtělo to klid, dostal jsem ortézu,“ popsal 20letý Fryšara.

Na led se vrátil poměrně záhy, aby se aspoň nějakým způsobem udržoval v kondici. Naplno trénuje dva týdny.

„V minulosti už jsem měl pár zranění, ale vrátil jsem se brzo, chytlo mě to znovu a byl jsem tam kde předtím. Proto jsem nechtěl nic uspěchat,“ vysvětlil Fryšara, jenž z hlediště pravidelně sledoval domácí zápasy. „Moc mi chybělo, že jsem nemohl hrát.“

Do dnešního utkání naskočí v útočné trojici s Michalem Poletínem a Lotyšem Edgarsem Kuldou. Není to pro něj nic nového, s oběma už během sezony nastupoval. „Jsou to super kluci. Když uděláme chyby, vždycky si řekneme, jak to napravit,“ poznamenal Fryšara.

Mladý útočník v letošní sezoně zaujal tříbodovým zápasem na Spartě. Tam skóroval jednou, podruhé se mu to povedlo v Chomutově. I proto je rád, že proti stejnému soupeři se vrací do sestavy. „Docela se mi proti nim daří, rád bych v tom pokračoval,“ přeje si. „Ale na rozjezd by byl dobrý každý soupeř,“ pousmál se.

Zatímco Fryšara už nastoupí, jeden z nejproduktivnějších hráčů Zlína Herman má za sebou první trénink po delší době. Jaký byl?

„Byl jsem zadýchaný a měl těžké nohy,“ popsal forvard, který před pár dny ležel v posteli s čtyřicetistupňovými horečkami. „Bylo to náročné jako po letní přípravě. Musím trošku nabrat fyzičku.“

Tento týden ještě hrát nebude, ale v příštím už by mohl nastoupit. Zlín se představí v Olomouci, odkud 26letý útočník před sezonou přišel, a pak přivítá v derby Kometu.

„Dobré je, že potom následuje reprezentační přestávka, takže v ní můžu víc potrénovat,“ plánuje. „Člověk má po nemoci chuť a je odpočatý, ale fyzička ho dožene. Bude to dřina.“

Nemoci jej trápí každou sezonu, ale většinou až po Novém roce. Proto věří, že letos si to vybral s předstihem.

„Sezona ještě není ani v polovině, čeká nás spousta zápasů. Doufám, že po nemoci navážu na to dobré, co předtím bylo ve hře,“ přeje si Herman, který oceňuje, že spoluhráči bez něj víc zápasů vyhráli, než ztratili. „Věřím, že v tom budou pokračovat a body zůstanou doma i tentokrát,“ naznačil před dnešním soubojem s Chomutovem.